Bộ GD-ĐT hợp tác giáo dục tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước cho học sinh

Sáng nay 25.9, Bộ GD-ĐT và Suntory PepsiCo Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai "Chương trình truyền thông và giáo dục nâng cao nhận thức về nước sạch, bảo vệ môi trường và nâng cao sức khỏe cho học sinh, sinh viên" giai đoạn 2026 - 2029.

Đại diện Bộ GD-ĐT và Suntory PepsiCo Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác ẢNH: N.B

Trọng tâm của giai đoạn 2026 - 2029 không chỉ là mở rộng phạm vi tiếp cận mà còn tăng tính thực tiễn và chiều sâu tác động, giúp người học từng bước hình thành kiến thức, kỹ năng, thái độ và ý thức trách nhiệm đối với sức khỏe, môi trường và cộng đồng.

Trong đó, chương trình tiếp tục tập trung vào công tác truyền thông, giáo dục tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước, nước sạch, vệ sinh trường học và bảo vệ môi trường, hướng tới tiếp cận khoảng 1,8 triệu học sinh tiểu học.

Các nội dung truyền thông, giáo dục về bảo tồn nguồn nước, vệ sinh trường học sẽ được lồng ghép phù hợp trong các môn học và trong các hoạt động ngoại khóa, đồng thời cũng được điều chỉnh phù hợp với thực tế và đối tượng học sinh tiểu học; tăng cường nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên về hướng dẫn thực hành tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước trong trường học.

Chương trình dự kiến hỗ trợ khoảng 50 hệ thống lọc nước và cải thiện điều kiện vệ sinh tại các khu vực còn khó khăn, tạo điều kiện để học sinh có thêm cơ hội tiếp cận nguồn nước sạch và vệ sinh môi trường.

Trong giai đoạn mới, chương trình mở rộng sang các hoạt động trải nghiệm thiên nhiên, giáo dục thể chất, tăng cường hoạt động thể thao và hình thành lối sống lành mạnh; khuyến khích tăng cường vận động nâng cao sức khỏe cho học sinh, sinh viên và dự kiến hỗ trợ nâng cấp, bổ sung trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động thể chất tại 5 - 10 trường đại học mỗi năm.

Ông Hoàng Đức Minh, Vụ trưởng Vụ Học sinh - Sinh viên (Bộ GD-ĐT), kỳ vọng giai đoạn hợp tác mới sẽ tiếp tục đồng hành cùng các ưu tiên của ngành giáo dục về sức khỏe học đường, giáo dục thể chất, giáo dục môi trường và phát triển toàn diện người học; đồng thời đổi mới nội dung, phương pháp để chương trình ngày càng phù hợp với nhu cầu thực tế của học sinh, sinh viên.

Sau hơn 1 thập kỷ triển khai tại Việt Nam, chương trình đã tiếp cận hơn 1 triệu học sinh, 21.000 giáo viên và 41.000 lớp học tại 34 tỉnh, thành phố, đồng thời hỗ trợ 214 công trình nước sạch và vệ sinh, góp phần cải thiện điều kiện sống cho khoảng 6 triệu người.

Tài liệu hướng dẫn tổ chức dạy và học về tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước đối với cấp tiểu học đã được Bộ GD-ĐT phê duyệt để hướng dẫn các thầy cô giáo tiểu học sử dụng trong các hoạt động giáo dục và hoạt động trải nghiệm về tiết kiệm, bảo vệ nguồn nước...