Hòa thượng Thích Thanh Quyết nói hiến, lấy mô, ghép tạng 'rất nhân đạo, rất từ bi'

Phát biểu tại phiên thảo luận về kinh tế - xã hội chiều nay 30.10 của Quốc hội, hòa thượng Thích Thanh Quyết - đại biểu Quốc hội (đoàn Quảng Ninh) đánh giá cao những kết quả đã đạt được, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Kinh tế vĩ mô tiếp tục được ổn định, việc làm và thu nhập được cải thiện, hoàn thành mục tiêu cơ bản xóa nhà tạm, nhà dột nát với trên 334.000 căn nhà... Đặc biệt, chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, truy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã làm xúc động nhân tâm cả nước.

Đề cập việc vừa qua Bộ Y tế lấy ý kiến về dự án luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi), hòa thượng cho rằng, đây là dự án luật "rất nhân đạo, rất từ bi".

Hòa thượng Thích Thanh Quyết phát biểu tại phiên thảo luận chiều 30.10 ẢNH: GIA HÂN

Tuy nhiên, theo hòa thượng Thích Thanh Quyết, do vấn đề giáo hóa chưa đúng mức, một số người cũng có trách nhiệm nhưng thiếu thông tin lại suy diễn không phù hợp với giá trị từ bi, cứu khổ, cứu nạn của luật này. Từ ý nghĩa nhân đạo lại trở thành một tội đồ.

"Theo quan niệm của nhà Phật, nếu chúng ta, kể cả những người còn ít tuổi, không còn đủ duyên để trụ trên thế gian này mà một phần cơ thể của mình được chuyển sang sống ở cơ thể người khác thì người đó vẫn còn sống.

Vị tha là sống mãi, phúc đức là vô lượng. Hiện nay, hàng nghìn tăng ni của Học viện Phật giáo chúng tôi thường xuyên hiến máu, đăng ký hiến mô, hiến tạng, còn tôi đã xin hiến tất", hòa thượng Thích Thanh Quyết nhấn mạnh.

Trước đó, chiều 27.10, Bộ Y tế họp báo cung cấp thông tin về dự thảo luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, ghép mô, tạng hiện là một trong những điểm sáng của y tế Việt Nam, mang lại cơ hội sống cho nhiều người bệnh.

Dự luật nhằm mang lại nhiều lợi ích hơn cho người dân, nhất là những bệnh nhân đang từng ngày chờ đợi cơ hội được ghép tạng. Việc hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy được xây dựng trên nguyên tắc hoàn toàn tự nguyện, không ép buộc bất kỳ ai.

Theo Bộ Y tế, dự luật đã mở rộng nguồn hiến, tăng cơ hội được ghép cho người bệnh; bổ sung quy định trường hợp người đăng ký hiến là người dưới 18 tuổi phải được sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện của người hiến; quy định người hiến bộ phận cơ thể khi còn sống cho người không phải thành viên trong gia đình phải từ đủ 25 tuổi trở lên.

Bổ sung quy định xác minh nhân thân, mối quan hệ giữa người hiến và người được ghép; bảo đảm tính độc lập trong đánh giá điều kiện hiến và tư vấn lấy, ghép, đặc biệt là đối với người dưới 18 tuổi; bổ sung các hành vi bị nghiêm cấm nhằm ngăn chặn việc lợi dụng quan hệ giám hộ, nuôi con nuôi để lấy mô, bộ phận cơ thể của người chưa thành niên...