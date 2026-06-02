4 chi tiết thiết kế khác biệt, dùng tiện trên SUV 7 chỗ Volkswagen Teramont Pro

Trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển, khách hàng đề cao sự tiện dụng… các nhà sản xuất cũng không ngừng tìm tòi nghiên cứu nhằm mang lại những thiết kế khác biệt, phá vỡ lối mòn truyền thống nhưng vẫn đảm bảo sự tiện dụng, an toàn cho người dùng. Trong đó, hãng Đức - Volkswagen đang cho thấy sự thay đổi mạnh mẽ khi áp dụng những thiết kế mới với một số bộ phận, chi tiết trong khoang nội thất chiếc SUV 7 chỗ - Volkswagen Teramont Pro.

Đây là một phiên bản mới thuộc dòng SUV đa dụng - Volkswagen Teramont, vừa được nhà phân phối chính hãng của hãng xe Đức tung ra thị trường Việt Nam từ tháng 3.2026. Tương tự Teramont X, Volkswagen Teramont Pro cũng được nhập khẩu từ nhà máy ở Trung Quốc nhưng sở hữu nhiều điểm khác biệt về thiết kế ngoại thất và đặc biệt một số chi tiết trong cabin. Từ ghế hành khách phía trước, lẫy mở chốt cửa từ bên trong, nút chuyển chế độ lái… cho đến cần số trên Volkswagen Teramont Pro đều được làm mới theo hướng phá vỡ lối mòn truyền thống vốn vẫn được áp dụng trên nhiều mẫu ô tô. Dù vậy, vẫn mang lại sự thuận tiện trong thao tác cho người lái cũng như hành khách.

Dưới đây là 4 chi tiết thiết kế khác biệt, dùng tiện trên Volkswagen Teramont Pro:

Hệ thống chuyển số dạng cần xoay tích hợp trên trục vô-lăng

Thông thường các phiên bản ô tô số tự động được thiết kế hệ thống chuyển số dạng cần trụ bố trí trên bệ điều khiển trung tâm. Tuy nhiên, khi công nghệ phát triển, khách hàng ngày càng đề cao sự rộng thoáng trong không gian cabin ô tô, một số nhà sản xuất đã "biến tấu" cơ cấu chuyển số sang kiểu nút bấm hoặc dạng cần gạt tích hợp trên trụ vô-lăng. Với Teramont Pro, Volkswagen cũng đưa cần số lên trụ vô-lăng nhưng thay vì thiết kế dạng cần gạt lên, xuống như một số mẫu xe của Mercedes, VinFast… hãng xe Đức lại sáng tạo lẫy chuyển số theo cơ cấu xoay.

Cụ thể, trên Volkswagen Teramont Pro cần chuyển số bố trí trên trục vô-lăng lệch sang hướng tay phải của người lái được thiết kế với cơ cấu xoay cần về phía trước, sau để chuyển đổi các chế độ số D, N, R và P. Cụ thể, để về chế độ số D hoặc S người lái chỉ cần xoay vòng cần điều khiển về phía trước. Xoay về giữa nếu muốn về N và xoay về sau nếu muốn về R. Trong khi cách chuyển về P được thiết kế kiểu nút bấm tích hợp ngay đầu cần số. Trải nghiệm thực tế mẫu xe này cho thấy, cách thiết kế lẫy xoay để chuyển số trên Volkswagen Teramont Pro không chỉ khác biệt, phá cách mà còn mang lại sự thuận tiện trong thao tác cũng như đảm bảo an toàn.

Lẫy mở chốt cửa từ bên trong

Bên cận cần lẫy xoay để chuyển số, lẫy mở chốt cửa từ bên trong của Volkswagen Teramont Pro cũng cho thấy sự khác biệt so với hầu hết các dòng xe khác vốn được bố trí dạng cần gạt, tay nắm ẩn trong táp-pi cửa.

Theo đó, chốt mở cửa từ bên trong của Teramont Pro được bố trí dạng lẫy nhỏ ngay phía trước bệ gác tay trên 4 cửa xe. Cách thiết kế này không chỉ tạo ra sự khác biệt so với số đông mà còn tăng tính thẩm mỹ, thời trang và tiện dụng. Người lái cũng như hành khách muốn mở cửa xe từ bên trong chỉ cần kéo, gạt chốt này lên.

Ghế Queen Seat hạng thương gia cho hành khách ngồi phía trước

Queen Seat là tên gọi được Volkswagen đặt cho ghế ngồi của hành khách phía trước, bên cạnh người lái. Không chỉ tạo sự êm ái nhờ đệm ghế dày, bọc chất liệu da cao cấp… ghế Queen Seat trên Teramont Pro còn có thể chỉnh điện 14 hướng, nhớ 3 vị trí khác nhau và có thể di chuyển giúp ra vào xe tiện lợi. Đặc biệt, ngồi ở ghế Queen Seat hành khách còn được tận hưởng sự thoải mái từ chức năng làm mát, sưởi và massage 8 chế độ khác nhau.

Thông thường, các ghế thương gia như Queen Seat thường chỉ được trang bị ở hàng ghế thứ hai trên các mẫu MPV, SUV cao cấp… nhưng đây là lần đầu tiên Queen Seat xuất hiện trên hàng ghế trước của một chiếc SUV như Teramont Pro. Hành khách ngồi ở ghế Queen Seat có thể điều chỉnh bệ đỡ chân hoặc chỉnh lưng ghế về phía sau hết cỡ để ngả lưng nằm nghỉ khi xe di chuyển hành trình dài.

Núm chuyển chế độ lái trên bệ trung tâm

Không ít nhà sản xuất ô tô thiết kế có cấu chuyển chế độ lái dạng núm tròn xoay bố trí trên vô-lăng hoặc bệ điều khiển trung tâm. Volkswagen cũng áp dụng dạng núm xoay để chuyển chế độ lái cho Teramont Pro. Tuy nhiên, núm xoay này khá đặc biệt khi tích hợp cả chức năng điều chỉnh âm lượng.

Khi giữ nguyên và xoay nút, hệ thống sẽ tăng giảm âm lượng của hệ thống âm thanh, biểu tượng loa cũng hiển thị trên bề mặt núm xoay. Tuy nhiên, khi ấn xuống sẽ trở thành núm chuyển chế độ lái. Người lái chỉ cần nhấn và xoay tròn núm này để chọn 6 chế độ lái khác nhau. Khi chuyển, các chế độ lái không chỉ hiển thị trên màn hình mà còn hiển thị trên bề mặt núm xoay.