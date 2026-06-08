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Kinh tế Chính sách - Phát triển

Liên quan xăng E10, Bộ Công thương chỉ đạo 'chia sẻ nguồn cung, chia sẻ lợi nhuận'

Nguyên Nga
Nguyên Nga
08/06/2026 14:19 GMT+7

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) vừa có văn bản yêu cầu các thương nhân đầu mối, phân phối... chủ động nguồn hàng, duy trì hoạt động cung ứng xăng E10 liên tục cho thị trường. Đặc biệt, Cục yêu cầu các doanh nghiệp cần chủ động chia sẻ nguồn cung, chia sẻ lợi nhuận trong hệ thống...

Tại Văn bản 1781 ngày 8.6, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu thực hiện nghiêm các quy định về phối trộn, cung ứng xăng sinh học, bảo đảm nguồn hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng và sản xuất.

Các doanh nghiệp tuyệt đối không để gián đoạn nguồn cung xăng sinh học trong toàn hệ thống kinh doanh, từ thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối đến các cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Bảo đảm cung cấp đầy đủ xăng sinh học cho các cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống phân phối nhằm duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên, liên tục, trong mọi tình huống.

Liên quan xăng E10, Bộ Công thương chỉ đạo 'chia sẻ nguồn cung, chia sẻ lợi nhuận'- Ảnh 1.

Bộ Công thương yêu cầu các doanh nghiệp chia sẻ nguồn cung, lợi nhuận một cách hợp lý để bảo đảm thị trường không bị gián đoạn

ẢNH: REUTERS

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần chủ động chia sẻ nguồn cung, chia sẻ lợi nhuận trong hệ thống phân phối một cách hợp lý để bảo đảm việc cung ứng xăng sinh học cho thị trường không bị gián đoạn. Đồng thời, bố trí đủ nhân lực, tổ chức trực hoặc tăng ca khi cần thiết nhằm duy trì hoạt động bán hàng ổn định, đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Với các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối xăng dầu, cơ quan này yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến tiêu thụ xăng sinh học trên thị trường. Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, các đơn vị cần kịp thời báo cáo về Cục để được xem xét, xử lý.

Tại sao Bộ Công thương không công bố giá xăng E10 mà để doanh nghiệp tự tính?

Đối với các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu chưa báo cáo hoặc báo cáo chưa đầy đủ danh sách các cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối để cập nhật trên ứng dụng "Quanh tôi", Cục yêu cầu khẩn trương hoàn thành và gửi báo cáo trước ngày 12.6 tới.

Trước đó, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia cũng đã công bố địa chỉ email tiếp nhận phản ánh của người tiêu dùng liên quan đến xăng E10 đến địa chỉ email: khieunai@bvntd.gov.vn.

Thông tư số 50 năm 2025 của Bộ Công thương quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống. Theo đó, từ ngày 1.6, xăng không chì theo quy chuẩn quốc gia hiện hành phải được phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên phạm vi cả nước; đồng thời tiếp tục phối trộn, pha chế xăng E5 RON92 để sử dụng cho động cơ xăng đến hết ngày 31.2.2030.

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