Dầu ăn trong chăn nuôi là gì, gây hại ra sao khi dùng chế biến thực phẩm?

Bác sĩ chuyên khoa 1 Bùi Hoàng Bích Uyên, Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á (TP.HCM) cho biết, dầu ăn trong chăn nuôi là các loại dầu thực vật được sử dụng để bổ sung vào thức ăn cho vật nuôi. Các loại dầu này loại dầu này thường là dầu thô, mới ép, chưa qua tinh chế hoặc chưa kịp tinh chế. Vì vậy đây là loại dầu không đạt tiêu chuẩn để sử dụng cho con người về mặt an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng, hoặc hàm lượng dinh dưỡng.

Dầu ăn trong chăn nuôi và dầu ăn cho người có sự khác biệt rõ rệt về tiêu chuẩn chất lượng, an toàn và mục đích sử dụng. Sự khác biệt này là do cơ chế sinh học và sức chịu đựng của con người và vật nuôi khác nhau.

Khác biệt giữa dầu ăn cho người và dầu ăn trong chăn nuôi

Theo bác sĩ Uyên, về nguồn gốc, dầu ăn cho người phải là hạt, quả sạch, không mốc, không bị nhiễm độc tố, trong khi đó nguồn gốc dầu ăn cho động vật thường là hạt không đạt tiêu chuẩn, phụ phẩm của quá trình sản xuất dầu ăn cho người. Về quá trình xử lý, dầu ăn cho người phải tinh luyện qua nhiều bước như khử mùi, màu, axit tự do, chất độc, trong khi đó đối với dầu ăn trong chăn nuôi có thể chỉ xử lý sơ bộ hoặc không tinh luyện, miễn đạt tiêu chuẩn thức ăn chăn nuôi. Ngoài ra còn có một số tiêu chí so sánh có sự khác biệt giữa dầu ăn cho người và dầu ăn trong chăn nuôi qua độ tinh tiết, chỉ tiêu an toàn, kim loại nặng...

Tiêu chí Dầu ăn cho người Dầu trong chăn nuôi Độ tinh khiết Rất cao - màu sắc, mùi vị, độ trong phải đạt yêu cầu Thường không yêu cầu tinh luyện kỹ, có thể còn mùi hoặc tạp chất ở mức cho phép Chỉ tiêu an toàn Rất nghiêm ngặt theo các quy định của Bộ Y tế như TCVN 7597:2018 Ít nghiêm ngặt hơn, theo Quy chuẩn Việt Nam của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Kim loại nặng, aflatoxin, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, hydrocarbon thơm đa vòng (PAHs) Có giới hạn rất thấp hoặc không có Cho phép giới hạn cao hơn nếu không ảnh hưởng đến vật nuôi Peroxide value (PV), acid value (AV), chỉ số iod, chỉ số xà phòng hóa Phải rất thấp Có thể chấp nhận cao hơn nếu không ảnh hưởng đến sức khỏe vật nuôi Vi sinh vật Không được có các vi sinh vật gây bệnh (như E.coli, Salmonella) Khả năng nhiễm vi sinh vật cao hơn