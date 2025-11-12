Bộ đôi hoàn hảo cho cuộc sống đô thị

Vì vậy, từ khi được giới thiệu đến thị trường Việt Nam, bộ đôi MG HS và MG ZS đã thu hút khách hàng nhờ những giá trị phù hợp cuộc sống đô thị hiện đại.

MG ZS với thiết kế năng động, dễ dàng xoay xở trong đô thị

Thiết kế bắt mắt, linh hoạt xoay xở trong đô thị

Nếu MG ZS hướng đến nhóm khách hàng trẻ, người mua xe lần đầu hoặc gia đình nhỏ với thiết kế năng động, kích thước nhỏ gọn và khả năng "luồn lách" trong đô thị, thì MG HS lại mang đến phong cách thể thao và sang trọng hơn, phù hợp với những ai đề cao trải nghiệm lái và tiện nghi cao cấp. MG HS hiện diện tại thị trường Việt Nam như một làn gió mới trong phân khúc SUV cỡ C, nổi bật với thiết kế bắt mắt, khoang nội thất rộng rãi, tiện nghi vượt tầm giá trở thành một lựa chọn không thể bỏ qua cho những ai đang tìm kiếm sự cân bằng giữa ngoại hình, công năng sử dụng và chi phí.

MG HS nổi bật với phong cách thể thao

An toàn chuẩn quốc tế

Một trong những điểm mạnh giúp bộ đôi MG HS và MG ZS chiếm được lòng tin của người dùng là hệ thống an toàn đạt tiêu chuẩn cao. MG HS đạt chứng nhận 5 sao Euro NCAP và ANCAP, trong khi MG ZS cũng được đánh giá 5 sao ASEAN NCAP - những thước đo uy tín về độ an toàn của các mẫu xe hơi toàn cầu.

MG HS sở hữu một danh sách các công nghệ an toàn tiên tiến như:

Phanh tay điện tử

Auto Hold

Hệ thống chống bó cứng phanh

Camera 360

Cảnh báo điểm mù

Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau

Cảnh báo mở cửa xe an toàn

Hệ thống hỗ trợ đổ đèo

Hệ thống phân phối lực phanh điện tử

Cảnh báo hỗ trợ chuyển làn

Hệ thống hỗ trợ lùi

Hệ thống kiểm soát ổn định

Hệ thống 6 túi khí

Các tính năng an toàn thông minh trên MG ZS và MG HS Dù có mức giá phải chăng hơn nhưng MG ZS vẫn đề cao tính an toàn với hàng loạt các trang bị đáng giá như:

Ga tự động

Kiểm soát áp suất lốp trực tiếp

Phanh tay điện tử

Giữ phanh tự động

Chống bó cứng phanh

Phân phối lực phanh điện tử

Phanh khẩn cấp

Hỗ trợ đổ đèo

Khởi hành ngang dốc

Hệ thống 6 túi khí

Camera 360° hiển thị 3D giúp các "lái mới" quan sát xung quanh xe một cách rõ ràng và trực quan...và nhiều tính năng an toàn khác.

Tiện nghi giải trí cho trải nghiệm hoàn hảo

Bước vào bên trong, bộ đôi MG HS và MG ZS đều cho thấy sự chỉn chu và tỉ mỉ. MG HS đề cao tính thể thao với vô lăng D-Cut bọc da, lẫy chuyển số sau vô lăng, đồng hồ kỹ thuật số 12.3inch, màn hình cảm ứng 10.1 inch cùng hệ thống âm thanh 6 loa cho trải nghiệm âm thanh như một rạp hát thu nhỏ ngay trên xe. Điểm nhấn đáng chú ý trong không gian nội thất của MG HS là cửa sổ trời Panorama toàn cảnh tạo ra một không gian thoáng đãng, kết nối với thiên nhiên và tăng thêm vẻ sang trọng.

Nội thất sang trọng và tiện nghi trên MG HS

Trong khi đó, MG ZS tiếp tục ghi điểm với màn hình giải trí cảm ứng 10.1 inch có hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Hệ thống lọc bụi mịn PM2.5 - một tính năng vô cùng hữu ích trong điều kiện môi trường phức tạp tại các đô thị lớn, giúp không khí trên xe trở nên trong lành hơn. Cửa gió điều hòa và cổng sạc USB được trang bị cho cả hàng ghế phía sau, kết hợp với cửa sổ trời toàn cảnh mang đến một không gian tiện nghi và thoáng đãng cho tất cả hành khách ở trên xe. MG ZS cũng được trang bị chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm, người lái có thể mở, khóa cửa xe và khởi động xe mà không cần sử dụng chìa.





Nội thất tiện nghi trên MG ZS

Giá bán hấp dẫn phù hợp với người dùng phổ thông

Với mức thu nhập trung bình của đại đa số người dân Việt Nam, chi phí để sở hữu chiếc ô tô đầu tiên luôn là bài toán cân nhắc kỹ lưỡng. Nắm bắt được tâm lý này, MG HS và MG ZS thu hút khách hàng quan tâm nhờ mức giá dễ tiếp cận. Cụ thể, MG ZS bắt đầu với mức giá 518 triệu cho phiên bản ST+ và chỉ 588 triệu cho phiên bản LUX+. MG HS được phân phối tại Việt Nam với hai phiên bản 1.5T DEL và 1.5T LUX, tương ứng với mức giá lần lượt là 699 triệu đồng và 749 triệu đồng.

Đây là những mức giá hấp dẫn hàng đầu trong phân khúc SUV cỡ B và C tại thị trường trong nước vốn cạnh tranh khốc liệt trong thời gian qua. Cả 2 mẫu xe được đánh giá là một trong những mẫu SUV đô thị đem lại những giá trị vượt trội trong tầm giá, phù hợp với nhu cầu và điều kiện của mọi gia đình Việt.