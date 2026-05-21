Bỏ công việc lương cao về làm du lịch giữa vườn xoài và kết quả bất ngờ

Phát triển du lịch xanh ngay vườn xoài của gia đình

Chị Thủy kể sau thời gian dài gắn bó với công việc có mức thu nhập khá cao tại TP.HCM, năm 2015 chị theo chồng về quê ở xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp để phụ gia đình quản lý cửa hàng thức ăn thủy sản, ao nuôi cá và vườn xoài.

Chị Thủy đầu tư, cải tạo vườn xoài cát chu rộng 1 ha để làm farmstay ẢNH: DUY TÂN

Quá trình gắn bó với vùng đất được mệnh danh "thủ phủ xoài Mỹ Xương" giúp chị nhận ra tiềm năng lớn của khu vườn nhà chồng. Thay vì chỉ trồng xoài bán trái, vốn bị phụ thuộc nhiều vào thương lái và biến động thị trường, chị ấp ủ ý tưởng phát triển du lịch xanh ngay trên chính mảnh vườn quê.

Đến trải nghiệm farmstay trong vườn xoài, du khách bị mê hoặc bởi khung cảnh xanh mát, yên bình ẢNH: DUY TÂN

"Khi về quê chồng sinh sống, tôi thật sự bị cuốn hút bởi vẻ đẹp bình yên của vùng quê này. Những vườn xoài sai trái, không gian mộc mạc và nhịp sống chậm khiến tôi nghĩ ngay đến việc phát triển du lịch xanh - loại hình được rất nhiều du khách yêu thích", chị Thủy chia sẻ.

Du khách có thể ăn uống giữa vườn xoài xanh mát ẢNH: DUY TÂN

Năm 2019, sau khi tiếp quản vườn xoài từ gia đình chồng, chị Thủy dành thời gian tìm hiểu đời sống, văn hóa bản địa và nhu cầu của du khách. Đến năm 2023, vợ chồng chị đầu tư hơn 3 tỉ đồng xây dựng The Mango Trail Farmstay giữa vườn xoài để đón khách lưu trú.

Chị Thủy (bìa phải) làm hướng dẫn viên cho du khách đến trải nghiệm làng nghề đan lục bình ở địa phương ẢNH: DUY TÂN

Hành trình khởi nghiệp không hề dễ dàng. Khi chia sẻ kế hoạch xây dựng phòng nghỉ giữa vườn xoài, chị Thủy đối mặt với không ít hoài nghi vì số vốn đầu tư lớn và mô hình còn khá mới mẻ ở địa phương.

"Lúc tôi bắt đầu xây dựng farmstay, nhiều người lo ngại không biết bao giờ mới thu hồi vốn, thậm chí có người nói chưa chắc có khách đến thuê. Tuy nhiên, vợ chồng tôi quyết tâm theo đuổi vì tin vào tiềm năng của mô hình, nếu không thành công thì xem như có thêm một nơi nghỉ dưỡng cho gia đình", chị Thủy kể.

Du khách nước ngoài thích thú trải nghiệm nghề đan lục bình ẢNH: DUY TÂN

Mang đậm hơi thở miền quê sông nước

Khác với các khu du lịch sinh thái hay khu nghỉ dưỡng hiện đại, farmstay của chị Thủy hướng đến không gian nghỉ dưỡng nhẹ nhàng, dành cho người yêu thiên nhiên và thích trải nghiệm cuộc sống miền quê.

Du khách trải nghiệm đạp xe đạp dưới tán xoài mát rượi ẢNH: DUY TÂN

Tại đây, du khách có thể nằm võng đọc sách, tập yoga, thiền, đạp xe dưới những cung đường rợp bóng xoài hay đơn giản là tận hưởng không khí trong lành giữa vườn cây xanh mát. Đội ngũ nhân viên chủ yếu là người địa phương với phong cách chân chất, mộc mạc, nhiệt tình và hiếu khách.

Để tăng thêm trải nghiệm cho du khách, chị Thủy liên kết nhiều nhà vườn xung quanh, tổ chức các hoạt động hái xoài, tham quan quy trình canh tác, tìm hiểu mô hình "cây xoài nhà tôi", trải nghiệm nuôi cá, nuôi ốc và khám phá các làng nghề truyền thống ở địa phương.

Du khách trải nghiệm làm bánh dân gian ẢNH: DUY TÂN

Với lợi thế về ngoại ngữ, chị Thủy trực tiếp làm hướng dẫn viên, giới thiệu văn hóa và đời sống miền Tây đến khách quốc tế. "Du khách được đạp xe qua những con đường rợp bóng xoài, tham quan cây xoài cát chu 'tổ' tại Phủ thờ Thư Ngọc Hầu - Nguyễn Văn Thư, trải nghiệm quy trình chăm sóc và thu hoạch xoài, tham quan các mô hình sản xuất nông nghiệp cũng như đời sống thường nhật của người dân địa phương", chị Thủy cho biết.

Đoàn khách đến từ miền Bắc thích thú trải nghiệm gói bánh tét ngay trong vườn xoài ẢNH: DUY TÂN

Sau 5 năm theo đuổi mô hình du lịch từ vườn xoài, khu farmstay của chị Thủy hiện có sức chứa hơn 20 khách và thường xuyên kín phòng vào các dịp cao điểm. Từ một vườn xoài thuần nông, chị đã tạo nên điểm lưu trú xanh độc đáo, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch nông nghiệp và văn hóa bản địa của Đồng Tháp đến với du khách gần xa.

Theo ông Nguyễn Minh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Mỹ Thọ, làng du lịch Mỹ Xương với 4 hộ trồng xoài liên kết - trong đó có khu nghỉ dưỡng của chị Thủy - đã góp phần khơi dậy tinh thần đồng lòng của người dân trong việc xây dựng thương hiệu xoài Cao Lãnh. Hiện địa phương tiếp tục củng cố mô hình thông qua tuyên truyền, mở lớp đào tạo hướng dẫn viên và nâng cao kỹ năng làm du lịch nông nghiệp cho người dân. Thời gian tới, xã sẽ lồng ghép các hoạt động văn hóa, thể thao như marathon cung đường xoài, hội thi trái cây, chợ dân gian và du lịch tâm linh để quảng bá hình ảnh du lịch địa phương.



