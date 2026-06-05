'Chưa ghi nhận sự cố nghiêm trọng liên quan đến xăng E10'

Đó là chia sẻ từ ông Đào Duy Anh, Phó cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công thương), tại tọa đàm có chủ đề: "Xăng E10 bán toàn quốc: Hiểu đúng, dùng đúng, triển khai hiệu quả", do Báo Tiền Phong tổ chức ngày 5.6, tại Hà Nội.

Ông Đào Duy Anh khẳng định, Bộ Công thương chưa ghi nhận phản ánh sự cố nghiêm trọng liên quan đến xăng E10 ẢNH: DƯƠNG TRIỀU

Xăng E10 được bán trên toàn quốc từ ngày 1.6, thay thế xăng khoáng. Theo ông Đào Duy Anh, qua theo dõi thị trường trong 4 ngày vừa qua, xăng E10 được người tiêu dùng đón nhận bình thường.

Số liệu cập nhật từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho thấy, trong 4 ngày đầu chuyển đổi bán xăng E10 trên toàn quốc, lượng tiêu thụ đạt khoảng 151 triệu lít. Trong đó, xăng E10 chiếm 141,5 triệu lít và xăng E5 đạt 9,5 triệu lít.

Như vậy, bình quân mỗi ngày, thị trường tiêu thụ 35,4 triệu lít xăng E10 và 2,4 triệu lít xăng E5.

"Thông tin từ lực lượng quản lý thị trường, quá trình chuyển đổi xăng E10 diễn ra thuận lợi, không xuất hiện hiện tượng ùn ứ hay ách tắc trong lưu thông xăng dầu. Các fanpage và đường dây nóng chủ yếu tiếp nhận những thắc mắc, băn khoăn của người tiêu dùng và chưa ghi nhận phản ánh về các sự cố nghiêm trọng liên quan đến xăng E10", ông Đào Duy Anh nói.

Ông Đào Duy Anh khẳng định trước khi triển khai lộ trình xăng E10, Bộ Công thương đã tham khảo ý kiến của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) và kinh nghiệm quốc tế.

Bộ Công thương chưa nhận được khiếu nại chính thức về chất lượng xăng E10

Dữ liệu từ các quốc gia đã sử dụng nhiên liệu sinh học như: Mỹ, Brazil hay Trung Quốc cho thấy phần lớn phương tiện sản xuất sau năm 2000 đều có khả năng tương thích với xăng E10. Tại Việt Nam, đa số phương tiện đang lưu hành cũng thuộc nhóm này, đây là cơ sở để Bộ Công thương triển khai lộ trình chuyển đổi xăng E10 trên toàn quốc.

"Chưa có phản ánh xăng E10 ảnh hưởng đến động cơ"

Chia sẻ tại tọa đàm, ông Đỗ Hoàng Hà, Trưởng ban Kinh doanh, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), cho biết xăng E10 được thí điểm từ 1.8.2025. Sau khi đánh giá kỹ thuật, ghi nhận phản ánh từ người tiêu dùng, đến ngày 15.5, Petrolimex đã chuyển đổi toàn bộ xăng khoáng sang xăng E10.

Cũng theo ông Đỗ Hoàng Hà, từ khi chuyển đổi bán xăng E10, hệ thống chăm sóc khách hàng, đường dây nóng của tập đoàn nhận được rất nhiều câu hỏi băn khoăn, thắc mắc: xe có tương thích với E10 không, có phải rút bỏ xăng khoáng, súc rửa bình không... và chưa ghi nhận các trường hợp phản ánh sự cố.

"Sau 4 ngày xăng E10 bán trên toàn quốc, số lượng câu hỏi về xăng E10 đã giảm đi rất nhiều. Tôi cũng khẳng định, từ khi triển khai bán xăng E10 từ 1.8.2025 đến nay, đường dây nóng của Petrolimex chưa nhận được phản ánh nào về xăng E10 có ảnh hưởng đến động cơ", ông Hà nói.

Ông Trần Phú Bình, Phó tổng giám đốc Tổng Công ty Xăng dầu quân đội, cho biết khi chuyển đổi xăng E10, doanh nghiệp này cũng ghi nhận người tiêu dùng phản ánh liên quan đến chất lượng, mức tiêu hao nhiên liệu, khả năng tương thích với động cơ...

Những băn khoăn về xăng E10 hiện nay cũng giống như hồi năm 2018 trong thời gian đầu triển khai xăng E5, nhưng sau một thời gian sử dụng thì những băn khoăn, lo lắng của người dân đều được giải tỏa.

"Người tiêu dùng nên chọn mua xăng ở những cửa hàng, các doanh nghiệp có uy tín để nhận sản phẩm xăng E10 đảm bảo chất lượng, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật", ông Bình khuyến cáo.

Ông Đào Duy Anh cũng cho biết, ngay trong tháng 6, Bộ Công thương sẽ thành lập các đoàn kiểm tra đột xuất tại các địa phương, doanh nghiệp để giám sát chất lượng xăng E10 đang lưu hành trên thị trường.