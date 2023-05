Bồ Đào Nha muốn cấm Huawei xây dựng mạng 5G

Theo Engadget, chính phủ Bồ Đào Nha trong tuần này đã khuyến nghị cấm các nhà mạng địa phương tìm nguồn cung ứng thiết bị 5G từ các nhà cung cấp có trụ sở bên ngoài Liên minh châu Âu (EU) hoặc các quốc gia không thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hoặc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OCED).



Không chỉ Huawei mà nhiều công ty Trung Quốc khác cũng có thể bị cấm tham gia xây dựng mạng 5G tại Bồ Đào Nha REUTERS

Tuyên bố được hội đồng cấp cao về an ninh mạng của Bồ Đào Nha chia sẻ vào tuần trước cho biết, chính phủ nước này cho rằng các công ty bên ngoài các khu vực pháp lý trên gây ra "rủi ro cao" đối với an ninh mạng không dây của đất nước. Tài liệu không chỉ đích danh Huawei, nhưng vì Trung Quốc không phải là thành viên của NATO, OCED hay EU, nên công ty này cùng với các nhà cung cấp Trung Quốc khác như ZTE sẽ bị loại khỏi việc xây dựng mạng 5G tại Bồ Đào Nha nếu chính phủ chấp thuận khuyến nghị của hội đồng an ninh.

Nhận xét về báo cáo, người phát ngôn của Huawei cho biết: "Huawei không hề biết trước và cũng chưa được hỏi ý kiến về vấn đề này. Trong hai thập kỷ qua, Huawei đã hợp tác với các nhà mạng Bồ Đào Nha để xây dựng mạng không dây và cung cấp các dịch vụ chất lượng kết nối hàng triệu người. Chúng tôi sẽ tiếp tục tuân thủ tất cả luật và quy định hiện hành, đồng thời phục vụ các khách hàng và đối tác Bồ Đào Nha tin tưởng vào các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi".

Việc cấm các công ty Trung Quốc tham gia mạng 5G sẽ là một bước ngoặt đột ngột đối với Bồ Đào Nha - quốc gia có quan hệ thân thiết với Trung Quốc trong nhiều năm. Theo Financial Times, Bồ Đào Nha là một trong những nước nhận đầu tư lớn nhất của Trung Quốc trong những năm gần đây. Altice Portugal - nhà cung cấp dịch vụ không dây lớn nhất đất nước - đã ký một thỏa thuận vào năm 2018 để sử dụng thiết bị Huawei cho một phần của quá trình triển khai 5G. Nếu Bồ Đào Nha tiến đến lệnh cấm, quốc gia này sẽ cùng Canada và một số nước châu Âu khác như Đan Mạch, Thụy Điển, Estonia, Latvia và Litva cấm công ty Trung Quốc tham gia vào mạng 5G của họ.