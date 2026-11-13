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    Bộ GD-ĐT điều chuyển khu đất 'vàng' gần 1.800 tỉ đồng cho ĐH Kinh tế TP.HCM

    Hà Ánh
    Hà Ánh

    Bộ GD-ĐT chính thức điều chuyển khu đất có tổng nguyên giá gần 1.800 tỉ đồng tại số 3 Công trường quốc tế (phường Xuân Hòa, TP.HCM) cho ĐH Kinh tế TP.HCM quản lý, sử dụng.

    Bộ GD-ĐT điều chuyển khu đất 'vàng' gần 1.800 tỉ đồng cho ĐH Kinh tế TP.HCM - Ảnh 1.

    Cơ sở nhà, đất số 3 Công trường Quốc tế sở hữu vị trí đắc địa ngay trung tâm TP.HCM, tiếp giáp vòng xoay Hồ Con Rùa và nằm liền kề các trục đường huyết mạch

    ảnh: phạm hữu

    Bộ GD-ĐT vừa tổ chức bàn giao cơ sở nhà, đất tại số 3 Công trường Quốc tế (phường Xuân Hòa, TP.HCM) từ Trung tâm Phát triển giáo dục và đào tạo phía nam (trực thuộc Văn phòng Bộ) sang ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) quản lý, sử dụng.

    Việc bàn giao được thực hiện theo Quyết định số 3061 ngày 21.10 của Bộ GD-ĐT về việc điều chuyển tài sản công, trên cơ sở thống nhất ý kiến của UBND TP.HCM tại Công văn số 9932/UBND-KT ngày 13.10 về phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất tại địa chỉ số 3 Công trường Quốc tế (phường Xuân Hòa, TP.HCM). Quyết định cũng thực hiện căn cứ đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính; lý do điều chuyển từ nơi thừa sang nơi thiếu theo tiêu chuẩn, định mức và việc điều chuyển tài sản mang lại hiệu quả sử dụng cao hơn.

    Bộ GD-ĐT điều chuyển khu đất 'vàng' gần 1.800 tỉ đồng cho ĐH Kinh tế TP.HCM - Ảnh 2.

    Cơ sở nhà, đất tại số 3 Công trường Quốc tế (phường Xuân Hòa, TP.HCM) được Bộ GD-ĐT điều chuyển từ Trung tâm Phát triển giáo dục và đào tạo phía nam (trực thuộc Văn phòng Bộ) sang ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) quản lý, sử dụng

    ảnh: ueh

    Với quyết định này, Văn phòng Bộ GD-ĐT, Trung tâm Phát triển giáo dục và đào tạo phía nam, ĐH Kinh tế TP.HCM có trách nhiệm tổ chức bàn giao, tiếp nhận tài sản, lập biên bản theo quy định; đồng thời thực hiện hạch toán tăng, giảm tài sản, đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng và báo cáo kê khai biến động tài sản theo quy định pháp luật.

    Theo phụ lục danh mục tài sản điều chuyển trích xuất từ phần mềm tổng kiểm kê tài sản công do Trung tâm Phát triển giáo dục và đào tạo phía nam báo cáo (số liệu chốt tại thời điểm 31.12.2025), tổng nguyên giá của khối tài sản này là gần 1.798,13 tỉ đồng. Trong đó, riêng khu đất rộng 5.259m2 có nguyên giá và giá trị còn lại cùng ghi nhận ở mức hơn 1.789 tỉ đồng.

    Ngoài diện tích đất, tài sản điều chuyển còn bao gồm: hệ thống nhà, công trình với tổng diện tích sàn xây dựng 3.038m². Các công trình được liệt kê gồm: nhà A (1.706m²), nhà B (116m²), nhà C (792m²), nhà D (300m²) và nhà làm ga ra ô tô (124m²). 

    Cơ sở nhà, đất số 3 Công trường Quốc tế sở hữu vị trí đắc địa ngay trung tâm TP.HCM, tiếp giáp vòng xoay Hồ Con Rùa và nằm liền kề các trục đường huyết mạch như: Phạm Ngọc Thạch, Võ Văn Tần, Trần Cao Vân. Khu vực này tập trung nhiều cơ quan hành chính, di tích lịch sử, trường đại học và khu thương mại sầm uất bậc nhất thành phố.

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