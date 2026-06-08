Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Dùng xăng E10 gặp sự cố, người tiêu dùng phản ánh về đâu?

Nguyên Nga
Nguyên Nga
08/06/2026 07:17 GMT+7

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (Bộ Công thương) vừa công bố địa chỉ email tiếp nhận phản ánh của người tiêu dùng liên quan đến xăng E10.

Theo đó, người dân có thể gửi thông tin, tài liệu phản ánh các vấn đề gặp phải khi đổ xăng E10 cho phương tiện giao thông của mình đến địa chỉ email: khieunai@bvntd.gov.vn.

Đây là kênh chuyên trách nhằm tiếp nhận toàn bộ các thông tin, tài liệu và ý kiến phản ánh từ phía người tiêu dùng liên quan đến mặt hàng xăng E10.

Ngay sau khi tiếp nhận dữ liệu từ người dân, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia sẽ nhanh chóng kích hoạt các quy trình nghiệp vụ cần thiết, đồng thời chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và đơn vị liên quan nhằm xác minh vụ việc, bảo đảm tối đa quyền cùng lợi ích hợp pháp cho người tiêu dùng.

Theo hướng dẫn, người phản ánh cần cung cấp các thông tin cơ bản gồm: 

- Họ tên, số điện thoại, căn cước công dân và thông tin liên hệ.

- Thông tin về tổ chức, cá nhân kinh doanh bị phản ánh.

- Thời điểm đổ xăng.

- Loại xe, năm sản xuất.

- Nội dung phản ánh và đề nghị.

Dùng xăng E10 gặp sự cố, người tiêu dùng phản ánh về đâu?- Ảnh 1.

Người tiêu dùng có thể gửi phản ánh các vấn đề liên quan xăng E10 về Bộ Công thương

ĐỒ HỌA: H.H

Cùng với đó, người tiêu dùng cũng được khuyến nghị gửi kèm các tài liệu chứng minh (nếu có) để phục vụ việc xác minh, xử lý.

Ngoài ra, nếu sử dụng app "Quanh tôi", người dân cũng có thể phản ánh về chất lượng nhiên liệu, an toàn cháy nổ, môi trường hoặc các vi phạm kinh doanh (bán sai giá niêm yết, đóng cửa bất thường, hạn chế lượng bán, không xuất hóa đơn).

Liên quan đến trách nhiệm khi phương tiện gặp sự cố được cho là xuất phát từ việc sử dụng xăng E10, Bộ Công thương cho biết nếu có đủ căn cứ chứng minh nguyên nhân do chất lượng nhiên liệu, đơn vị cung cấp xăng dầu phải chịu trách nhiệm trước tiên. Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực xăng dầu cũng có trách nhiệm xử lý theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Về công tác kiểm soát chất lượng, Bộ Công thương cho biết, tất cả loại xăng sinh học lưu thông trên thị trường đều phải tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn đã được ban hành. Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với xăng sinh học một cách cụ thể và rõ ràng. Do đó, yêu cầu đầu tiên là chất lượng sản phẩm phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn này, đồng thời phải ngăn chặn tình trạng pha trộn không đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn.

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện đồng bộ trên toàn bộ chuỗi cung ứng, từ sản xuất, phối trộn, phân phối, lưu thông đến bán lẻ. Bên cạnh đó, người tiêu dùng cũng được khuyến khích tham gia giám sát thông qua việc đánh giá chất lượng sản phẩm và phản ánh các vấn đề phát sinh để hỗ trợ cơ quan chức năng trong quá trình kiểm tra.


Tin liên quan

Từ hôm nay, dừng lưu hành xăng RON95, RON97, chỉ bán phổ biến xăng E10

Từ hôm nay, dừng lưu hành xăng RON95, RON97, chỉ bán phổ biến xăng E10

Theo quy định tại Thông tư 60 của Bộ Công thương, từ hôm nay (1.6), trên cả nước, các loại xăng khoáng truyền thống sẽ chính thức được dừng lưu hành. Thay vào đó, người tiêu dùng sẽ chỉ có các lựa chọn là xăng E5 RON92-II và E10 RON 95-III, E10 RON 95-V.

Xăng E10 ổn định sau 1 tuần triển khai đại trà

Bộ Công thương đề nghị người dùng phản ánh về xăng E10

Khám phá thêm chủ đề

Xăng E10 Ủy ban Cạnh tranh quốc gia Bộ Công thương phản ánh thông tin người tiêu dùng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận