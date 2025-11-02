Volkswagen Golf R Performance phiên bản 'vạn người mê', giá gần 1,9 tỉ có gì khác biệt?

Trong bối cảnh phân khúc
ô tô hatchback 5 cửa tại Việt Nam đang dần "lụi tàn" khi hàng loạt mẫu mã lượt lượt bị khai tử hoặc âm thầm rút lui, Volkswagen lại tạo bất ngờ khi trình làng, phân phối dòng Volkswagen Golf tại thị trường Việt Nam theo diện xe nhập khẩu từ Đức. Dù vậy, khi người tiêu dùng mua ô tô tại Việt Nam đang có xu hướng "trẻ hoá", phân khúc hatchback ít đối thủ cạnh tranh, Volkswagen Việt Nam càng có lý do để đưa Golf - mẫu xe vốn được xem là một trong những biểu tượng "Hot hatch" đã làm nên tên tuổi của Volkswagen suốt hơn 50 năm qua.
Theo Volkswagen, Golf không chỉ là một phương tiện di chuyển, mà còn là mẫu xe thể hiện phong cách sống đồng thời là biểu tượng của trải nghiệm lái "chuẩn" Đức. Chính vì vậy, Volkswagen mang về Việt Nam tới 6 phiên bản khác nhau của Golf tương ứng với 3 phong cách khác nhau. Trong đó, như
Thanh Niên đã đưa tin các phiên bản Golf 1.5 eTSI, Golf 1.5 eTSI Style và Golf 1.5 eTSI R-Line có giá từ 798 - 998 triệu đồng. Hai phiên bản Golf 2.0 TSI GTI Lite và Golf 2.0 TSI GTI Performance giá 1,288 - 1,468 tỉ đồng. Trong khi bản Volkswagen Golf R Performance "xịn" nhất có giá lên tới 1,898 tỉ đồng
Nếu như 3 phiên bản Golf 1.5 eTSI (Life, Style và R-Line) đại diện cho phong cách hiện đại, tiết kiệm linh hoạt phù hợp với lối sống đô thị; Golf GTI (Lite, Performance) mạnh mẽ, thể thao, năng động… thì bản hiệu năng cao Golf R Performance 4Motion lại mang một phong cách hoàn toàn khác biệt, dành riêng cho những ai mê tốc độ, đam mê cảm giác lái thể thao thuần khiết. Để định hình nên nét đặc trưng này, Golf R Performance cũng mang trong mình "trái tim" đầy sức mạnh, những trang bị "xịn" cùng hàng loạt tính năng có thể làm "siêu lòng" các tín đồ đam mê tốc độ
Thoạt nhìn ở vẻ ngoài, Volkswagen Golf R Performance dường như không có nhiều khác biệt so với các phiên bản còn lại trong danh mục phiên bản của dòng hatchback này. Bởi phiên bản này cũng có kích thước dài, rộng, cao ở mức 4.287 x 1.789 x 1.456 (mm), cũng dáng vẻ trẻ trung, thể thao, linh hoạt, cũng được phát triển trên nền tảng MQB Evo tiên tiến, kế thừa di sản của bảy thế hệ trước đó. Do đó, sẽ không ít người thắc mắc, vậy Golf R Performance có gì đặc biệt mà khiến "vạn người mê" cùng giá bán gần 1,9 tỉ đồng (!?)
Câu hỏi này cũng không khó lý giải nếu soi kỹ chi tiết trang bị, tính năng cũng như khả năng vận hành của Golf R Performance. Phiên bản này được sửa đổi một số chi tiết ngoại, nội thất để mang đến trải nghiệm khác biệt cho người lái so với các bản còn lại. Trong đó, cản trước và khe gió phía trước được thiết kế lớn, nhằm mục đích tăng tính khí động học và tản nhiệt cho bộ phanh trước cũng như động cơ
Bộ mâm có kích thước lên tới 19 inch, không quá cầu kỳ, chi tiết như các phiên bản khác thay vào đó được thiết kế thể thao với 5 chấu tạo hình chữ Y chắc chắn đi kèm hệ thống phanh đĩa lớn với cùm phanh hiệu năng cao có màu xanh. Đĩa phanh đục lỗ, tăng hiệu quả tản nhiệt
Phần cánh gió phía sau của Volkswagen Golf R Performance cũng được thiết kế khác với các phiên bản còn lại, đồng thời đặt cao kèm khe gió để tối ưu tính khí động học
Trong khi đó, cản sau được tạo dáng mạnh mẽ, thể thao hơn, tích hợp 4 ống xả đặt đối xứng hai bên
Khoang hành lý trên Golf R Performance khá khiêm tốn với dung tích chứa khoảng 374 lít. Cửa khoang hành lý cũng đóng mở theo kiểu cơ học
Không gian nội thất Volkswagen Golf R Performance được thiết kế theo phong cách đơn giản, thực dụng nhưng cũng không kém phần hiện đại. Phần lớn các nút điều khiển chức năng thiết kế theo dạng cảm ứng, tích hợp trong màn hình giải trí cảm ứng 10 inch
Vô-lăng ba chấu bọc da kèm huy hiệu R Performance, viền trang trí màu xanh dương, tích hợp nút "Race". Phía sau là đồng hồ tốc độ dạng kỹ thuật số, hiển thị đầy đủ thông tin vận hành. Golf R Performance có thêm lẫy chuyển số sau vô-lăng để điều khiển hộp số ly hợp kép 7 cấp, bàn đạp ga, phanh làm bằng thép không gỉ
Phiên bản này cũng được Volkswagen trang bị ghế thể thao ArtVelours với hai tông màu xanh và xám, thiết kế đệm, tựa lưng ôm sát người. Một số chi tiết trên bảng táp-lô, thành cửa… ốp trang trí bằng vật liệu sợi carbon
Khác biệt đáng chú ý nhất giúp phiên bản Volkswagen Golf R Performance được giới đam mê tốc độ ưa chuộng nằm ở khả năng vận hành. Phiên bản này mang trong mình khối động cơ xăng, dung tích 2.0 lít tăng áp cửa nạp kép, cho công suất lên tới 320 mã lực tại vòng tua máy 6.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 420 Nm tại 2.000 - 5.600 vòng/phút. Động cơ này kết hợp hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4Motion, công nghệ R Performance Torque Vectoring, giúp phân bổ mô-men xoắn linh hoạt đến từng bánh, mang lại độ bám đường vượt trội
Phiên bản này cũng được trang bị hệ thống DCC (Dynamic Chassis Control) với 5 chế độ lái, gồm: Comfort (thoải mái), Normal (bình thường), Sport (thể thao) và Individual (cá nhân), tùy biến theo phong cách người lái. Hệ thống cân bằng điện tử ESC thế hệ mới
Theo Volkswagen bản hiệu năng cao Golf R Performance, có thể tăng tốc từ 0 - 100km/giờ trong 4,6 giây trước khi đạt tốc độ tối đa lên đến 270 km/giờ. Là một tay lái giàu kinh nghiệm, từng sở hữu một chiếc Volkswagen Golf khi còn đi du học ở nước ngoài, nay lại có dịp cầm lái bản Golf R Performance, anh Nguyễn Nam Hải cho biết: "Cảm giác lái rất thú vị. Phản hồi chân ga rất nhạy, xe vào cua chắc chắn, chính xác… và nhất là lúc nào cũng cho người lái cảm giác tự tin có thể làm được những gì mình muốn."
Dù được xem là một trong những phiên bản Volkswagen Golf làm "vạn người mê" nhưng với cái giá gần 1,9 tỉ đồng, Golf R Performance chắc chắn không phải là mẫu xe dành cho số đông. Đây là phiên bản đặc biệt dành cho nhóm khách hàng "chịu chơi, chịu chi" để đổi lấy cảm giác lái trên một trong mẫu "Hot hatch" danh tiếng nhất thị trường ô tô
Bình luận (0)