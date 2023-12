Bộ Công thương phân công người phát ngôn thay thế ông Đỗ Thắng Hải

Ngay sau khi Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải bị bắt tạm giam, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể đối với lãnh đạo bộ, bắt đầu thực hiện từ ngày 21.12.

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân được phân công là người phát ngôn Bộ Công thương BỘ CÔNG THƯƠNG

Trong quyết định này, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân được giao phụ trách công tác thông tin báo chí kiêm người phát ngôn của Bộ Công thương. Đây cũng là vị trí ông Đỗ Thắng Hải phụ trách trước khi bị Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, quy định tại khoản 4 điều 354 bộ luật Hình sự.

Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải bị bắt vì nhận hối lộ

Ngoài ra, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân được giao chỉ đạo các lĩnh vực: quản lý cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; phòng vệ thương mại; dầu khí, than; quản lý thị trường; điện lực, năng lượng tái tạo...

Cũng theo quyết định phân công nhiệm vụ mới công bố, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên phụ trách ngành năng lượng, công tác quy hoạch và sử dụng tài nguyên đất trong ngành; chủ tịch 5 hội đồng, trưởng các ban chỉ đạo trong ngành công thương; theo dõi diễn biến tình hình căng thẳng chính trị giữa các quốc gia, xung đột thương mại và xu hướng bảo hộ mậu dịch trên thế giới; phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm; đổi mới và phát triển doanh nghiệp...

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên trực tiếp chỉ đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ, Văn phòng Ban Cán sự Đảng; chỉ đạo thực hiện quản lý nhà nước với lĩnh vực dầu khí, điện.

Thứ trưởng Phan Thị Thắng được giao chỉ đạo công tác trong lĩnh vực kế hoạch, đầu tư, tài chính, đổi mới doanh nghiệp, công thương địa phương, kinh tế tập thể, công tác văn phòng, cải cách hành chính, công nghiệp nhẹ; phụ trách công tác bảo vệ sức khỏe - y tế, dân số và kế hoạch hóa gia đình; phụ trách quan hệ song phương và phát triển thị trường; các vấn đề liên quan đến xử lý tranh chấp thương mại và phòng vệ thương mại ở nước ngoài với hàng hóa Việt Nam tại các nước châu Á, châu Phi và châu Mỹ.

Bà Phan Thị Thắng sẽ trực tiếp chỉ đạo Vụ Thị trường châu Á - châu Phi; Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Thị trường châu Mỹ (với công tác liên quan đến thị trường châu Mỹ); Cục Công nghiệp địa phương; Cục Công nghiệp (liên quan đến mảng công nghiệp nhẹ, công nghiệp tiêu dùng, thực phẩm và chế biến khác)...