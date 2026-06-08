Giá xăng dầu hôm nay 8.6.2026: Tăng trở lại

Sáng 8.6, giá xăng dầu có xu hướng tăng, ghi nhận lúc 6 giờ 45 phút (theo giờ Việt Nam), dầu WTI của Mỹ tiến 2,14 USD, tương đương 2,36% lên 92,68 USD/thùng; dầu Brent chuẩn toàn cầu tăng 2,39 USD, tương đương 2,57%, lên 95,48 USD/thùng.

Như vậy, mức tăng này đã bù đủ cho mức giảm 2% trong phiên giao dịch cuối tuần qua. Theo các nhà phân tích, kỳ vọng về một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran ngày càng mờ nhạt đã góp phần hỗ trợ giá dầu Brent cũng như khí đốt tự nhiên tại châu Âu tăng nhẹ trong tuần qua.

Tuy vậy, đà tăng của giá dầu vẫn bị kiềm chế bởi lượng tồn kho ở mức cao kéo dài, hoạt động điều hướng xuất khẩu và nhu cầu tiêu thụ có dấu hiệu suy yếu. Tâm lý lạc quan trên thị trường vẫn bị "phủ bóng" bởi hàng loạt thông tin trái chiều liên quan đến tình hình địa chính trị.

Về nguồn cung, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) vẫn duy trì quan điểm tích cực về triển vọng tiêu thụ năng lượng, tăng khoảng 1,2 triệu thùng/ngày trong năm nay, bất chấp những bất ổn tại Trung Đông. Dự báo này của OPEC được xem là yếu tố hỗ trợ quan trọng đối với giá dầu trong trung và dài hạn.

Giá xăng E10 tại Việt Nam đang thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực ẢNH: BCT

Trong diễn biến khác, xuất khẩu dầu của Iran được ghi nhận giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 6 năm do tác động từ các biện pháp kiểm soát vận tải và phong tỏa hàng hải, chủ yếu do tác động từ lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ.

Trong nước, cập nhật dữ liệu giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường châu Á đến cuối tuần qua chưa tăng, thậm chí có xu hướng giảm nhẹ so với giá trong nước.

Ngày 8.6, giá xăng dầu bán lẻ trong nước được điều chỉnh giảm theo quyết định của liên Bộ Công thương - Tài chính từ 15 giờ ngày 4.6. Cụ thể, giá xăng E5 RON 92-II 21.784 đồng/lít; xăng E10 RON 95-III trong ngưỡng 22.330 - 22.770 đồng/lít, tùy vùng; xăng E10 RON 95-V từ 23.230 - 23.690 đồng/lít, tùy vùng; dầu diesel 26.866 đồng/lít; dầu mazut 19.645 đồng/kg.

Giá xăng dầu tại Việt Nam đang thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực. Ngày 4.6, giá xăng tại Thái Lan 34.664 đồng/lít (chính phủ trợ giá); Campuchia: 31.731 đồng/lít (chính phủ trợ giá); Lào: 37.121 đồng/lít; Trung Quốc: 35.667 đồng/lít (chính phủ khống chế giá).