Xăng E10 ổn định sau 1 tuần triển khai đại trà

Chưa ghi nhận phản ánh về sự cố

Thông tin về việc triển khai bán đại trà xăng sinh học E10 trên toàn quốc sau 1 tuần, bà Nguyễn Thúy Hiền, Phó cục trưởng Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương), cho hay qua theo dõi phản ánh của người tiêu dùng, chưa ghi nhận phản hồi tiêu cực nào. Hiện thông tin mà các đơn vị nhận được chủ yếu là hỏi về chất lượng xăng E10 hay những dòng xe nào phù hợp... Tương tự, Ban kinh doanh của Tập đoàn Xăng dầu VN (Petrolimex) cũng cho hay sản lượng tiêu thụ xăng E10 ổn định và đang tăng dần. Lúc đầu, người tiêu dùng đón nhận sản phẩm với tâm lý thận trọng. Tuy nhiên, phản ứng dần dần trở nên tích cực hơn sau khi đã rõ thông tin từ doanh nghiệp và cơ quan quản lý, các thắc mắc cũng giảm dần. Doanh nghiệp cũng chưa ghi nhận phản ánh nào về sự cố.

Thông tin từ doanh nghiệp và cơ quan quản lý cũng trùng khớp với ý kiến của nhiều người dùng phản ánh đến Báo Thanh Niên. Bà Nguyễn Minh Hòa (kế toán của một công ty logistics tại TP.HCM) cho hay gia đình có 1 ô tô và 2 xe gắn máy, đều đã đổ xăng E10 từ 1 - 2 lần. "Sau hơn 1 tuần đi lại trên quãng đường hằng ngày khoảng 30 km, tôi thấy xe vận hành bình thường, tốc độ ổn định, máy vẫn duy trì, chưa thấy sự cố khác biệt nào đáng lưu tâm", bà Hòa chia sẻ. Tương tự, ông Đỗ Mạnh Cường (P.Nhiêu Lộc, TP.HCM) cho hay chiếc ô tô Honda CRV đời 2020 của gia đình đã đổ xăng E10 ngày 24.5. Từ đó đến nay, xe chạy bình thường, chưa gặp bất kỳ sự cố nào như hụt hơi hay máy yếu như một số lo ngại, cảnh báo trước đây.

Nhiều người tiêu dùng khẳng định xe dùng xăng E10 vẫn chạy bình thường ẢNH: NHẬT THỊNH

Anh Nguyễn Chánh Tuệ (P.Tân Mỹ, TP.HCM) đổ xăng E10 3 lần trong 2 tuần qua và xe vẫn chạy bình thường, không có gì khác biệt. "Về bản chất, dùng xăng khoáng lâu ngày vẫn có nhiều cặn đọng, nhưng do dùng một loại xăng nên thường cả năm mới súc bình. Nay xe vừa chuyển đổi sang nhiên liệu mới là xăng E10, để tránh không bị nghẽn sau thời gian chuyển đổi, lẫn lộn cả 2 loại xăng trong giai đoạn đầu thì sau khoảng nửa tháng, nên súc bình xăng để xe tiếp nhiên liệu E10 ổn hơn và bền hơn", anh Tuệ chia sẻ.

Tuy nhiên, anh Tuệ cũng cho biết xe máy Honda Air Blade của anh chạy xăng E10 bình thường, nhưng mức độ tiêu hao nhiên liệu thấy rõ hơn nhiều. Chẳng hạn, trước đây, khi đổ đầy bình sẽ có thể đi trong vòng 1 tuần, nay chỉ mới 5 ngày đã phải đổ. "Mức độ tiêu hao nhiên liệu của xăng E10 so với xăng khoáng ước khoảng 20 - 30%. Theo tôi, để bù cho sự hao hụt này, giá xăng E10 vẫn nên được tính toán với mức giảm hơn hiện nay. Quan điểm của tôi là xăng E10 nên có giá thấp hơn xăng khoáng khoảng 1.500 đồng/lít chứ không phải chỉ thấp hơn 490 đồng như hiện nay", anh Nguyễn Chánh Tuệ đề xuất.

Tiết kiệm hàng tỉ USD mỗi năm

Theo số liệu sơ bộ mới nhất từ Cục Hải quan (Bộ Tài chính), lũy kế từ đầu năm đến ngày 15.5, lượng xăng dầu nhập khẩu của VN đạt khoảng 4,3 triệu tấn, tổng kim ngạch hơn 4,5 tỉ USD. Cùng kỳ năm ngoái, VN nhập khoảng 3,5 triệu tấn với giá trị khoảng 2,4 tỉ USD. Như vậy, kim ngạch nhập khẩu xăng dầu của cả nước đã tăng gần 86% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy giá nhập khẩu bình quân cũng như cơ cấu các mặt hàng nhiên liệu nhập khẩu đã tăng đáng kể trong thời gian qua. Đáng lưu ý, trong nhóm nhiên liệu nhập khẩu, dầu diesel tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với khoảng 2,2 triệu tấn, kim ngạch gần 2,5 tỉ USD, tăng khoảng 118% so với cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu xăng cũng ghi nhận mức tăng mạnh, đạt hơn 1 tỉ USD, tăng khoảng 66,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bộ Công thương cho hay VN vẫn phải nhập khẩu phần lớn xăng dầu nên giá luôn phụ thuộc trực tiếp vào biến động thị trường quốc tế. Do vậy, với chiến lược chuyển đổi hoàn toàn sang xăng E10, chúng ta đang thay thế 10% lượng xăng tiêu thụ bằng ethanol, đồng nghĩa giảm tương ứng kim ngạch nhập khẩu, ước tính tiết kiệm gần 1 tỉ USD ngoại tệ mỗi năm, nếu chủ động được hoàn toàn nguyên liệu ethanol trong nước sau này.

"Các phân tích cho thấy xăng E10 có thể giúp VN tiết kiệm khoảng 700 triệu đến gần 1 tỉ USD mỗi năm nhờ giảm nhập khẩu xăng dầu, đồng thời cải thiện cán cân thương mại năng lượng. Đây mới là yếu tố quan trọng. Tuy nhiên, vấn đề cần tập trung trong thời gian tới là phải tăng tỷ trọng chủ động nguồn nguyên liệu ethanol trong nước. Hiện tại cả nước đã dùng xăng E10 và 2 nhà máy lọc dầu cũng chủ động được 70 - 80% xăng dầu cho thị trường trong nước. Tuy nhiên, nguồn ethanol trong nước chỉ mới đáp ứng được 25 - 30% là rất thấp. Để chính sách xăng sinh học đạt mục tiêu cao cả là giảm phát thải, giảm chi ngoại tệ để nhập khẩu, nguồn ethanol bắt buộc phải được sản xuất từ trong nước", chuyên gia kinh tế, GS Hà Tôn Vinh, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổ hợp Giáo dục, Đào tạo và Tư vấn quản lý Stellar Management, nhấn mạnh.

Nhiều chuyên gia cũng đồng quan điểm rằng sau chính sách tăng tốc và quyết liệt với xăng E10, trong thời gian tới, cơ quan quản lý và Chính phủ phải đặc biệt chú trọng chiến lược phát triển ethanol được sản xuất từ sắn và mía. Phải kết nối hạ tầng, cơ chế đặc biệt để thu hút đầu tư vào lĩnh vực sản xuất ethanol cũng như xây dựng chuỗi cung ứng, chế biến. Qua đó, thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn và đặc biệt là phát triển ngành công nghiệp sinh học, vốn là ngành thế mạnh của VN.