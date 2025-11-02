Volkswagen Golf R Performance phiên bản 'vạn người mê', giá gần 1,9 tỉ có gì khác biệt?

Thoạt nhìn ở vẻ ngoài, Volkswagen Golf R Performance dường như không có nhiều khác biệt so với các phiên bản còn lại trong danh mục phiên bản của dòng hatchback này. Bởi phiên bản này cũng có kích thước dài, rộng, cao ở mức 4.287 x 1.789 x 1.456 (mm), cũng dáng vẻ trẻ trung, thể thao, linh hoạt, cũng được phát triển trên nền tảng MQB Evo tiên tiến, kế thừa di sản của bảy thế hệ trước đó. Do đó, sẽ không ít người thắc mắc, vậy Golf R Performance có gì đặc biệt mà khiến "vạn người mê" cùng giá bán gần 1,9 tỉ đồng (!?)