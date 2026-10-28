Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự kỷ niệm 50 năm thành lập UEH

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự kỷ niệm 50 năm thành lập ĐH Kinh tế TP.HCM ảnh: UEH

Sáng 28.10, ĐH Kinh tế TP.HCM (UEH) tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập (27.10.1976 – 27.10.2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Buổi lễ có sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các ban, bộ, ngành T.Ư và các địa phương; các cơ quan ngoại giao, tổ chức, đối tác trong nước và quốc tế cùng các thế hệ UEH.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập UEH ảnh: ngọc dương

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trực tiếp trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể UEH, phần thưởng cao quý của Nhà nước ghi nhận những đóng góp của trường trong đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Cùng với đó, trường còn vinh dự đón nhận Cờ truyền thống của UBND TP.HCM, ghi nhận những đóng góp đối với sự phát triển của thành phố.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại lễ kỷ niệm sáng nay ảnh: ngọc dương

Trước buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng đoàn đại biểu cấp cao tham quan Phòng Truyền thống số UEH và ghi lưu bút nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập nhà trường.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi lời chúc mừng đến các thế hệ UEH và trao tặng món quà lưu niệm ý nghĩa; đồng thời chia sẻ định hướng và giao các trọng trách, gắn với mục tiêu mà nhà trường đã đặt ra: trở thành Top 150 ĐH châu Á vào năm 2030 và Top 100 châu Á trong giai đoạn 2035-2045.

PGS-TS Bùi Quang Hùng, Giám đốc ĐH Kinh tế TP.HCM, cho biết trong cột mốc 50 năm lịch sử này, lần đầu tiên nhà trường vinh dự được đón Tổng Bí thư-Chủ tịch nước đến thăm và phát biểu chỉ đạo. Đây không chỉ là niềm tự hào sâu sắc mà còn thể hiện sự quan tâm rất lớn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục ĐH, là nguồn động viên to lớn đối với trường.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gắn Huân chương Lao động hạng Nhất tặng ĐH Kinh tế TP.HCM ảnh: Ngọc Dương

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng ĐH Kinh tế TP.HCM ảnh: Ngọc Dương

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho ĐH Kinh tế TP.HCM





Chuyển từ ĐH đa ngành, bền vững hướng tới ĐH đồng kiến tạo

Ngày 27.10.1976, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM chính thức thành lập, mang theo nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực kinh tế, quản lý phục vụ công cuộc khôi phục, kiến thiết miền Nam và phát triển đất nước. Năm 2023, trường chính thức được Thủ tướng Chính phủ chuyển thành ĐH Kinh tế TP.HCM; đến nay có 4 trường thành viên gồm: Trường Kinh doanh; Trường Kinh tế-Luật và Quản lý nhà nước; Trường Công nghệ và Thiết kế; Trường Tài năng; cùng 2 phân hiệu tại tỉnh Vĩnh Long và Khánh Hòa.

Từ 516 sinh viên khóa đầu tiên, UEH đã phát triển thành cộng đồng hơn 280.000 cựu người học, với quy mô đào tạo gần 40.000 sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh, cùng mạng lưới học giả, chuyên gia và đối tác trong nước, quốc tế ngày càng rộng mở.

Tại lễ kỷ niệm, UEH công bố Chiến lược phát triển giai đoạn 2025–2030, tầm nhìn 2045, đánh dấu bước chuyển từ ĐH đa ngành, bền vững hướng tới ĐH đồng kiến tạo, từng bước hình thành mô hình UEH UniverCity Innovation Hub – hạt nhân đổi mới sáng tạo đô thị và vùng.

Để hiện thực hóa định hướng đó, PGS-TS Bùi Quang Hùng cho biết nhà trường tập trung thực hiện 5 trụ cột chiến lược: Đào tạo công dân toàn cầu có tư duy đa ngành, xuyên ngành hành động thực tiễn và trách nhiệm với bền vững; Nghiên cứu khoa học gắn liền với các thách thức đương đại, bài toán của địa phương và đất nước; Phát triển khuôn viên ĐH xanh, trở thành không gian thực nghiệm sống, thí nghiệm hiện trường, nơi thử nghiệm có kiểm soát trong sự kết nối đa bên: Nhà nước – nhà trường – doanh nghiệp – cộng đồng và tự nhiên; Quản trị số, dựa trên dữ liệu, lấy con người và bền vững làm trung tâm; Kết nối các bên liên quan đồng kiến tạo, đồng nhận diện vấn đề, đồng huy động nguồn lực, đồng kiến tạo giải pháp và chia sẻ giá trị vì lợi ích chung.

PGS-TS Bùi Quang Hùng, Giám đốc ĐH Kinh tế TP.HCM phát biểu tại lễ kỷ niệm ảnh: ngọc dương

Với tinh thần đó, Giám đốc ĐH Kinh tế TP.HCM cho biết đơn vị này đặt mục tiêu vào Top 150 ĐH châu Á vào năm 2030 và Top 100 châu Á trong giai đoạn 2035–2045. Đây không phải là thành tích, mà là trách nhiệm về nâng cao chất lượng nhân lực, năng lực phụng sự quốc gia và nâng tầm vị thế của giáo dục đại học Việt Nam trên thế giới.