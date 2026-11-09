34 thầy cô giáo được trao sổ tiết kiệm trong Chương trình Chia sẻ cùng thầy cô

Tối 8.11, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp Tập đoàn Thiên Long đã tổ chức lễ gặp mặt, trao sổ tiết kiệm cho các thầy cô giáo tham gia chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2026.

Động viên các thầy, cô giáo vượt qua mọi thử thách

Phát biểu tại chương trình, anh Lê Hải Long, Phó chủ tịch thường trực Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, cho biết, từ năm 2015 đến nay, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã phối hợp với Bộ Giáo dục - Đào tạo, Tập đoàn Thiên Long cùng các đơn vị tổ chức Chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô".

Chương trình thiết thực triển khai phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; chào mừng kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam (20.11); nhằm cổ vũ, động viên và ghi nhận những cống hiến bền bỉ, không ngừng nghỉ của đội ngũ thầy giáo, cô giáo.

Anh Lê Hải Long trao sổ tiết kiệm tặng các thầy cô giáo ẢNH: ĐĂNG HẢI

Theo anh Lê Hải Long, 34 thầy cô giáo được lựa chọn tuyên dương năm nay, có rất nhiều thầy giáo, cô giáo xa quê hương để đến với các học sinh vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo để gieo cái chữ cho đồng bào và con em đồng bào các dân tộc.

"Các thầy giáo, cô giáo vượt qua những sự nhọc nhằn, gian khổ để dạy học sinh khuyết tật, các em học sinh chưa ngoan… để các em được học tập, được vui chơi dưới mái trường thương yêu; để các em nhận được sự bao bọc, yêu thương, như những người cha, người mẹ, người anh, người chị trong gia đình...", anh Lê Hải Long nói.

Anh Lê Hải Long hy vọng, chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" với ý nghĩa nhân văn sâu sắc sẽ cổ vũ, động viên các thầy, cô giáo vượt qua mọi thử thách, không ngừng tìm tòi sáng tạo những phương pháp giảng dạy hiệu quả nhất, góp phần tạo nên những thế hệ người Việt Nam thời kỳ mới.

Các thầy cô giáo được trao sổ tiết kiệm tại chương trình ẢNH: ĐĂNG HẢI

Ghi nhận các câu chuyện ý nghĩa

Năm 2026, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tiếp tục phối hợp với Bộ Giáo dục - Đào tạo, Tập đoàn Thiên Long tổ chức chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô". Ban tổ chức đã nhận được 190 hồ sơ các gương thầy cô giáo từ 32 tỉnh, thành phố. Hội đồng xét chọn đã họp và thống nhất danh sách 34 gương giáo viên tiêu biểu xuất sắc về dự chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2026 tại thủ đô Hà Nội.

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao quà và sổ tiết kiệm tặng 34 giáo viên tham gia chương trình năm nay, trị giá mỗi sổ 10 triệu đồng.

Ban tổ chức trao Giải thưởng đồng hành: Lan tỏa - Reo vui - Truyền lửa cho 3 thầy cô giáo ẢNH: ĐĂNG HẢI

Dịp này, Ban tổ chức chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" đã trao Giải thưởng đồng hành: Lan tỏa - Reo vui - Truyền lửa cho thầy giáo Nguyễn Hồng Dương, Trường THPT Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ; cô giáo Nguyễn Thanh Hoa, Trường PTNT TH và THCS Mường Hung xã Mường Hung, tỉnh Sơn La; thầy giáo Phạm Tiến Dũng, Trường THCS Pú Nhung, xã Pú Nhung, tỉnh Điện Biên.

Đây là những hạng mục đề cử nhằm ghi nhận các câu chuyện ý nghĩa, sáng kiến sáng tạo và hành trình truyền cảm hứng của thầy cô. Đặc biệt, các đề cử được công khai và bình chọn rộng rãi trên website chiasecungthayco.com, tạo cơ hội để cộng đồng cùng tìm hiểu, chia sẻ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp từ thầy cô.

Lễ tuyên dương các giáo viên tham gia chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2026, sẽ diễn ra vào tối nay 9.11.