Volkswagen Teramont Pro sắp về Việt Nam, 'đấu' Toyota Land Cruiser Prado

Bước vào những tháng đầu năm 2026, thị trường ô tô Việt Nam đã có tín hiệu sôi động, nhiều mẫu xe mới đến từ Nhật Bản, châu Âu... rục rịch tung ra thị trường, mang đến nhiều lựa chọn cho người tiêu dùng. Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, hãng xe Đức Volkswagen sẽ đưa Teramont Pro về Việt Nam vào tháng 3 tới để mở rộng danh mục xe của mình.

Teramont Pro thuộc thế hệ xe mới nhất, tung ra thị trường toàn cầu vào đầu năm 2025 ẢNH: CARNEWSCHINA

Volkswagen Teramont Pro thuộc thế hệ xe thứ 2, được phát triển bởi liên doanh SAIC - Volkswagen và trình làng Trung Quốc vào đầu năm 2025. Nếu gia nhập thị trường Việt Nam thời gian tới, mẫu xe này sẽ được nhập khẩu từ Trung Quốc, tương tự các mẫu xe trước đó của hãng.

Đây cũng là hướng đi của Volkswagen Việt Nam trong những năm gần đây khi liên tục nhập khẩu xe từ Trung Quốc như Viloran, Teramont X, Teramont President. Trong đó, Volkswagen Vilorant trở thành "hiện tượng" tại Việt Nam với thành công mang tính bước ngoặc, giúp vực dậy hãng xe đến từ Đức sau thời gian dài loay hoay tìm vị thế. Teramont Pro có thể sẽ thay thế Teramont 7 chỗ nhập từ Mỹ trước đó trong thời gian tới.

Teramont Pro được Volkswagen định vị ở phân khúc SUV cỡ lớn, thiên hướng dành cho gia đình với nhiều tính năng, tiện nghi và đi off-road nhẹ nhàng. Thiết kế kiểu dáng xe hình hộp với lưới tản nhiệt kín, kết hợp dải đèn LED định vị và đèn pha thiết kế mới, tương tự Teramont X.

Phần đuôi xe Teramont Pro thiết kế liền lạc với cụm đèn hậu LED nối liền sang hai bên ẢNH: CARNEWSCHINA

Đáng chú ý, Teramont Pro có kích thước tổng thể dài, rộng, cao lần lượt 5.158 x 1.991 x 1.788 (mm), chiều dài cơ sở 2.980 mm; nhỉnh hơn so với mẫu xe thế hệ cũ. Ngoài ra, xe sử dụng tay nắm cửa dạng ẩn, cánh lướt gió sau và dải đèn hậu LED, nối liền hai bên để tăng thêm dáng vẻ bệ vệ.

Không gian nội thất Teramont Pro lột xác về thiết kế so với các thế hệ tiền nhiệm gồm 3 màn hình: bảng đồng hồ sau vô-lăng, màn hình trung tâm và màn hình giải trí ở ghế phụ trước. Ở một số thị trường khác, người dùng có thể tùy chọn thêm 3 màn hình ở hàng ghế sau. Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống loa cao cấp và đèn viền nội thất.

Trước nay, đa phần các hãng xe đều trang bị ghế thương gia cho hàng ghế thứ hai nhưng Volkswagen Teramont Pro là một trong số ít các mẫu xe trên thế giới trang bị ghế thương gia ở vị trí phụ phía trước. Điều này góp phần mang lại trải nghiệm thoải mái, thư giãn cho người ngồi.

Không gian nội thất Teramont Pro hiện đại với thiết kế sang trọng cùng 3 màn hình hiển thị thông tin, giải trí ẢNH: CARNEWSCHINA

Về vận hành, Volkswagen Teramont Pro trnag bị khối động cơ tăng áp 2.0 lít mã EA888, sản sinh công suất 268 mã lực và mô-men xoắn cực đại 400 Nm. Sức mạnh này truyền qua hộp số ly hợp kép 7 cấp đến hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Nhờ công nghệ VGT (Variable Geometry Turbo) nên hệ thống phun nhiên liệu tối ưu được tỉ số nén, giúp tăng công suất và tiết kiệm nhiên liệu so với động cơ cũ.

Tại Việt Nam, Volkswagen Teramont Pro sẽ cạnh tranh với một số mẫu xe cùng phân khúc SUV hạng E như Toyota Land Cruiser Prado, Mazda CX-90… Mẫu xe Đức này có giá dự kiến khoảng 3 tỉ đồng, thấp hơn so với Toyota Land Cruiser Prado (giá 3,48 tỉ đồng).



