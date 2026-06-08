Dùng xăng E10 gặp sự cố, người tiêu dùng phản ánh về đâu?

Theo đó, người dân có thể gửi thông tin, tài liệu phản ánh các vấn đề gặp phải khi đổ xăng E10 cho phương tiện giao thông của mình đến địa chỉ email: khieunai@bvntd.gov.vn.

Đây là kênh chuyên trách nhằm tiếp nhận toàn bộ các thông tin, tài liệu và ý kiến phản ánh từ phía người tiêu dùng liên quan đến mặt hàng xăng E10.

Ngay sau khi tiếp nhận dữ liệu từ người dân, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia sẽ nhanh chóng kích hoạt các quy trình nghiệp vụ cần thiết, đồng thời chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và đơn vị liên quan nhằm xác minh vụ việc, bảo đảm tối đa quyền cùng lợi ích hợp pháp cho người tiêu dùng.

Theo hướng dẫn, người phản ánh cần cung cấp các thông tin cơ bản gồm:

- Họ tên, số điện thoại, căn cước công dân và thông tin liên hệ.

- Thông tin về tổ chức, cá nhân kinh doanh bị phản ánh.

- Thời điểm đổ xăng.

- Loại xe, năm sản xuất.

- Nội dung phản ánh và đề nghị.

Người tiêu dùng có thể gửi phản ánh các vấn đề liên quan xăng E10 về Bộ Công thương ĐỒ HỌA: H.H

Cùng với đó, người tiêu dùng cũng được khuyến nghị gửi kèm các tài liệu chứng minh (nếu có) để phục vụ việc xác minh, xử lý.

Ngoài ra, nếu sử dụng app "Quanh tôi", người dân cũng có thể phản ánh về chất lượng nhiên liệu, an toàn cháy nổ, môi trường hoặc các vi phạm kinh doanh (bán sai giá niêm yết, đóng cửa bất thường, hạn chế lượng bán, không xuất hóa đơn).

Liên quan đến trách nhiệm khi phương tiện gặp sự cố được cho là xuất phát từ việc sử dụng xăng E10, Bộ Công thương cho biết nếu có đủ căn cứ chứng minh nguyên nhân do chất lượng nhiên liệu, đơn vị cung cấp xăng dầu phải chịu trách nhiệm trước tiên. Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực xăng dầu cũng có trách nhiệm xử lý theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Về công tác kiểm soát chất lượng, Bộ Công thương cho biết, tất cả loại xăng sinh học lưu thông trên thị trường đều phải tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn đã được ban hành. Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với xăng sinh học một cách cụ thể và rõ ràng. Do đó, yêu cầu đầu tiên là chất lượng sản phẩm phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn này, đồng thời phải ngăn chặn tình trạng pha trộn không đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn.

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện đồng bộ trên toàn bộ chuỗi cung ứng, từ sản xuất, phối trộn, phân phối, lưu thông đến bán lẻ. Bên cạnh đó, người tiêu dùng cũng được khuyến khích tham gia giám sát thông qua việc đánh giá chất lượng sản phẩm và phản ánh các vấn đề phát sinh để hỗ trợ cơ quan chức năng trong quá trình kiểm tra.



