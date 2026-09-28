Lăng kính bạn đọc: Tranh luận quanh kỳ thi lớp 10

Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo phương án thi tuyển sinh lớp 10, nổi bật với đề xuất thi 2 môn bắt buộc là toán và ngữ văn. Đề xuất này lập tức thu hút sự quan tâm lớn của bạn đọc (BĐ) Báo Thanh Niên.

G IẢM ĐƯỢC CHI PHÍ, CÔNG SỨC

Rất nhiều BĐ bày tỏ ủng hộ dự thảo nói trên vì nhìn thấy lợi ích thiết thực về kinh tế và sức khỏe tinh thần cho học sinh. BĐ Đỗ Quang Minh chia sẻ: "Thi 2 môn thì mấy học sinh nghèo bớt gánh nặng tiền học thêm là mừng nhất. Có khi còn công bằng hơn ấy chứ". BĐ Nguyễn Thị Thắm nhìn nhận giải pháp này "đỡ căng thẳng, đỡ tốn tiền cho cả nhà", đặc biệt là đối với những khu vực ngoại thành, việc ôn luyện môn thứ ba thường đi kèm vô vàn khó khăn.

Thí sinh TP.HCM dự thi lớp 10 năm 2026 với 3 môn toán, ngữ văn và tiếng Anh. Đề xuất rút gọn chỉ còn 2 môn thi toán, ngữ văn thu hút sự quan tâm lớn của dư luận Ảnh: Ngọc Dương

BĐ Nguyễn Hữu Ngọc Khánh giãi bày nỗi vất vả: "Nhà tôi ở vùng ven, muốn tìm một lớp tiếng Anh phù hợp cho con phải tính cả đường đi lẫn học phí. Có hôm tan học muộn, cháu đi thêm hơn nửa giờ mới tới lớp. Nếu kỳ thi lớp 10 chỉ còn toán và văn, gia đình tôi sẽ đỡ một khoản ôn thi, chuyện đó rất thật. Nhưng đỡ tiền thi cử không có nghĩa là con đã học tốt tiếng Anh. Tôi thấy phụ huynh ở khu trung tâm có nhiều lựa chọn hơn: lớp giao tiếp, câu lạc bộ, thậm chí cho con học với giáo viên riêng. Ở chỗ tôi, bỏ môn thi rồi mà giờ học chính khóa vẫn ít cơ hội nghe, nói thì khoảng cách có khi còn rộng ra. Mong trường cho học sinh dùng tiếng Anh nhiều hơn trong tiết học và có hoạt động miễn phí sau giờ học cho em nào muốn luyện thêm. Đừng bắt các con phải đi học thêm mới theo kịp. Tôi ủng hộ giảm áp lực, nhưng cũng muốn biết học sinh ở vùng ven sẽ được hỗ trợ ra sao để không hụt hơi khi lên lớp 10".

BĐ Đoàn Thu kể: "Cháu nhà tôi học tiếng Anh không phải dạng kém nhưng cháu thiếu chỗ để dùng tiếng Anh, còn ở nhà thì bố mẹ không giúp sửa cách phát âm hay kiểm tra bài được. Mỗi lần nghe nói phải thi môn này vào lớp 10, vợ chồng tôi lại cân nhắc chuyện cho con đi học thêm ở phố hay không. Tiền học là một phần, đưa đón mới thật khó vì hai người đều đi làm. Bởi vậy, tôi nghiêng về phương án thi 2 môn. Dù vậy, đọc ý kiến bảo bỏ thi tiếng Anh thì trẻ sẽ bỏ học, tôi cũng hiểu nỗi lo ấy. Nếu môn học không còn trong kỳ tuyển sinh, trường càng cần nói rõ học sinh sẽ được đánh giá kỹ năng gì và được giúp thế nào khi học yếu. Một bài kiểm tra trên giấy đạt điểm khá chưa chắc đã giúp cháu nghe hiểu câu hỏi đơn giản. Tôi muốn con học để dùng về sau, chỉ mong cơ hội ấy có ngay ở trường, với mức chi phí mà gia đình bình thường chịu được...".

M ONG PHƯƠNG ÁN CUỐI CÙNG ĐƯỢC CÔNG BỐ SỚM

Ở chiều ngược lại, việc thiếu vắng môn thi ngoại ngữ lại dẫn đến một nỗi băn khoăn khác. BĐ Hoang Ha Vlog nhấn mạnh ngoại ngữ luôn cần thiết, đồng thời lập luận toán và văn "quá đối lập nên cần một môn trung lập như tiếng Anh để trung hòa lại tốt hơn, giảm mất cân bằng". BĐ Lương Lê Ngọc Bảo Trân thẳng thắn chỉ ra tâm lý học sinh là "có thi mới chịu học, không thi thì rất khó để các em học nghiêm túc". Nỗi lo này được BĐ Bùi An Phú chia sẻ và đặt vấn đề: "Bỏ môn ngoại ngữ thì định hướng đưa tiếng Anh làm ngôn ngữ hai trong trường học sẽ gặp khó".

BĐ Thanh Niên cũng tranh luận xung quanh vấn đề "giảm tải" khi chỉ còn thi 2 môn. BĐ Long Phi Hoàng cảnh báo khi chỉ thi 2 môn, "độ cạnh tranh đến từ 0,01 điểm khiến học sinh càng áp lực hơn rất nhiều". BĐ Nguyễn Đức Gia Hòa tâm tư: "Nhiều năm ôn luyện cả 3 môn, giờ bảo bỏ môn tiếng Anh thì đúng là hơi bất công cho mấy bạn lớp 9. Sao không báo sớm hơn? Áp lực kiểu gì cũng có, chỉ là chuyển từ môn này sang môn khác thôi".

BĐ Nguyễn Thị Trà My chia sẻ: "Gia đình đã định hướng cho con đi du học sau THPT nên tiếng Anh vẫn nằm trong kế hoạch học tập, dù kỳ thi lớp 10 có môn này hay không. Tôi không nghĩ bỏ một môn trong kỳ thi tuyển sinh đồng nghĩa hạ thấp vai trò ngoại ngữ. Trái lại, con có thể bớt thời gian luyện dạng câu hỏi để tập đọc, nghe và trao đổi ý kiến. Nhưng đó là lựa chọn mà gia đình tôi có điều kiện theo đuổi; không thể lấy trường hợp nhà mình để kết luận mọi học sinh đều được lợi. Tôi quan tâm hơn đến đề toán, văn nếu chỉ còn 2 môn. Đề phải phân loại được mà không buộc học sinh chạy theo mẹo hoặc học thuộc bài mẫu. Nếu điểm số sít sao, phụ huynh có thể lại đổ tiền vào 2 môn ấy nhiều hơn trước. Giảm số môn thi chưa chắc giảm chi phí, chỉ là chuyển khoản chi từ môn này sang môn khác. Mong phương án cuối cùng được công bố sớm để các con yên tâm học".