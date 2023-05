Bộ GD-ĐT: không tổ chức hoạt động ngoại khóa khi nắng nóng gay gắt

Trong thời gian vừa qua, thời tiết nắng nóng kéo dài đã diễn ra tại các tỉnh Bắc bộ và Trung Bộ với mức nhiệt phổ biến từ 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng quốc gia, thời tiết nắng nóng và nắng nóng gay gắt có thể tiếp tục kéo dài trong thời gian tới. Trước tình hình này, tối ngày 19.5.2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gửi công điện khẩn chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện một số nội dung nhằm đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên và học sinh.

Cụ thể, các trường chủ động điều chỉnh kế hoạch giáo dục, sắp xếp thời khóa biểu hợp lý, ưu tiên bố trí các môn học và các hoạt động giáo dục ngoài trời vào đầu giờ sáng. Đặc biệt, không tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động giáo dục, hoạt động ngoại khóa trong thời điểm nắng nóng gay gắt.

Bộ GD-ĐT chỉ đạo không tổ chức hoạt động ngoại khóa trong thời điểm nắng nóng gay gắt BÙI VÂN

Bộ GD-ĐT khuyến cáo các trường cần che chắn hướng nắng tại các phòng học vào buổi trưa và chiều, mở cửa sổ để thông thoáng, đồng thời tăng cường nước uống cho giáo viên và học sinh ngay tại lớp.

Mùa nắng nóng cũng là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước. Chính vì vậy, Bộ GD-ĐT cũng chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp cùng chính quyền, các tổ chức đoàn thể tại địa phương và phụ huynh tăng cường quản lý và giáo dục học sinh về phòng, chống đuối nước.