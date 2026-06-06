Giá xăng dầu hôm nay 6.6.2026: Tuần tăng nhẹ, dự báo giá trong nước thế nào?

Sáng 6.6, giá xăng dầu đóng phiên cuối tuần giảm. Giá dầu Brent giảm 1,94 USD, tương đương 2,04%, về 93,09 USD/thùng; dầu WTI giảm 2,50 USD, tương đương 2,69%, xuống 90,54 USD/thùng.

Kỳ vọng xung đột tại Trung Đông hạ nhiệt đã hỗ trợ giá dầu giảm 2 phiên liên tiếp. Tuy vậy, tính chung cả tuần, giá dầu Brent tăng khoảng 1,2%, trong khi dầu WTI tăng hơn 3,6%. Đây là tuần tăng đầu tiên sau nhiều tuần giảm liên tục.

Trước đó, giá dầu tăng vào đầu tuần khi xung đột tại Trung Đông bùng phát trở lại, trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran kéo dài. Bên cạnh đó, lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz vẫn ở mức hạn chế, khiến giá dầu khó có cơ hội giảm mạnh.



Về nguồn cung, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) mới đây đã giữ nguyên dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu năm nay ở mức 1,2 triệu thùng/ngày, bất chấp căng thẳng tại Trung Đông và việc eo biển Hormuz đóng cửa kéo dài.

Giá xăng E10 vừa được điều chỉnh giảm 1.330 đồng/lít ẢNH: NG.NGA

Theo Reuters, dữ liệu vận tải biển cho thấy, xuất khẩu dầu của Iran đã giảm xuống mức thấp nhất trong 6 năm, chủ yếu do tác động từ hoạt động phong tỏa hải quân của Mỹ. Tuy nhiên, nhu cầu dầu tại Trung Quốc đang suy yếu lại tạo áp lực khiến giá dầu đi xuống.

Trong nước, giá xăng dầu vừa được điều chỉnh giảm, đang ở mức giá thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực. Riêng mặt hàng xăng sinh học E10, số liệu cập nhật từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho thấy, trong 4 ngày đầu chuyển đổi bán xăng E10 trên toàn quốc, lượng tiêu thụ đạt khoảng 151 triệu lít. Trong đó, xăng E10 chiếm 141,5 triệu lít và xăng E5 đạt 9,5 triệu lít. Đại diện Bộ Công thương cũng cho hay chưa ghi nhận phản hồi tiêu cực từ người tiêu dùng sau khi mua dùng xăng E10.

Ngày 6.6, giá bán lẻ xăng dầu sau điều chỉnh giảm từ ngày 4.6, phổ biến trên thị trường vùng 1 (gần cảng, gần kho, gần nhà máy...) như sau: xăng E10 RON 95-III có giá 22.330 đồng/lít; xăng E5 RON 92-II 21.780 đồng/lít và dầu diesel 26.860 đồng/lít.

Cập nhật giá xăng dầu thành phẩm đến cuối tuần, giá xăng dầu trong nước ước tính giảm nhẹ tại kỳ điều hành giá tuần tới.