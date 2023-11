Bộ đôi iPhone 15 Pro có sức tiêu thụ tốt

Theo dữ liệu của công ty DSCC công bố, lượng tấm nền màn hình được sản xuất cho loạt iPhone 15 series đang cao hơn 16% so với thế hệ iPhone 14 series cùng kỳ tháng 10. Tính riêng mẫu cơ bản iPhone 15, lượng màn hình giao đi nhiều hơn đến 21% so với iPhone 13 của năm 2021. Đáng chú ý, bộ đôi iPhone 15 Pro chiếm tới 71% tổng số tấm nền xuất xưởng, tăng 6% so với thế hệ tiền nhiệm (tính trong tháng 9 của năm ra mắt).

Đôi iPhone 15 Pro đang có sức bán tốt hơn các thế hệ trước Chụp màn hình

Samsung Display (SDC) vẫn là nhà cung cấp màn hình số 1 cho Apple để lắp trên iPhone khi chiếm tới 81% sản lượng bàn giao trong giai đoạn tháng 6 đến tháng 10 để đáp ứng nhu cầu iPhone 15 series. SDC cũng nắm giữ 81% ở thế hệ iPhone 14 series trong cùng kỳ và 79% đối với dòng iPhone 13. Hiện tại, đây cũng là nhà sản xuất duy nhất có hợp đồng cung cấp màn hình cho cả 4 mẫu iPhone (ở mỗi đời máy) ra mắt liên tiếp trong các năm 2021, 2022 và 2023.

LG Display (LGD) bắt đầu giao màn hình iPhone 15 Pro, Pro Max từ tháng 9 và chiếm khoảng 18% tổng số, tính đến hết tháng 10. BOE - một nhà sản xuất lớn đến từ Trung Quốc cũng tham gia vào trong danh sách đơn vị cung cấp màn hình, nhưng chỉ có 1%.

Một trong những chi tiết được chú ý từ báo cáo của DSCC là đôi iPhone 15 Pro năm nay đang được ưa chuộng hơn bao giờ hết. Giám đốc nghiên cứu cấp cao của DSCC, ông David Naranjo nói: "Số lượng tấm nền màn hình dành cho hai mẫu iPhone 15 Pro đang chiếm tỷ lệ cao hơn so với đôi iPhone 14 Pro và 13 Pro trong giai đoạn từ tháng 6 tới tháng 10".

Năm nay, iPhone 15 Pro không có thay đổi về giá so với iPhone 14 Pro (cùng mức 999 USD cho bản tiêu chuẩn) ở thời điểm ra mắt. Tuy nhiên iPhone 15 Pro Max đắt hơn thế hệ tiền nhiệm 100 USD (1.199 USD so với 1.099 USD) do nâng dung lượng bộ nhớ tối thiểu từ 128 GB lên 256 GB, khiến giá bán trung bình (ASP) của dòng iPhone 15 cao hơn 5% so với "đàn anh".