Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Doanh nghiệp

Hai thương nhân phân phối xăng dầu xin trả giấy xác nhận đủ điều kiện

Nguyên Nga
Nguyên Nga
01/06/2026 20:16 GMT+7

Bộ Công thương vừa ban hành 2 Quyết định thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu đối với Công ty TNHH xây dựng và thương mại dịch vụ Hoàng Hà và Công ty cổ phần thương mại Dầu khí Cửu Long.

Theo Bộ Công thương, Quyết định được ban hành trên cơ sở các quy định hiện hành về kinh doanh xăng dầu. Đồng thời theo đề nghị của Công ty TNHH xây dựng và thương mại dịch vụ Hoàng Hà và Công ty cổ phần thương mại Dầu khí Cửu Long về việc đã xin trả lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu được gửi về Bộ Công thương trước đó.

Cụ thể, Quyết định thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu đối với Công ty TNHH xây dựng và thương mại dịch vụ Hoàng Hà, có trụ sở chính tại Lô T03-VP02, số 35 phố Lê Văn Thiêm, phường Thanh Xuân, Hà Nội. Công ty có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101207071, được cấp đăng ký lần đầu ngày 29.7.2010 và đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 11.8.2023.

Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu bị thu hồi mang số 617-TNPP/QĐ-BCT, được Bộ Công thương cấp ngày 23.8.2024 và có giá trị đến hết ngày 23.8.2029.

Hai thương nhân phân phối xăng dầu xin trả giấy xác nhận đủ điều kiện- Ảnh 1.

Cả nước hiện có chưa tới 250 thương nhân phân phối xăng dầu

Ảnh: Đ.N.T

Thứ 2 là Quyết định thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu đối với Công ty cổ phần thương mại dầu khí Cửu Long có địa chỉ trụ sở chính tại 64/20A-67/6A, Phó Cơ Điều, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (nay thuộc phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long).

Công ty có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1500498480 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (nay là Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long) cấp, đăng ký lần đầu ngày 11.12.2007, đăng ký thay đổi lần thứ 32 ngày 3.12.2024. 

Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu của Công ty dầu khí Cửu Long số 632- TNPP/QĐ-BCT ngày 17.1.2025, có giá trị đến hết ngày 17.1.2030.

Như vậy, số lượng thương nhân xin trả lại giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu liên tiếp gia tăng trong thời gian qua. Lúc cao điểm, cả nước có 330 thương nhân phân phối, đến nay chỉ còn chưa tới 250 thương nhân.

Tin liên quan

Thêm một thương nhân phân phối xăng dầu trả giấy phép kinh doanh

Thêm một thương nhân phân phối xăng dầu trả giấy phép kinh doanh

Bộ Công thương vừa ban hành Quyết định thu hồi giấy xác nhận làm thương nhân phân phối xăng dầu của Công ty CP sản xuất thương mại dịch vụ vận tải Ngọc Mai.

Giá xăng dầu hôm nay 30.5.2026: Tuần lao dốc hơn 10%

Bộ Công thương ra mắt chatbot giải đáp xăng E10

Khám phá thêm chủ đề

Xăng dầu Công ty cổ phần thương mại Dầu khí Cửu Long Công ty TNHH xây dựng và thương mại dịch vụ Hoàng Hà tỉnh Vĩnh Long thương nhân phân phối Giấy phép
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận