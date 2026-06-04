Bộ chưa công bố, thương nhân đầu mối báo E10 bao nhiêu?

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định trích Quỹ Bình ổn giá xăng dầu ở mức 500 đồng/lít đối với xăng sinh học và 300 đồng/lít/kg đối với dầu diesel và dầu mazut; không chi quỹ đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Riêng giá cơ sở xăng E5 RON 92, sau khi thực hiện trích giữ 500 đồng, giảm 1.474 đồng/lít so với giá bán tối đa được điều chỉnh từ đợt trước.

Ngay sau đó, các thương nhân đầu mối Petrolimex, PVOil, Petro Times... công bố giá bán lẻ xăng E10, áp dụng từ chiều nay (4.6).

Cụ thể, Petrolimex thông báo giá xăng sinh học E10 RON 95-V giảm 1.120 đồng về 23.230 đồng (thị trường vùng 1) và xăng E10 RON 95-III giảm 1.330 đồng về 22.330 đồng/lít.

PVOil công bố giá xăng E10 RON 95-III giảm 1.330 đồng về 22.330 đồng/lít.

Petro Times công bố giá xăng E10 mới tại thị trường vùng 2 (xa cảng, xa kho, xa nhà máy...): Xăng E5 RON 92-II giảm 1.500 đồng về 22.210 đồng/lít, xăng E10 RON 95-III giảm 1.360 đồng về 22.770 đồng/lít, xăng E10 RON 95-V giảm 1.140 đồng về 23.690 đồng/lít.

Bảng giá mới công bố của một doanh nghiệp đầu mối xăng dầu từ 15 giờ chiều 4.6 ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Trên thị trường, hiện có 3 doanh nghiệp đã được cấp phép phối trộn xăng sinh học E10 với tổng công suất khoảng 900.000 m3/tháng, gồm Petrolimex, PVOil và Saigon Petro. Với nhu cầu thị trường tiêu thụ xăng khoảng 1 triệu m 3 /tháng thì năng lực phối trộn của 3 đơn vị đã được cấp phép này đang chiếm 89% lượng xăng E10 cung cấp trong nước.

Ngoài ra, có 10 doanh nghiệp đang chờ được cấp giấy phép để pha chế, phối trộn xăng E10 bao gồm: Tổng công ty Thanh Lễ khoảng 70.000 m3/tháng; Công ty CP Tập đoàn Anh Phát Group khoảng 70.000 m3/tháng; Công ty TNHH MTV - Tổng công ty Xăng dầu quân đội khoảng 40.000 m3/tháng; Công ty Hải Linh khoảng 40.000; Công ty CP thương mại dầu khí Đồng Tháp (Petimex) khoảng 30.000 m3/tháng; Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hòa Khánh 15.600 m3/tháng; Công ty Giang Nam 15.000 m3/tháng; Công ty Hải Dương 10.000 m3/tháng; Công ty Petro Bình Minh 5.000 m3/tháng; Công ty CP đầu tư Nam Phúc khoảng 2.000 m3/tháng.

Giá xăng dầu giảm mạnh, vì sao chưa điều hành giá xăng E10?

Tổng công suất phối trộn xăng E10 của 10 doanh nghiệp này ước khoảng 297.600 m3/tháng. Do vậy, nếu thêm 10 doanh nghiệp trên được cấp phép pha chế, phối trộn thì công suất pha chế, phối trộn của cả 13 doanh nghiệp đạt khoảng 1.178.600 m3/tháng, vượt xa nhu cầu 1 triệu m3/tháng cho cung ứng xăng sinh học trên cả nước.