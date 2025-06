Bộ Công thương nói gì về dầu ăn giả Ofood dùng chăn nuôi 'biến' thành thực phẩm?

Liên quan đến đường dây sản xuất, tiêu thụ dầu ăn giả Ofood do Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá ở Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Nhật Minh Food, Công ty TNHH thương mại và dịch vụ An Dương, Công ty TNHH An Hưng Phước, tối 25.6, đại diện lãnh đạo Cục Công nghiệp (Bộ Công thương) đã chia sẻ nhận định ban đầu trong vụ việc này.

Dầu ăn giả Ofood sử dụng trong chăn nuôi được 'hô biến' thành thực phẩm cho con người ẢNH: VTV

Theo vị lãnh đạo Cục Công nghiệp, hành vi sử dụng nguyên liệu dầu thực vật có nguồn gốc dành cho thức ăn chăn nuôi để sản xuất, chế biến thực phẩm tiêu dùng cho người là hành vi cố ý làm sai lệch bản chất, công dụng và mục đích sử dụng của hàng hóa, có dấu hiệu cấu thành hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả theo quy định tại khoản 7, điều 3, Nghị định số 98/2020/NĐ-CP.

Dầu thực vật dùng cho chăn nuôi không đạt chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, không có công dụng, giá trị sử dụng dành cho người tiêu dùng. Khi bị cố tình đưa vào chuỗi sản xuất thực phẩm cho người và gắn nhãn là "dầu thực vật" hoặc "dầu ăn cho người" là sai lệch về bản chất và công dụng; có dấu hiệu giả mạo về công dụng và mục đích sử dụng của hàng hóa.

Ngoài ra, doanh nghiệp gắn nhãn dầu thực vật dùng cho người là hành vi gian lận về bản chất hàng hóa, tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng tới sức khỏe cộng đồng và xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng.

Theo quy định tại điều 65, luật An toàn thực phẩm, điều 40 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, tổ chức tiếp nhận bản tự công bố, chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo phân công, phân cấp; thanh, kiểm tra xử lý...

Qua thông tin sơ bộ thu thập được đến thời điểm hiện tại, Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Nhật Minh Food đã có bản tự công bố sản phẩm đối với sản phẩm dầu thực vật. Tuy nhiên, Bộ Công thương chưa cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với doanh nghiệp này.

Đồng thời, Bộ Công thương chưa nhận được báo cáo của chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan về hành vi sản xuất và tiêu thụ dầu ăn giả Ofood.

Tổng kiểm tra, ngăn chặn dầu ăn giả trên toàn quốc

Cũng theo vị lãnh đạo Cục Công nghiệp, từ vụ việc dầu ăn giả Ofood, Bộ Công thương chỉ đạo các Sở Công thương và phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố yêu cầu cơ quan chức năng tại địa phương kiểm tra diện rộng các cơ sở sản xuất dầu ăn, đặc biệt các cơ sở nhỏ lẻ, cơ sở chưa có chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, cơ sở thuộc diện miễn chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Bộ Công thương đã giao Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước chủ trì, phối hợp với Sở Công thương các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo các Chi cục Quản lý thị trường giám sát chặt chẽ cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm dầu ăn trên phạm vi cả nước; tăng cường tuyên truyền cảnh báo người tiêu dùng, công khai các thương hiệu, cơ sở vi phạm.

"Vụ dầu ăn giả Ofood có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng về sản xuất, buôn bán hàng giả, gian lận thương mại, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và vi phạm điều cấm theo quy định pháp luật về an toàn thực phẩm. Bộ Công thương chỉ đạo các đơn vị chức năng tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng xử lý kiên quyết, không để ảnh hưởng đến uy tín ngành thực phẩm và niềm tin của người tiêu dùng", vị lãnh đạo Cục Công nghiệp nói.