Volkswagen giảm giá nhiều mẫu xe, chia sẻ về sự tương thích với xăng E10?

Theo lộ trình mới của Bộ Công thương, từ đầu tháng 6 năm nay xăng sinh học E10 chính thức đưa vào phân phối đại trà để thay cho xăng khoáng RON 95 truyền thống trên phạm vi cả nước. Điều này khiến không ít người dùng xe quan tâm, đặc biệt về việc chiếc xe họ đang sử dụng hay dự định sẽ mua trong tương lai có tương thích với xăng E10. Do đó, thời gian gần đây, nhiều hãng đã công bố về việc các mẫu xe tương thích với xăng E10. Sau một loạt thương hiệu như Honda, Toyota, Mercedes-Benz, Mitsubishi… mới đây đến lượt Volkswagen lên tiếng về sự tương thích của các dòng xe của hãng tại Việt Nam với xăng E10.

Hãng xe Đức tại Việt Nam hiện đang sở hữu danh mục xe khá đa dạng với các mẫu mã, phiên bản như Volkswagen Viloran, Teramont X, Teramont Pro nhập khẩu từ Trung Quốc, bên cạnh các dòng xe Touareg, Tiguan hay Volkswagen Golf.

Toàn bộ dòng xe Volkswagen chính hãng phân phối tại Việt Nam đều tương thích với nhiên liệu E10 đạt chuẩn chất lượng

Ảnh: Bá Hùng

Liên quan về việc liệu các mẫu xe kể trên có phù hợp sử dụng xăng E10, mới đây Volkswagen Việt Nam đã chủ động cung cấp những thông tin kỹ thuật nhằm giúp người dùng an tâm trong quá trình sử dụng xe.

Ông Bùi Quốc Việt - Giám đốc dịch vụ hậu mãi Volkswagen Việt Nam chia sẻ: "Toàn bộ các dòng xe Volkswagen chính hãng do Volkswagen Việt Nam phân phối đều được phát triển theo tiêu chuẩn kỹ thuật toàn cầu và tương thích với nhiên liệu E10 đạt chuẩn chất lượng. Khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng nhiên liệu E10 mà không cần bất kỳ điều chỉnh kỹ thuật nào đối với xe".

Volkswagen Việt Nam cũng cung cấp những tài liệu kỹ thuật giúp khách hàng hiểu rõ hơn về cấu tạo và cơ chế bảo vệ của hệ thống nhiên liệu hiện đại, khả năng tương thích của động cơ với nhiên liệu E10, cũng như những thói quen sử dụng xe giúp bảo vệ hệ thống nhiên liệu và duy trì hiệu suất vận hành ổn định trong thời gian dài.

Người dùng xe Volkswagen có thể yên tâm sử dụng nhiên liệu E10 mà không cần bất kỳ điều chỉnh kỹ thuật nào đối với xe

Ảnh: Bá Hùng

Ngoài ra, trong tháng 6.2026 Volkswagen Việt Nam cũng triển khai nhiều ưu đãi cho các dòng xe đang phân phối trên thị trường. Trong đó, khách mua xe MPV - Volkswagen Viloran với giá từ 2,088 tỉ đồng sẽ được tặng bệ bước điện cao cấp, phiếu nhiên liệu sử dụng trong một năm hoặc bảo hiểm vật chất một năm. Tiguan được áp dụng ưu đãi hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ với giá từ 1,599 tỉ đồng.

Đối với Volkswagen Golf, khách Việt thể sở hữu mẫu hatchback biểu tượng của Volkswagen với giá ưu đãi từ 798 triệu đồng, đi kèm phim cách nhiệt cao cấp, miễn phí bảo dưỡng hai năm, bảo hiểm vật chất một năm.

Volkswagen Việt Nam triển khai nhiều ưu đãi cho các dòng xe đang phân phối trên thị trường trong tháng 6.2026 Ảnh: Bá Hùng

Với dòng xe Teramont, khách mua phiên bản Teramont President trong tháng 6.2026 với giá từ 2,488 tỉ đồng được tặng phim cách nhiệt cao cấp và miễn phí bảo dưỡng 3 năm. Teramont X 5 chỗ giá từ 2,168 tỉ đồng cùng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ và bậc bước điện. Trong khi ﻿Teramont Pro King Size với ghế "Queen Seat" có giá từ 2,799 tỉ đồng được miễn phí bảo dưỡng 3 năm. Các phiên bản Touareg áp dụng nhiều quyền lợi như bảo hiểm vật chất lên đến 2 năm, miễn phí bảo dưỡng 3 năm và camera 360 độ trên các phiên bản cao cấp.