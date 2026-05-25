GS Lê Anh Tuấn làm Giám đốc ĐH Bách khoa Hà Nội

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT vừa mới ký quyết định số 1288/ QĐ-BGĐT về việc bổ nhiệm GS Lê Anh Tuấn giữ chức vụ Giám đốc ĐH Bách khoa Hà Nội. Như vậy, ĐH Bách khoa Hà Nội có giám đốc mới, thay cho người tiền nhiệm là PGS Huỳnh Quyết Thắng.



Với quyết định trên, cho đến nay, ĐH Bách khoa Hà Nội là cơ sở đại học trực thuộc Bộ GD-ĐT thứ 2 có sự "đảo ngôi" vị trí người đứng đầu trong quá trình các cơ sở giáo dục đại học triển khai yêu cầu "nhất thể hóa" (bí thư Đảng ủy kiêm người đứng đầu) của Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị. Đơn vị đầu tiên có sự "đảo ngôi" này là ĐH Kinh tế quốc dân.

GS Lê Anh Tuấn sinh năm 1975, quê quán tại tỉnh Hà Tĩnh, nguyên Chủ tịch Hội đồng đại học kiêm Bí thư Đảng ủy ĐH Bách khoa Hà Nội. Ông là cựu sinh viên khóa 37 ngành cơ khí động lực tại ĐH Bách khoa Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp loại xuất sắc, ông được giữ lại làm cán bộ giảng dạy tại Trường Cơ khí từ năm 1997. Ông hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh tiến sĩ tại ĐH Kỹ thuật Graz, Áo trong giai đoạn 2002 - 2005.

GS Lê Anh Tuấn được phong hàm phó giáo sư năm 2009 và giáo sư năm 2017. Ông là chuyên gia trong lĩnh vực cơ khí - động lực, ô tô và phương tiện tự hành, năng lượng tái tạo cùng nhiên liệu thay thế.

GS Lê Anh Tuấn từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng tại nhà trường như: trưởng bộ môn, giám đốc phòng thí nghiệm đầu tư tập trung, Viện trưởng Viện Cơ khí động lực. Từ tháng 4.2021 ông được bổ nhiệm Hội đồng trường Trường ĐH Bách khoa Hà Nội (sau này là Hội đồng đại học).

Sau khi luật Giáo dục đại học mới có hiệu lực (từ đầu tháng 1), bộ máy đại học không còn hội đồng đại học, GS Lê Anh Tuấn không còn là Chủ tịch Hội đồng đại học, nhưng vẫn đảm nhiệm vị trí Bí thư Đảng ủy ĐH Bách khoa Hà Nội.

Theo một nguồn tin của Báo Thanh Niên, PGS Huỳnh Quốc Thắng sẽ được bố trí giữ chức vụ Phó giám đốc ĐH Bách khoa Hà Nội cho đến khi hết tuổi làm quản lý (hơn 2 năm nữa).