Giá xăng dầu hôm nay 5.6.2026: Giữ đà giảm

Sáng 5.6, giá xăng dầu giữ đà giảm, đóng phiên giao dịch lúc rạng sáng nay, giá dầu Brent giảm 2,78 USD, tương đương 2,84%, về 95,03 USD/thùng; dầu WTI giảm 2,98 USD, tương đương 3,1%, xuống 93,04 USD/thùng.

Như vậy, sau nhiều phiên tăng liên tục, giá dầu đã quay đầu giảm. Theo phân tích, các nhà đầu tư đang kỳ vọng cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran sớm hạ nhiệt, qua đó mở đường cho việc khôi phục hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz. Tâm lý lạc quan này xuất hiện sau khi Israel và Lebanon đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Ngày 4.6, Israel và Lebanon cho biết, hai bên đã nhất trí triển khai lệnh ngừng bắn, làm dấy lên hy vọng về một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran. Trước đó, Iran từng tuyên bố bất kỳ thỏa thuận nào cũng phụ thuộc một phần vào việc chấm dứt giao tranh giữa Israel và Hezbollah (Lebanon).

Giá xăng E10 giảm lần thứ 2 liên tiếp ẢNH: NHẬT THỊNH

Kỳ vọng xung đột sẽ sớm được giải quyết khiến nỗi lo nguồn cung gần như không còn được chú ý. Các nhà phân tích cho rằng, thỏa thuận ngừng bắn đã làm suy yếu hoàn toàn các yếu tố hỗ trợ đà tăng giá dầu trong ngày qua. Tuy vậy, một số chuyên gia vẫn cho rằng rủi ro nguồn cung chưa hoàn toàn biến mất do lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz vẫn gần như đình trệ.

Trong diễn biến khác, Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) mới đây cho biết, tồn kho dầu thô trong tuần trước đã giảm 8 triệu thùng, xuống còn 433,7 triệu thùng. Mức giảm này lớn hơn đáng kể so với dự báo giảm 4 triệu thùng của các nhà phân tích trong cuộc thăm dò của Reuters trước đó.

Trong nước, chiều hôm qua (4.6), liên Bộ Tài chính - Công thương đã cho điều chỉnh giảm giá hàng loạt các mặt hàng xăng dầu và trích Quỹ bình ổn giá ở mức 300 - 500 đồng/lít/kg. Trong đó, giá xăng E5 RON 92-II giảm gần 1.500 đồng/lít; giá dầu giảm gần 800 đồng/lít. Các doanh nghiệp đầu mối cũng công bố giá xăng E10 RON 95-III giảm 1.330 đồng/lít.

Đây là kỳ điều hành giá đầu tiên từ khi xăng E10 chính thức được bán đại trà trên toàn quốc, thay thế RON 95-III từ ngày 1.6.

Sáng 5.6, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu theo công bố của Petrolimex như sau: