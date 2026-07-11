Bộ GD-ĐT có 2 thứ trưởng mới

Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký quyết định đã điều động, bổ nhiệm ông Đoàn Trung Kiên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, giữ chức Thứ trưởng Bộ GD-ĐT.

Tân thứ trưởng Bộ GD-ĐT Đoàn Trung Kiên ẢNH: BÁO VÀ PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH TÂY NINH

Ông Đoàn Trung Kiên sinh năm 1979, quê quán tỉnh Hà Nam cũ, nay là tỉnh Ninh Bình; trình độ tiến sĩ luật, cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, ông Đoàn Trung Kiên giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh. Ông từng là Hiệu trưởng Trường đại học Luật Hà Nội, Giám đốc Học viện Tư pháp và kinh qua nhiều vị trí tại Văn phòng Chính phủ.

Thủ tướng cũng vừa ký quyết định bổ nhiệm ông Phạm Quang Hưng, Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin (Bộ GD-ĐT), giữ chức Thứ trưởng Bộ GD-ĐT.

Ông Phạm Quang Hưng được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ GD-ĐT ẢNH: BỘ GD-ĐT

Ông Phạm Quang Hưng sinh năm 1974, tại Ninh Bình, tốt nghiệp đại học tại Trường đại học Xây dựng. Ông Hưng học thạc sĩ và làm nghiên cứu sinh tại Đại học Tổng hợp Saskatchewan, Canada.

Ông Phạm Quang Hưng từng là giảng viên tại Trường đại học Xây dựng Hà Nội, trước khi được bổ nhiệm giữ chức Viện trưởng Viện Địa kỹ thuật và Công trình, Trưởng bộ môn Cơ học đất - nền móng, Trường đại học Xây dựng Hà Nội.

Từ tháng 11.2013, ông Phạm Quang Hưng chuyển sang Bộ GD-ĐT, được bổ nhiệm Phó vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, rồi Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế.

Sau đó, ông Hưng làm Cục trưởng Cục Đào tạo với nước ngoài (sau đổi tên thành Cục Hợp tác quốc tế) Bộ GD-ĐT.

Từ tháng 3.2025, ông Phạm Quang Hưng được điều chuyển từ Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế sang vị trí Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin (Bộ GD-ĐT).