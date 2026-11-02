Bỏ đề xuất người dưới 18 tuổi được đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể, hiến xác

Bộ Y tế vừa điều chỉnh lại dự thảo luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi). Theo dự thảo mới nhất ngày 1.11, Bộ Y tế đề xuất người dưới 18 tuổi chỉ được hiến mô tái sinh khi còn sống cho anh, chị, em ruột nếu không có người hiến trưởng thành phù hợp.

Bộ Y tế rút đề xuất người dưới 18 tuổi được đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể, hiến xác ẢNH: T.N

Dự thảo luật dự kiến được Quốc hội thảo luận tại hội trường sáng 2.11 và biểu quyết thông qua ngày 21.11.

Đáng chú ý, so với dự thảo trình Quốc hội ngày 3.10, dự thảo mới nhất này đã bỏ quy định tại điều 10 là "người đăng ký hiến là người dưới 18 tuổi phải được sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện người hiến".

Đồng thời, bỏ quy định "người từ đủ 15 tuổi trở lên đến dưới 18 tuổi được hiến mô tái sinh khi còn sống để điều trị cho người là thành viên gia đình khi không có người hiến trưởng thành phù hợp...".

Thay vào đó, dự thảo bổ sung "người dưới 18 tuổi chỉ được hiến hiến mô tái sinh khi còn sống cho anh ruột, chị ruột, em ruột chỉ khi không có người hiến trưởng thành phù hợp và có văn bản đồng ý của cả cha đẻ và mẹ đẻ hoặc người còn lại trong trường hợp một trong hai người đã mất".

Người đại diện của người hiến đối với trường hợp người dưới 18 tuổi bao gồm một trong các trường hợp: cha đẻ, mẹ đẻ của người đó; anh ruột, chị ruột từ đủ 18 tuổi trở lên; ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại (trường hợp không còn cha mẹ đẻ).

Dự luật cũng quy định chặt chẽ cơ sở khám, chữa bệnh phải thực hiện tư vấn độc lập về pháp luật, sức khỏe và đánh giá về tâm lý, xã hội cho cha đẻ, mẹ đẻ của người hiến đối với trường hợp người hiến dưới 18 tuổi. Bảo đảm cha đẻ, mẹ đẻ của người hiến được cung cấp đầy đủ thông tin, tự nguyện và không bị cưỡng ép về việc hiến mô.

Nghiêm cấm lợi dụng giám hộ lấy mô, bộ phận cơ thể người dưới 18 tuổi

Với các hành vi nghiêm cấm, dự thảo quy định nghiêm cấm dụ dỗ, lừa dối, ép buộc người khác hiến mô, bộ phận cơ thể người hoặc lấy mô, bộ phận cơ thể của người không tự nguyện hiến. Lợi dụng quan hệ giám hộ, chăm sóc thay thế, nuôi con nuôi để thực hiện việc hiến, lấy mô, bộ phận cơ thể của người dưới 18 tuổi.

Ngoài ra, với việc hiến mô sau khi chết não hoặc chết tuần hoàn, Bộ Y tế cơ bản giữ phương án trước đó nhưng bổ sung các điều kiện về văn bản đồng ý và trách nhiệm của người đại diện.

Cụ thể, người từ đủ 18 tuổi đã đăng ký hiến hoặc có văn bản đồng ý hiến mô sau khi chết não, chết tuần hoàn còn phải có văn bản đồng ý của người đại diện. Người đại diện chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của văn bản đồng ý của người hiến.

Trường hợp người từ đủ 18 tuổi chưa đăng ký hoặc không có văn bản đồng ý hiến mô sau khi chết não, chết tuần hoàn, việc hiến mô phải có văn bản đồng ý của người đại diện. Dự thảo bổ sung quy định về người đại diện của người hiến từ đủ 18 tuổi theo thứ tự ưu tiên, gồm cha, mẹ đẻ, vợ, chồng, con ruột; anh, chị ruột từ đủ 18 tuổi trở lên; ông bà nội, ngoại...

Bộ trưởng Bộ Y tế được giao quy định danh mục mô có thể hiến khi còn sống, việc kiểm tra sức khỏe người hiến và quy trình xác định không có người hiến trưởng thành phù hợp.

Trước đó, cơ quan thẩm tra dự thảo cùng nhiều đại biểu Quốc hội lo ngại việc cho người dưới 18 tuổi hiến mô có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý và tiềm ẩn nguy cơ trẻ bị người thân gây áp lực.

Cơ quan thẩm tra đề nghị thu hẹp phạm vi người nhận mô, tham khảo Công ước Oviedo về việc chỉ cho phép hiến mô tái sinh cho anh, chị, em. Tại thảo luận tổ, nhiều đại biểu cũng đề nghị giới hạn người nhận là anh, chị, em ruột hoặc cha mẹ và anh, chị, em ruột; chỉ cho phép hiến mô tái sinh như tủy xương, tế bào gốc. Đặc biệt, có ý kiến đề nghị không cho người dưới 18 tuổi hiến mô khi còn sống.