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    Bộ Công thương phát động phong trào 'Sáng kiến mỗi ngày': Từ ý tưởng nhỏ đến đột phá lớn

    Nguồn: BCT
    Nguồn: BCT
    Sáng 27.10, tại Hà Nội, Bộ Công thương phối hợp cùng Công đoàn Công thương Việt Nam đã chính thức tổ chức Lễ phát động Phong trào thi đua "Sáng kiến mỗi ngày" trong ngành Công thương năm 2026 và khởi động Cuộc thi "Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công thương".

    Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng nhấn mạnh, phong trào nhằm đưa tinh thần đổi mới sáng tạo thành những hành động thường xuyên và thiết thực nhất. Theo thứ trưởng, mỗi sáng kiến dù nhỏ, nếu được áp dụng hiệu quả, chia sẻ và nhân rộng, sẽ tạo nên nguồn lực đổi mới mạnh mẽ. Đây là bước đi quan trọng để ngành Công thương giải quyết ba bài toán lớn: bảo đảm an ninh năng lượng; tự chủ công nghiệp, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa; và hiện đại hóa thương mại thông qua dữ liệu, logistics thông minh.

    Bộ Công thương phát động phong trào 'Sáng kiến mỗi ngày': Từ ý tưởng nhỏ đến đột phá lớn - Ảnh 1.

    Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng phát biểu tại Lễ phát động sáng 27.10

    Phong trào "Sáng kiến mỗi ngày" hướng tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành, với thời gian tiếp nhận hồ sơ từ nay đến hết ngày 30.11.2026. Song song đó, Cuộc thi "Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số" sẽ là sân chơi để các đội thi kết nối, chia sẻ mô hình hay ở cấp cơ sở để phát triển thành giải pháp tổng thể. Cuộc thi sẽ trao 1 giải nhất trị giá 30 triệu đồng, cùng nhiều giải thưởng giá trị, dự kiến chung kết vào tháng 12.2026.

    Chương trình kỳ vọng sẽ khơi dậy mạnh mẽ sức sáng tạo từ thực tiễn, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh toàn ngành Công thương.

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