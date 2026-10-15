'Tri thức không chỉ để công bố, cần tạo ra giá trị'

Theo đuổi những lý tưởng có giá trị

Sáng 15.10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới dự, phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập ĐH Bách khoa Hà Nội.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh việc coi trọng khoa học cơ bản, tư duy hệ thống, đồng thời lưu ý tri thức đại học không chỉ nằm trong các đề án hay chỉ là các công bố, mà cần thực sự tạo ra giá trị có ý nghĩa cho đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 70 năm ĐH Bách khoa Hà Nội ẢNH: HẢI NGUYỄN

Với nhiệm vụ xây dựng ĐH Bách khoa trở thành đại học nghiên cứu xuất sắc, đủ sức đảm nhận những nhiệm vụ lớn của quốc gia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo nhà trường "theo đuổi những lý tưởng có giá trị", đồng thời tạo đột phá trong đào tạo nhân tài, coi trọng khoa học cơ bản và thực hành để dẫn dắt công nghệ.

"Tôi mong ĐH Bách khoa Hà Nội sẽ trở thành nơi mà các nhà khoa học, chuyên gia ở khắp nơi tìm thấy cơ hội thực hiện những công trình có ý nghĩa, cùng góp sức vào sự phát triển của Việt Nam", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước cũng yêu cầu: "Tri thức của nhà trường phải được ứng dụng vào thực tiễn, phải được các doanh nghiệp ứng dụng. Không thể để ở trên sách vở, không phải chỉ ở trên đề án, không thể để chỉ công bố, mà phải tạo ra những sản phẩm gì".

"Đặt hàng" bài toán dự báo công nghệ chiến lược 10 năm tới

Một điểm nhấn trong bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là yêu cầu về sự liêm chính. Các khái niệm "trung thực học thuật" và "đạo đức khoa học" được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhắc lại nhiều lần.

Trong 6 nhiệm vụ mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giao cho ĐH Bách khoa Hà Nội, nhiệm vụ thứ 6 chính là "giữ gìn đạo đức khoa học, trung thực học thuật". Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, đây cần được xem là một nguyên tắc sống còn.

"Nhà trường phải giữ gìn đạo đức khoa học, trung thực học thuật, cần rèn sự cẩn trọng trong từng thiết kế, từng phép tính. Bởi sau mỗi sản phẩm kỹ thuật là an toàn của con người, công trình và môi trường sống", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhắc nhở.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm phòng truyền thống của Đại học Bách khoa Hà Nội, trước tượng 2 bậc tiền bối là GS Trần Đại Nghĩa và GS Tạ Quang Bửu ẢNH: DUY THÀNH

Để đạt mục tiêu đưa ĐH Bách khoa Hà Nội vào nhóm 100 đại học hàng đầu châu Á vào năm 2035, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh nhà trường cần phải bồi đắp bằng chất lượng đào tạo, nghiên cứu, "uy tín học thuật" và đóng góp cho đất nước.

Đánh giá cao việc ĐH Bách khoa Hà Nội hoàn thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo trong thời gian rất ngắn để mở ra triển vọng mới cho giảng viên và sinh viên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trực tiếp "đặt hàng" nhiệm vụ lớn cho trung tâm và nhà trường.

Cho biết hiện chúng ta đang tập trung vào 10 lĩnh vực (10 công nghệ lõi) chiến lược để phát triển, nhưng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý thế giới đang thay đổi với tốc độ rất nhanh nhờ khoa học công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI).

"Liệu 10 năm nữa, những bước phát triển của thế giới có theo hướng như hiện nay, hay sẽ phát triển với những định dạng mới?", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặt câu hỏi.

Từ câu hỏi đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước "đặt hàng" Trung tâm Đổi mới sáng tạo và nhà trường dự đoán những thay đổi trong 10 năm tới.

"Chúng ta phải phát hiện được sớm, nghiên cứu được sớm, đề xuất được sớm, ứng dụng được sớm tất cả những sáng tạo đó", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu.