Hai thương nhân phân phối xăng dầu xin trả giấy xác nhận đủ điều kiện

Theo Bộ Công thương, Quyết định được ban hành trên cơ sở các quy định hiện hành về kinh doanh xăng dầu. Đồng thời theo đề nghị của Công ty TNHH xây dựng và thương mại dịch vụ Hoàng Hà và Công ty cổ phần thương mại Dầu khí Cửu Long về việc đã xin trả lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu được gửi về Bộ Công thương trước đó.

Cụ thể, Quyết định thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu đối với Công ty TNHH xây dựng và thương mại dịch vụ Hoàng Hà, có trụ sở chính tại Lô T03-VP02, số 35 phố Lê Văn Thiêm, phường Thanh Xuân, Hà Nội. Công ty có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101207071, được cấp đăng ký lần đầu ngày 29.7.2010 và đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 11.8.2023.

Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu bị thu hồi mang số 617-TNPP/QĐ-BCT, được Bộ Công thương cấp ngày 23.8.2024 và có giá trị đến hết ngày 23.8.2029.

Cả nước hiện có chưa tới 250 thương nhân phân phối xăng dầu Ảnh: Đ.N.T

Thứ 2 là Quyết định thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu đối với Công ty cổ phần thương mại dầu khí Cửu Long có địa chỉ trụ sở chính tại 64/20A-67/6A, Phó Cơ Điều, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (nay thuộc phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long).

Công ty có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1500498480 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (nay là Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long) cấp, đăng ký lần đầu ngày 11.12.2007, đăng ký thay đổi lần thứ 32 ngày 3.12.2024.

Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu của Công ty dầu khí Cửu Long số 632- TNPP/QĐ-BCT ngày 17.1.2025, có giá trị đến hết ngày 17.1.2030.

Như vậy, số lượng thương nhân xin trả lại giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu liên tiếp gia tăng trong thời gian qua. Lúc cao điểm, cả nước có 330 thương nhân phân phối, đến nay chỉ còn chưa tới 250 thương nhân.