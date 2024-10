Bộ đôi serum thương hiệu dược mỹ phẩm PageOne được nhiều KOC review có thật sự tốt?

Bài viết này sẽ giúp bạn khám phá mọi "ngóc ngách" của thương hiệu PageOne, từ thành phần, công dụng cho đến những trải nghiệm thực tế của người dùng. Từ đó, bạn có thể tự tin đưa ra quyết định có nên bổ sung chúng vào quy trình chăm sóc da của mình hay không.

Bộ đôi serum Page One được tín đồ làm đẹp săn đón

PageOne - Thương hiệu dược mỹ phẩm hàng đầu Hàn Quốc

Sinh ra từ tâm huyết của J&H Lab, một trong những phòng thí nghiệm mỹ phẩm hàng đầu Hàn Quốc, PageOne đã tạo nên một bước ngoặt trong ngành công nghiệp làm đẹp. Với công nghệ Exosome độc đáo, Page One đã giải mã bí quyết trẻ hóa làn da cho phái đẹp. Các hạt nano Exosome chứa đầy các yếu tố tăng trưởng, len lỏi vào sâu bên trong tế bào da, kích thích quá trình tái tạo và phục hồi, mang đến làn da căng bóng, mịn màng.

Kết hợp cùng các thành phần như Hyaluronic acid cấp ẩm sâu, Tranexamic acid làm mờ thâm nám, Niacinamide đều màu da, PageOne đã trở thành người bạn đồng hành tin cậy của hàng triệu phụ nữ trên toàn thế giới.

Page One ra đời từ niềm đam mê mang đến những giải pháp chăm sóc da hiệu quả và an toàn, vì vậy mà những sản phẩm của Page One đều tập trung nuôi dưỡng, sửa chữa làn da từ sâu bên trong. Sản phẩm của Page One được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, đạt chuẩn GMP-WHO, đảm bảo an toàn và phù hợp với mọi loại da, kể cả da nhạy cảm.

Page One là thương hiệu dược mỹ phẩm hàng đầu của Hàn Quốc

4 Lý do PageOne được phái đẹp tin dùng

Được nghiên cứu và phát triển dựa trên nền tảng khoa học, PageOne đã tạo ra một bước đột phá trong việc điều trị nám, sạm da. Cơ chế hoạt động đa tác động của sản phẩm đã được chứng minh lâm sàng, mang đến hiệu quả rõ rệt chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng.

Ứng dụng công nghệ đột phá Exosome

Exosome được phát hiện vào những năm 1980, ban đầu được nghiên cứu trong lĩnh vực y học. Nhờ khả năng truyền tải thông tin giữa các tế bào, Exosome đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của các nhà khoa học và trở thành một trong những công nghệ hứa hẹn nhất trong ngành làm đẹp.

PageOne đã ứng dụng thành công công nghệ Exosome trong sản phẩm chăm sóc da. Với kích thước siêu nhỏ và khả năng bảo vệ các phân tử hoạt chất bên trong, Exosome có thể dễ dàng vượt qua hàng rào bảo vệ của da, đưa các dưỡng chất cần thiết vào sâu bên trong tế bào, kích thích quá trình tái tạo và phục hồi da. Không chỉ vậy, Exosome còn có khả năng làm mờ nếp nhăn, giảm thiểu các dấu hiệu lão hóa và cải thiện các vấn đề về sắc tố da.

Serum Page One ứng dụng công nghệ Exosome mang lại hiệu quả nhanh và an toàn

Sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ và thiên nhiên

Bên cạnh công nghệ Exosome đột phá, bảng thành phần của PageOne còn hội tụ "bộ tứ quyền lực" gồm 10 loại Peptides, EGF, màng lọc Liposome và loạt hoạt chất vàng như Tranexamic acid, Niacinamide, Alpha Arbutin... Tất cả đều được kiểm nghiệm lâm sàng, đảm bảo an toàn và phù hợp với mọi loại da, kể cả da nhạy cảm.

Hiệu quả đã được chứng minh lâm sàng

Với sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ Exosome tiên tiến, màng bọc Liposome và hệ thống hoạt chất trị nám, chống lão hóa hàng đầu, các sản phẩm Page One mang đến hiệu quả toàn diện và nhanh chóng.

Nghiên cứu lâm sàng chứng minh, hơn 84% người dùng đã có sự cải thiện rõ rệt về độ đàn hồi, giảm thiểu nếp nhăn, mờ thâm nám và đều màu da chỉ sau 6 - 12 tuần sử dụng. Cơ chế hoạt động liên tục ngày đêm, kết hợp với khả năng thẩm thấu sâu của các hoạt chất, giúp nuôi dưỡng da từ sâu bên trong, mang lại hiệu quả lâu dài và bền vững.

Dược mỹ phẩm thuần chay, đạt chuẩn quốc tế

Sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP-WHO, các sản phẩm Page One đảm bảo chất lượng quốc tế và sự an toàn cho người sử dụng. Với thành phần thuần chay, Page One là lựa chọn cho những người có làn da nhạy cảm hoặc đang tìm kiếm các sản phẩm làm đẹp thân thiện với môi trường.

Review tất tần tật 2 serum được nhiều KOC review hiện nay

Tranacide Pro + Exosome và Matrix Repair Pro + Exosome là hai serum "hot hit" nhà Page One đang được các KOC và các beauty blogger săn đón. Vậy trong hai em serum này có gì đặc biệt?

Serum trị nám làm trắng da Tranacide Pro + Exosome

Nếu bạn đã quá mệt mỏi trong công cuộc đi tìm giải pháp cho làn da thâm nám, sạm màu của mình thì serum Tranacide Pro + Exosome chính là "chân ái" giúp bạn nhanh chóng sở hữu làn da đều màu, trắng hồng rạng rỡ.

Được nghiên cứu và phát triển dựa trên công nghệ Exosome tiên tiến, serum Page One chứa phức hợp hoạt chất mạnh mẽ như Tranexamic Acid, Niacinamide, Alpha Arbutin giúp ức chế sự hình thành melanin, làm mờ thâm nám, bảo vệ da khỏi tác hại của môi trường. Sản phẩm không chỉ mang đến hiệu quả trị nám vượt trội mà còn cải thiện kết cấu da, tăng độ đàn hồi, phù hợp với mọi loại da, kể cả da nhạy cảm.

Tranacide Pro + Exosome là giải pháp toàn diện cho làn da thâm nám

Thành phần "siêu phẩm"

Tranexamic Acid 3%: Đây là "ngôi sao sáng" trong việc ức chế sự hình thành melanin, nguyên nhân chính gây ra nám và tàn nhang. Bên cạnh đó, Tranexamic Acid còn có khả năng làm dịu da, giảm viêm.

Niacinamide 5%: Thành phần đa năng giúp làm sáng da, thu nhỏ lỗ chân lông, tăng cường hàng rào bảo vệ da và giảm thiểu tình trạng kích ứng.

Alpha Arbutin 1%: Cũng là một hoạt chất làm trắng hiệu quả, ức chế sự sản sinh melanin, làm mờ các vết thâm nám.

Exosome: Công nghệ độc đáo của Page One, giúp tăng cường khả năng phục hồi da, kích thích sản sinh collagen, tăng độ đàn hồi và làm đầy các rãnh nhăn.

Liposome: Hệ thống vận chuyển thông minh giúp các hoạt chất thẩm thấu sâu vào da, phát huy hiệu quả.

Cơ chế hoạt động

Khi thoa serum lên da, các phân tử Exosome sẽ thẩm thấu sâu vào lớp biểu bì, kích thích quá trình tái tạo tế bào da, đồng thời ức chế hoạt động của các enzyme gây sạm nám. Bên cạnh đó, Tranexamic Acid, Niacinamide và Alpha Arbutin sẽ cùng nhau làm việc để ức chế sự sản sinh melanin, làm mờ các vết thâm nám và đều màu da.

Sau 8 tuần làn da thâm nám đã đều màu và trắng sáng hơn

Bao bì

Serum có thiết kế tối giản, hiện đại với tông màu chủ đạo là hồng trắng, mang lại cảm giác mềm mại, nữ tính.

Đầu bơm tiện lợi giúp kiểm soát lượng serum lấy ra mỗi lần sử dụng, đảm bảo vệ sinh.

Kết cấu và mùi hương

Serum có kết cấu lỏng nhẹ, thẩm thấu nhanh vào da mà không gây nhờn rít. Mùi hương nhẹ nhàng, dễ chịu, không gây khó chịu cho làn da nhạy cảm.

Loại da

Sản phẩm hoạt động hiệu quả trên mọi nền da, từ da khô, da dầu đến da nhạy cảm, da đang bị tổn thương sau treatment.

Cảm nhận sau khi sử dụng

Sau khoảng 4 tuần sử dụng, đa phần khách hàng đều cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt trên làn da:

Các vết thâm nám mờ dần, da sáng và đều màu hơn.

Làn da được cấp ẩm đầy đủ, căng mọng và mịn màng.

Lỗ chân lông được thu nhỏ đáng kể.

Da khỏe và rạng rỡ hơn.

Giá: 1.500.000đ/30ml

Serum chống lão hóa mờ nếp nhăn Matrix Repair Pro + Exosome

Matrix Repair Pro + Exosome được xem là sự đột phá trong công nghệ chống lão hóa. Với sự kết hợp độc đáo của các peptide đa chức năng, yếu tố tăng trưởng EGF, Bakuchiol và công nghệ Liposome, serum Page One không chỉ cải thiện độ dày của biểu bì, làm mờ nếp nhăn mà còn kích thích quá trình tái tạo tế bào, tăng cường hàng rào bảo vệ da. Sản phẩm được bổ sung thêm Hyaluronic Acid, Vitamin C và các dưỡng chất thiết yếu, giúp nuôi dưỡng da từ sâu bên trong, mang đến làn da căng bóng, mịn màng và trẻ trung hơn.

Serum Matrix Repair Pro + Exosome mang lại hiệu quả chống lão hóa tối ưu

Thành phần

Peptide: Kích thích sản sinh collagen và elastin, tăng cường độ đàn hồi, làm mờ nếp nhăn và ngăn ngừa sự hình thành nếp nhăn mới. Đồng thời, peptide còn giúp làm dịu da, giảm kích ứng và tăng cường hàng rào bảo vệ da.

Yếu tố tăng trưởng EGF: Giúp thúc đẩy quá trình tái tạo da, tăng sinh tế bào mới và làm lành vết thương.

Bakuchiol: Là một chất thay thế retinol tự nhiên, giúp giảm nếp nhăn, làm sáng da, chống viêm và bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời.

Hyaluronic Acid: Cấp ẩm sâu cho da, giúp da căng mọng, mịn màng và làm đầy các nếp nhăn.

Vitamin C: Chống oxy hóa mạnh mẽ, bảo vệ da khỏi tác hại của gốc tự do, giúp làm sáng da, mờ thâm nám và đều màu da.

Liposome: Giúp các dưỡng chất thẩm thấu sâu vào da, tăng cường hiệu quả của sản phẩm.

Cơ chế hoạt động

Cơ chế hoạt động của serum Matrix Repair Pro + Exosome xoay quanh việc kích thích quá trình tái tạo tế bào da. Exosome và EGF đóng vai trò như những chất xúc tác, thúc đẩy sự hình thành tế bào mới, thay thế các tế bào già cỗi. Đồng thời, các peptide giúp tăng cường sản sinh collagen và elastin, cải thiện cấu trúc da, làm mờ nếp nhăn. Nhờ đó, làn da được phục hồi, trở nên săn chắc và mịn màng hơn.

Serum Matrix Repair Pro + Exosome mang lại hiệu quả chống lão hóa tối ưu

Bao bì

Matrix Repair Pro + Exosome hướng đến sự tối giản với tông tím trắng mang lại nét hiện đại, sang trọng.

Đầu bơm tiện lợi giúp kiểm soát lượng serum lấy ra mỗi lần sử dụng, đảm bảo vệ sinh và tiết kiệm sản phẩm.

Kết cấu

Sản phẩm có kết cấu lỏng nhẹ, khi bôi rất nhanh thẩm thấu vào da và không gây cảm giác bết dính khó chịu.

Loại da

Serum Matrix Repair Pro + Exosome được chứng minh là phù hợp với mọi loại da, kể cả da nhạy cảm.

Cảm nhận sau khi sử dụng

Ngay lần đầu sử dụng, bạn đã cảm nhận được làn da mềm mại, mịn màng và căng mọng.

Sau khoảng 2 tuần, da sáng đều màu hơn, các vết thâm nám mờ dần.

Ở tuần thứ 6 đến tuần thứ 12, nếp nhăn nhỏ được cải thiện, da săn chắc hơn, lỗ chân lông se khít.

Kiên trì sử dụng, nếp nhăn sâu được giảm thiểu đáng kể, da căng bóng, rạng rỡ, trẻ trung hơn.

Giá: 1.275.000đ/30ml

Với công thức độc đáo và hiệu quả đã được chứng minh, Serum Matrix Repair Pro + Exosome và Tranacide Pro + Exosome xứng đáng là sản phẩm chống lão hóa, trị thâm nám mà bạn nên bổ sung vào quy trình chăm da của mình.