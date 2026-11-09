Bộ GD-ĐT: Không nên máy móc cắt giảm giờ chào cờ đầu tuần

Ngày 9.11, tại Hà Nội, Bộ GD-ĐT, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và Tập đoàn Thiên Long tổ chức gặp mặt 34 giáo viên tiêu biểu tham gia chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2026.

Tại chương trình, cô Hoàng Thị Thu Dần, giáo viên Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Cốc Lầu (Lào Cai), phản ánh một bộ phận học sinh, đặc biệt ở vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, còn thiếu nhiều kỹ năng sống như giao tiếp, ứng xử, quản lý cảm xúc, tự bảo vệ bản thân và giải quyết tình huống.

Anh Nguyễn Kim Quy phát biểu tại chương trình ẢNH: ĐĂNG HẢI

Theo cô Dần, việc tổ chức hoạt động trải nghiệm tại một số trường chưa thống nhất, dẫn đến thời lượng dành cho giờ chào cờ sáng thứ hai bị thu hẹp, thậm chí có trường chỉ tổ chức mỗi tháng một lần.

Cô đề nghị Bộ GD-ĐT có hướng dẫn thống nhất về hoạt động trải nghiệm, bảo đảm duy trì ý nghĩa giáo dục của giờ chào cờ đầu tuần.



"Chúng ta có thể đổi mới hình thức tổ chức hoạt động giáo dục, sáng tạo nhiều phương pháp trải nghiệm khác nhau, nhưng không nên để học sinh đến trường nhiều năm mà vẫn chưa hiểu vì sao mình phải đứng nghiêm dưới lá cờ Tổ quốc, vì sao phải hát Quốc ca, Đội ca", cô Dần bày tỏ.

Phản hồi kiến nghị này, TS Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông (Bộ GD-ĐT), cho biết chương trình giáo dục phổ thông mới chú trọng giáo dục đạo đức và kỹ năng cho học sinh. Tuy nhiên, việc một số nơi máy móc cắt giảm hoạt động chào cờ là không đúng.

Thứ trưởng thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng đề nghị giáo viên phản ánh tình trạng trên với nhà trường và sở GD-ĐT. Với những địa phương thực hiện chưa tốt, Bộ cần có văn bản đôn đốc, nhắc nhở.

Theo Thứ trưởng, giáo viên cũng có thể linh hoạt tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, chẳng hạn cho học sinh hát Quốc ca trong giờ sinh hoạt lớp, thay vì chỉ thực hiện trong lễ chào cờ.

Cô giáo Hoàng Thị Thu Dần cho biết nhiều trường thu hẹp tiết chào cờ đầu tuần ẢNH: ĐĂNG HẢI

Kiến nghị điều chỉnh kích thước bàn ghế học sinh

Cũng tại chương trình, thầy Đặng Phú Vinh, giáo viên Trường THPT Nguyễn Trung Trực (An Giang), phản ánh thể trạng học sinh hiện nay đã thay đổi, nhiều em cao lớn hơn trước nhưng bàn ghế trường học vẫn theo kích thước quy chuẩn cũ.

Theo thầy Vinh, bàn ghế không phù hợp khiến học sinh phải ngồi gò bó, thiếu thoải mái và có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, cột sống. Thầy mong muốn ngành giáo dục quan tâm cải thiện điều kiện học tập cho học sinh.

Trước các kiến nghị, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho biết Bộ GD-ĐT sẽ tiếp nhận và khẩn trương xem xét những vấn đề giáo viên nêu.

Theo anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" được tổ chức từ năm 2015, đến nay đã tuyên dương 690 giáo viên tiêu biểu.

Năm 2026, chương trình nhận 190 hồ sơ từ 32 tỉnh, thành phố và lựa chọn 34 giáo viên tiêu biểu tham gia hoạt động tại Hà Nội.

Dịp này, Bộ GD-ĐT trao bằng khen của Bộ trưởng cho 34 giáo viên được tuyên dương.