Apple tốn bao nhiêu tiền để sản xuất iPhone 15 Pro Max?

Theo GSMArena, báo cáo chỉ ra chi phí các thành phần cho model cơ sở 256 GB của iPhone 15 Pro Max là 502 USD, cao hơn 37,7 USD so với iPhone 14 Pro Max 256 GB năm ngoái vốn cũng có giá 1.199 USD.



Chi phí sản xuất mỗi chiếc iPhone 15 Pro Max tiêu chuẩn chỉ là 502 USD

Các nhà phân tích cho biết chip A17 Pro và camera tele mới mang lại mức tăng giá cao nhất khi so sánh với phiên bản tiền nhiệm. Cụ thể, giá chip A17 Pro đắt hơn 30 USD so với A16 Bionic, chủ yếu do được sản xuất trên quy trình công nghệ xử lý 3nm.

Với camera tele kính tiềm vọng lần đầu tiên cho iPhone, Lante Optics là nhà cung cấp lăng kính, còn Cirrus Logic và LG Innotek chế tạo cơ chế ổn định dịch chuyển cảm biến 3D. Mức tăng tổng thể là 25,1 USD (34%), nhưng Counterpoint Research đã gộp tất cả các máy ảnh, bao gồm cả mô-đun Face ID và ToF vào tính toán.

Một thành phần tăng nhẹ khác là khung titan cao hơn 7 USD so với khung thép không gỉ trên tiền nhiệm. Apple cũng tăng RAM trên iPhone 15 Pro Max khi nó hiện có RAM 8 GB (tăng so với 6 GB của tiền nhiệm), nhưng do xu hướng giảm giá trên thị trường bộ nhớ nên giá thực tế đã giảm 16,8 USD. Màn hình của iPhone mới không thay đổi, trong khi giá màn hình có xu hướng giảm nên Apple đã trả ít hơn 4 USD cho Samsung Display và LG Display.

Các thành phần BoM chỉ chiếm 42% giá bán trên thị trường, nhưng cũng cần xem xét đến giá sản xuất, vận chuyển và tiếp thị, chưa kể đến chi phí R&D mà Apple phải chi ra.