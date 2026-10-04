Lăng kính bạn đọc: Tranh luận bỏ điểm cộng đại học

Như Thanh Niên đề cập, dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung quy chế tuyển sinh trình độ đại học và cao đẳng ngành giáo dục mầm non đã đề xuất không sử dụng điểm cộng do trường đại học tự quy định cho thành tích, chứng chỉ hoặc tiêu chí bổ sung.

Cụ thể, tại quy chế tuyển sinh hiện hành (ban hành kèm theo Thông tư 06/2026/TT-BGDĐT), Bộ GD-ĐT cho phép "cơ sở đào tạo xây dựng và công bố theo các tiêu chí thành tích phù hợp với đầu vào chương trình đào tạo" và hiện thực hóa bằng điểm cộng. Điểm cộng bao gồm điểm thưởng, điểm xét thưởng và điểm khuyến khích (dành cho thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ quốc tế). Tuy nhiên, với dự thảo bổ sung, sửa đổi quy chế tuyển sinh mà Bộ GD-ĐT vừa mới công bố để lấy ý kiến, nội dung về "điểm cộng đại học" đã được bãi bỏ.

Có thể từ mùa tuyển sinh năm 2027 các trường đại học sẽ không được dùng quy định điểm cộng để "thưởng" điểm xét tuyển cho thí sinh ẢNH: TUẤN MINH

Chia sẻ với Báo Thanh Niên, ông Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD-ĐT, cho biết dự thảo không bãi bỏ điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng chính sách và không ảnh hưởng đến xét tuyển thẳng theo quy chế, mà chỉ đề xuất không sử dụng điểm cộng do cơ sở đào tạo tự quy định cho thành tích, chứng chỉ hoặc tiêu chí bổ sung.

Bộ GD-ĐT cũng giải thích thêm về nội dung dự thảo: Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (IELTS, TOEFL…) không còn được cộng điểm nhưng vẫn được quy đổi thành điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển. Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế nhưng xét tuyển bằng tổ hợp không có môn ngoại ngữ sẽ không được hưởng lợi thế này.

Ủng hộ cải tiến

Nhiều bạn đọc (BĐ) cho rằng việc loại bỏ "điểm cộng đại học" là bước đi cần thiết để phổ điểm trong tuyển sinh đại học "trở nên thực chất". BĐ Hoai Nhan nêu ý kiến: "Việc luyện thi và lấy chứng chỉ quốc tế như IELTS đòi hỏi chi phí rất lớn. Học sinh ở vùng sâu, vùng xa hoặc hoàn cảnh kinh tế khó khăn khó có điều kiện tiếp cận, tạo ra sự bất bình đẳng khi tham gia tuyển sinh đại học so với học sinh thành thị".

Tán thành, BĐ Minh Anh Nguyen cho rằng: "Theo tôi, bỏ điểm cộng IELTS là công bằng cho tất cả thí sinh đại học. Các bạn có chứng chỉ IELTS khi trúng tuyển đại học sẽ được miễn ngoại ngữ cơ sở, ngoại ngữ đầu ra… Với các bạn thi tổ hợp có môn ngoại ngữ thì được quy đổi đã là lợi thế rồi".

BĐ Tuan An nhận xét: "Theo tôi, bỏ điểm cộng từ ngoại ngữ trong tuyển sinh đại học là một cải tiến cần thiết. Ngoại ngữ nên được coi là điều kiện cần, một công cụ giao tiếp và học tập thực chất chứ không phải là thêm một tấm vé ưu tiên để vào đại học".

Cần cân nhắc thêm

Ở chiều ngược lại, nhiều BĐ cho rằng nếu bỏ các tiêu chí đánh giá năng lực đa dạng, câu chuyện tuyển sinh đại học sẽ quay về "lối mòn khoa cử" khi phụ huynh và học sinh dồn hết tâm trí vào điểm số của kỳ thi tốt nghiệp THPT.

BĐ Sunny nêu ý kiến: "Nếu nói học sinh ở thành phố lớn có điều kiện để lấy các chứng chỉ ngoại ngữ, nhưng giờ bỏ điểm cộng chứng chỉ mà các tỉnh thành vẫn giữ nguyên điểm cộng khu vực thì không công bằng. Đề nghị cân nhắc xem xét thêm".

BĐ Lan Anh nhận xét: "Quy định về điểm cộng thi đại học rất khó để có được "mặt bằng chung". Tôi nghĩ vẫn nên đặt vấn đề giao các trường đại học tự quyết hình thức tuyển sinh. Khi đó, việc có cộng điểm hay không, cộng thế nào, cộng bao nhiêu sẽ do các trường lựa chọn phù hợp với mục tiêu giáo dục của trường".