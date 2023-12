'Bố Gấu' Hoàng Hải: Tôi bình thản khi bị nói hết thời

Hoàng Hải cảm kích trước tình cảm mọi người dành cho mình sau thời gian vắng bóng NVCC

Cát sê tăng gấp 3 lần sau The Masked Singer

* Chào ca sĩ Hoàng Hải. Trở lại âm nhạc bằng việc tham gia The Masked Singer (Ca sĩ mặt nạ), cảm xúc của anh thế nào khi được mọi người đón nhận?

- Ca sĩ Hoàng Hải: Ban đầu tôi không nghĩ mọi người ưu ái và dành nhiều tình cảm cho mình đến thế. Thậm chí tôi còn cho rằng sẽ khó có người đoán ra mình vì lâu rồi tôi cũng không hoạt động sôi nổi. Tôi nghĩ mọi người cũng đã quên mình. Đến khi xuất hiện ở The Masked Singer, đã có rất nhiều người yêu thương tôi. Không ngờ tôi hát bài đầu tiên mà mọi người đã hưởng ứng và đoán ra, điều đó khiến tôi bất ngờ.

* Điều gì khiến anh quyết định trở lại với âm nhạc sau thời gian vắng bóng? Cát sê của anh thay đổi thế nào sau chương trình?

- Tôi nghĩ quan trọng nhất là cảm hứng âm nhạc. Thật ra tôi nhận được rất nhiều lời mời trong thời gian "ngủ đông", nhưng tôi cảm giác mình sẽ khó làm tốt nên chưa mạnh dạn quyết định. Khi ban tổ chức The Masked Singer ngỏ ý, tôi cũng đắn đo lắm. Phải mất khoảng 7 đến 10 ngày tôi mới nhận lời. Lý do là vì tôi sợ mình không còn đủ phong độ để tham gia một chương trình âm nhạc. Nhưng cuối cùng vì thấy chương trình hay quá, tôi không chịu được nên đồng ý. Còn về chuyện cát sê thì tăng gấp 3 lần so với trước đó.

* Gần 10 năm im ắng như vậy, cuộc sống của ca sĩ Hoàng Hải ra sao?

- Mọi thứ khá ổn. Lâu lâu tôi vẫn đi hát, có khi một tháng khoảng 1 - 2 chương trình. Tôi thấy may mắn vì đi diễn một show trong tháng cũng đủ sống. Cát sê không cao lắm nhưng tôi sống tối giản, tất nhiên không thể so với những người đang hot ở thời điểm hiện tại. Nói chung tôi đơn giản cho nên nếu có chi tiêu cũng sẽ phù hợp với mức thu nhập mình kiếm ra. Trong giai đoạn đó, tôi cũng theo dõi các chương trình và cũng nhớ nghề lắm. Đặc biệt, mùa trước khi xem The Masked Singer, tôi rất cảm xúc. Đó cũng là lý do khiến tôi nhận lời mời tham gia mùa năm nay.

Thời điểm tham gia The Masked Singer, Hoàng Hải nghĩ không ai đoán ra mình vì đã vắng bóng trong âm nhạc quá lâu FBNV

* Nhiều người đồn rằng Hoàng Hải không mặn mà với nghệ thuật vì quá giàu. Anh nói sao về thông tin này?

- Nếu nói về góc độ giàu có thì tôi nghĩ cũng đúng. Nhưng tôi giàu theo kiểu luôn tiêu ít hơn số tiền mình có. Với tôi như vậy là giàu rồi. Tất nhiên ai cũng muốn có thu nhập tốt, điều đó đi kèm với việc mình sẽ ít có thời gian cho bản thân hơn. Tôi cũng từng trải qua giai đoạn mà đối với tôi, thu nhập quá tốt. Đó là từ năm 2006 đến 2012. Trong giai đoạn đó, mức thu nhập khiến tôi không cần phải suy nghĩ về tiền. Nhưng tôi thích mọi thứ ở mức đủ chứ không quá. Nổi tiếng quá, nhiều tiền quá thì ai cũng muốn nhưng bạn phải chịu nhiều mệt mỏi, bạn phải chấp nhận sự kỳ vọng của rất nhiều người.

* Gia đình phản ứng như thế nào khi Hoàng Hải im ắng như vậy?

- Bố mẹ và các em cũng hơi "lên án" vì thói lười của tôi. Bản thân tôi không phải là một người lười vận động, nhưng tôi muốn làm âm nhạc khi mình thật sự say đắm. Trước giai đoạn tạm nghỉ, tôi đã làm rất nhiều bài hát cho một album mới, nhưng tôi bỏ hết vì cảm thấy không hay. Tôi khá cầu toàn với các sản phẩm âm nhạc của mình.

Tôi thích nghe nhạc của người khác nhưng khó nghe nhạc của mình. Sản phẩm mình làm ra tôi "soi" kỹ lắm. Giai đoạn trước tôi không bị thế. Về sau tôi làm xong bài nhưng khoảng 2, 3 tuần nghe lại thấy chán quá thì bỏ đi. Tôi từng làm gần một album mà bỏ đi hết.

Không buồn nếu người ta không biết Hoàng Hải là ai

* Mới đây, Hoàng Hải gây chú ý khi ra mắt Câu trả lời duy nhất. Vì sao anh chọn ca khúc này để trở lại với âm nhạc?

- Tác giả là một người em chơi rất thân với tôi. Bạn ấy cũng là người động viên tôi quay trở lại với nghệ thuật. Tôi nghĩ đây là bài hát mang màu sắc mà mình thiếu. Trong dự án lần này, tôi hát tiết chế hết mức để không bị cao quá, không bị khó quá cho mọi người dễ hát theo.

Hoàng Hải trở lại với âm nhạc bằng ca khúc Câu trả lời duy nhất NVCC

* Hỏi thật Hoàng Hải có gặp khó khăn trong việc bắt kịp xu hướng âm nhạc sau thời gian dài vắng bóng?·

- Đến hiện tại, tôi vẫn cảm giác như mình mới vào nghề. Cái gì tôi cũng phải học vì bây giờ rất khác so với với trước đây. Thời của tôi chưa phát triển mạng xã hội, nhạc số nhưng bây giờ thì rất nhiều, đặc biệt là truyền thông.

* Khán giả thường mặc định sản phẩm của Hoàng Hải chỉn chu, dễ tạo hit. Điều đó có tạo áp lực cho anh khi làm dự án mới?

- Đó cũng là một áp lực. Trước giờ nhạc của tôi được mọi người đón nhận nhưng để nó trở thành phổ biến cho mọi người có thể hòa ca thì chưa phải. Tất nhiên mình vẫn sẽ làm nhạc mình thích nhưng bên cạnh đó, tôi muốn làm một cái gì đó cho tất cả mọi người đều thích. Việc cân bằng sở thích của mình với thị hiếu của khán giả đôi lúc hơi khó. Nên sắp tới tôi sẽ làm cái gì đó dễ hơn một chút để ai cũng có thể hát được.

* Một số ca sĩ chọn dừng lại sự nghiệp của mình vì gặp biến cố. Hỏi thật chặng đường nghệ thuật của Hoàng Hải có trải qua điều đó không?

- Biến cố thì cũng có. Trước đây tôi cũng có vài lần chia sẻ rồi. Đó là một câu chuyện, một kiếp nạn mình không mong muốn nhưng nó cứ đến với mình. Cho dù tôi làm gì thì người ta vẫn cứ nghĩ mình sai. Tôi giải thích cũng không thay đổi được gì. Có khoảng thời gian tôi im lặng, không muốn nói gì về biến cố này. Tôi sống hướng nội nên hay chia sẻ với gia đình những câu chuyện vui trong nghề. Còn những cái không vui, tôi chỉ nói để mọi người biết chứ không thể hiểu được mặt trái của sự nổi tiếng hay niềm đau mà mình chịu. Tôi ít khi nói với người thân điều đó.

* Ca sĩ thường sẽ nhạy cảm với câu hỏi "Có khả năng hát live không". Với Hoàng Hải, anh quan niệm thế nào?

- Tôi chưa bao giờ bị hoài nghi như thế. Vì tôi đã trải qua nhiều cuộc thi khắc nghiệt rồi. Ví dụ Sao mai điểm hẹn 2005, tôi vào top 10 giọng ca xuất sắc nhất. Năm 2006, cũng tại cuộc thi này tôi giành quán quân. Mà ở những cuộc thi đó thì không có ca sĩ hát kém. Nếu đặt hoài nghi đó cho tôi thì chắc do mọi người chưa nghe tôi hát.

Tôi không có thói quen nhận xét người khác. Nhưng đã là ca sĩ thì hát live ở mức ổn trở lên. Nếu ai hơi yếu kém thì tập luyện thêm một chút. Còn với cá nhân tôi, nếu nghi ngờ khả năng của tôi thì chắc vì họ ghét tôi.

Với Hoàng Hải, đã là ca sĩ thì phải hát live ở mức ổn NVCC

* Dường như Hoàng Hải không xem ca sĩ là một nghề nghiệp mà chỉ là đam mê khiến bản thân thấy vui?

- Đúng vậy. Cái gì khiến cảm xúc tôi thăng hoa thì tôi sẽ yêu ngay. Chính điều đó làm tôi mất đi nhiều cơ hội nghề nghiệp. Là người của công chúng, việc xuất hiện thường xuyên để khán giả nhớ đến là điều rất quan trọng. Từ năm 2012, tôi đã bắt đầu sống chậm, làm việc ít lại. Tôi trải qua khoảng 10 năm như vậy. Tất nhiên những khán giả đã biết đến tôi thì vẫn nhớ tôi. Còn những khán giả bắt đầu nghe nhạc từ 2012 trở về sau này thì sẽ không biết. Khi đã hiểu được điều đó thì tôi không buồn.

* Nghệ sĩ trở lại với nghệ thuật sau thời gian vắng bóng thường bị nói hết thời, muốn tìm lại hào quang. Anh đón nhận điều đó thế nào?

- Tôi rất bình thản. Tôi có quãng thời gian sống chậm, suy nghĩ được rất nhiều về cuộc đời. Mình càng được nhiều người yêu thương thì cũng sẽ có rất nhiều người ghét. Đó mới là sự công bằng. Có nhiều người ủng hộ tôi nhưng cũng có người không thích tôi. Đó là quyền của mỗi người. Mình đâu bắt ép họ phải yêu quý. Thay vì như vậy thì hãy cố gắng làm tốt hơn những gì mình đã làm.

Ngày xưa cũng có câu nói của khán giả khiến tôi tổn thương. Nói thẳng ra là khi tôi không làm việc đó, không vướng phải ồn ào đó nhưng họ cứ bắt tôi phải nhận là mình làm. Ví dụ có người tố tôi quỵt tiền, vậy anh hãy đưa tôi ra tòa đi. Tôi cũng muốn giải thích nhiều nhưng những người biết tôi, biết gia đình tôi sẽ hiểu rằng số tiền nhỏ bé đó không bao giờ tôi quỵt. Không đi hát thì tôi vẫn sống ổn mà.

* Cảm ơn Hoàng Hải vì đã dành thời gian chia sẻ!