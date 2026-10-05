Bỏ điểm cộng IELTS, chứng chỉ ngoại ngữ còn lợi thế nào?

Thạc sĩ Cù Xuân Tiến, Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên, Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM, thông tin: Bỏ điểm cộng không phải là bỏ tiếng Anh. Chứng chỉ ngoại ngữ mất đi một vai trò, nhưng vẫn còn 5 vai trò khác, và những vai trò đó theo các em suốt 4 năm đại học.

Quan trọng nhất, và đây là điều Bộ đã nói rõ: chứng chỉ vẫn được dùng để quy đổi, thay thế cho điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển. Nghĩa là em vẫn dùng được chứng chỉ khi xét tuyển, chỉ khác là dùng để thay cho điểm môn, chứ không cộng thêm vào tổng điểm.