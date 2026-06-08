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Kinh tế Doanh nghiệp

Chiết khấu xuống thấp, doanh nghiệp kiến nghị có quy định mới

Nguyên Nga
Nguyên Nga
08/06/2026 09:20 GMT+7

Hiệp hội Dầu khí Đồng Nai vừa có văn bản gửi UBND và Sở Công thương thành phố Đồng Nai phản ánh vấn đề chiết khấu bán lẻ xăng dầu.

Theo Hiệp hội Dầu khí Đồng Nai, sau khi thực hiện chủ trương chuyển đổi xăng E10 tại các cửa hàng bán lẻ, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu chấp hành đầy đủ việc đưa hàng về các địa phương trong thành phố với tinh thần hưởng ứng chủ trương chung của Nhà nước. 

Tuy nhiên, sau ngày 4.6 điều chỉnh giá xăng dầu giảm sâu - kỳ điều chỉnh giá đầu tiên sau chủ trương chuyển đổi xăng E10 đại trà từ ngày 1.6 - chiết khấu dành cho bán lẻ xăng dầu từ doanh nghiệp đầu mối giảm mạnh, với xăng về 300 đồng/lít, với dầu chỉ 100 đồng/lít.

Hiệp hội Dầu khí Đồng Nai phản ánh: Với mức chiết khấu trên, doanh nghiệp không đủ tiền vận chuyển từ kho về trạm xăng dầu, chưa nói đến các khoản chi phí khác như tiền thuế, điện, nhân viên bán hàng, khấu hao, lãi vay ngân hàng (nếu có)...

Do đó, doanh nghiệp bán lẻ phải bán lỗ liên tục, không có khả năng bù lỗ. "Tình hình khó khăn của doanh nghiệp xăng dầu từ các tháng trước đây, kéo dài đến hôm nay và về lâu dài, chúng tôi lo lắng rằng doanh nghiệp khó trụ nổi", văn bản đề cập.

Bán xăng E10, doanh nghiệp kiến nghị có nghị định mới 'lấp lỗ hổng' chiết khấu 0 đồng- Ảnh 1.

Doanh nghiệp kiến nghị sớm có nghị định mới ổn định giá, chiết khấu bán lẻ xăng dầu

ẢNH: NT

Vì vậy, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu của địa phương đề nghị UBND và Sở Công thương thành phố Đồng Nai có báo cáo cho Bộ Công thương; nhanh chóng ban hành nghị định mới về kinh doanh xăng dầu, quyết định giá, chiết khấu cho bán lẻ có lãi, tạo điều kiện doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh.

Theo ghi nhận, chiết khấu bán lẻ xăng dầu hôm nay (8.6) từ thương nhân đầu mối trích về cho doanh nghiệp bán lẻ chưa đủ chi phí vận chuyển hàng về cây xăng là có thật. Chẳng hạn, thông tin từ doanh nghiệp, PVOil VT thông báo chiết khấu từ 7 giờ 30 đến 17 giờ 30 ngày 8.6 như sau: Lấy hàng tại kho Vũng Tàu và Nhà Bè, chiết khấu với xăng E5 và E10 là 200 đồng/lít, dầu diesel 50 đồng/lít; lấy hàng tại kho Vũng Rô cũng có mức chiết khấu tương đương. Tương tự, Phúc Lâm Petro thông báo chiết khấu với dầu diesel 50 đồng/lít, xăng E10 250 đồng/lít, lấy hàng tại kho Nhà Bè...

Trước đó, nhiều doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu kiến nghị nên đưa mức chiết khấu tối thiểu dành cho khâu bán lẻ vào nghị định mới về kinh doanh xăng dầu từ 5 - 7% trên giá bán lẻ, tùy thời điểm.

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