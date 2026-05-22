Nhiều lãnh đạo đại học 'đảo ngôi'

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn đã ký các quyết định bổ nhiệm nhiều lãnh đạo đại học theo chỉ đạo "nhất thể hóa" của Nghị quyết 71. Đặc biệt, có những quyết định khiến vị trí đứng đầu của cơ sở giáo dục đại học được "đảo ngôi".

Từ trái sang và từ trên xuống: PGS Phạm Thu Hương, PGS Nguyễn Đức Sơn, PGS Bùi Đức Thọ, PGS Nguyễn Văn Hùng ẢNH: QUÝ HIÊN

Tại quyết định số 1186, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã bố trí, bổ nhiệm PGS Bùi Huy Nhượng, giữ chức Phó giám đốc ĐH Kinh tế Quốc dân. Trước đó, PGS Bùi Huy Nhượng là giám đốc của đại học này.

Còn tại quyết định 1266, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã bổ nhiệm bổ nhiệm PGS Bùi Đức Thọ, giữ chức vụ Giám đốc ĐH Kinh tế Quốc dân. Trước đó, từ tháng 4.2021 đến tháng 12. 2025, PGS Bùi Đức Thọ là Chủ tịch Hội đồng đại học, Bí thư Đảng ủy ĐH Kinh tế Quốc dân. Sau khi luật Giáo dục đại học mới (luật số 125/2025/QH15) có hiệu lực, cơ chế quản trị theo mô hình hội đồng trường/hội đồng đại học không còn, PGS Bùi Đức Thọ không còn là Chủ tịch Hội đồng đại học, nhưng vẫn là Bí thư Đảng ủy.

PGS Nguyễn Văn Hùng cũng được tái bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường ĐH Giao thông Vận tải. Trong khi PGS Nguyễn Văn Chương, nguyên Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Giao thông Vận tải, đang được làm quy trình để bổ nhiệm giữ chức vụ Phó hiệu trưởng Trường ĐH Giao thông Vận tải.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cũng đã có quyết định bổ nhiệm PGS Phạm Thu Hương giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương; bổ nhiệm PGS Nguyễn Đức Sơn giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội; bổ nhiệm PGS Nguyễn Quang Huy giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2…

Ngoài ra, có nhiều trường đại học khác cũng đã có hiệu trưởng mới theo cơ chế "nhất thể hóa" theo luật Giáo dục đại học mới, như: ĐH Kinh tế TP.HCM, Trường ĐH Nông Lâm TPHCM, Trường ĐH Luật TP.HCM…

Nguyên chủ tịch hội đồng trường của các hội đồng trường nói trên đều hoặc đã chuyển công tác, hoặc đang chờ Bộ GD-ĐT bố trí nhiệm vụ mới theo hướng giữ vị trí phó hiệu trưởng (hoặc phó giám đốc).

Hơn 30 trường đại học thuộc Bộ GD-ĐT chưa "nhất thể hóa"

Theo quyết định Quyết định 1723/QĐ-TTg ban hành ngày 12.8.2025 của Chính phủ, Bộ GD-ĐT có 65 đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có 9 đại học và 32 trường đại học/học viện, 16 cơ sở giáo dục nghề nghiệ. Trong 57 cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp đó, có 56 đơn vị cần được nhất thể hóa, 1 đơn vị không cần nhất thể hóa là Trường ĐH Việt Đức (vì đây là trường công lập được thành lập theo hiệp định của 2 chính phủ, có thỏa thuận quốc tế).

Ngày 31.12.2025, Bộ GD-ĐT đã có công văn gửi các cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc, hướng dẫn về công tác nhân sự trong giai đoạn chuyển tiếp (thực hiện luật Giáo dục đại học mới và chỉ đạo "nhất thể hóa" của Nghị quyết 71). Theo đó, khi hội đồng trường chính thức chấm dứt hoạt động thì hiệu trưởng trường đại học, giám đốc đại học tiếp tục điều hành để đảm bảo hoạt động ổn định cho đến khi có hướng dẫn kiện toàn tiếp theo.

Trao đổi với Báo Thanh Niên, một lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ GD-ĐT cho biết, hiện tại các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp trực thuộc Bộ GD-ĐT đã và đang làm quy trình "nhất thể hóa" (bí thư kiêm hiệu trưởng). Cụ thể, hiện đã có hơn 20 cơ sở đã "nhất thể hóa", hơn 30 cơ sở chưa nhất thể hóa.