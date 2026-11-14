Bộ GD-ĐT phát hành miễn phí sổ tay hướng dẫn nhà giáo ứng dụng AI

Thông tin được công bố ở chương trình tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giảng dạy và quản lý giáo dục 2026 cho đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, do Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD-ĐT) phối hợp với Trường ĐH RMIT Việt Nam tổ chức. Sự kiện thu hút 150 thầy cô dự trực tiếp tại TP.HCM và hơn nghìn nhà giáo theo dõi trực tuyến.

Phát biểu ở lễ khai mạc, tiến sĩ Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD-ĐT), cho biết AI đang hiện diện trong mọi mặt của đời sống, nhất là lĩnh vực giáo dục. Công nghệ này hiện có thể hỗ trợ thầy cô chuẩn bị bài giảng, đánh giá người học và còn là phương tiện để nhà giáo tìm kiếm tri thức, nâng cao năng lực chuyên môn.

Tuy nhiên, ông Đức cũng nhấn mạnh, thầy cô phải sử dụng AI hiệu quả, có trách nhiệm và đạo đức, đặc biệt phải đảm bảo liêm chính học thuật. Ông dẫn lại trường hợp của chính bản thân, khi AI tự thay đổi một số nội dung trong lúc ông nhờ công cụ này chuyển văn bản soạn sẵn thành bản trình chiếu (slide).

"Sản phẩm do AI cung cấp sẽ có rủi ro sai sót, thế nên giáo viên cần vững năng lực và kiến thức chuyên môn để kiểm chứng", Cục trưởng nhấn mạnh.

PGS-TS Arthur Tang, Phó trưởng khoa Khoa học, kỹ thuật và công nghệ Trường ĐH RMIT Việt Nam, nhận định việc nâng cao năng lực AI giúp đội ngũ thầy cô chuẩn bị tốt hơn trước những yêu cầu không ngừng thay đổi từ người học.

Chung quan điểm với tiến sĩ Vũ Minh Đức, ông Tang nhấn mạnh ứng dụng công nghệ luôn phải lấy phương pháp sư phạm làm trọng tâm. Thế nên, thầy cô không nên chỉ dừng ở việc biết cách dùng phần mềm mà phải dùng sao cho an toàn, bảo đảm bao trùm. "AI không thể thay thế tâm huyết và chuyên môn của người thầy, nhưng nó có thể đồng hành để giúp giáo viên tiết kiệm thời gian và cá nhân hóa hoạt động đào tạo", ông nói.

Chuyên gia hướng dẫn thầy cô ứng dụng AI trong việc soạn slide bài giảng ẢNH: NGỌC LONG

Sổ tay hướng dẫn nhà giáo ứng dụng AI trong giảng dạy và quản lý giáo dục phát hành trực tuyến và có thể truy cập miễn phí TẠI ĐÂY.

Là một trong số các tác giả, tiến sĩ Phạm Chí Thanh, Phó ban Dự án Đổi mới sáng tạo trong giáo dục với AI kiêm giảng viên ở Trường ĐH RMIT Việt Nam, cho biết sổ tay có 6 chương, từ viết câu lệnh (prompt), soạn kế hoạch bài dạy, kiểm tra đánh giá, học liệu số tới quản lý học tập. Đây đều là những chủ đề sát sườn, có thể áp dụng ngay vào thực tiễn.

Đi xa hơn, sổ tay còn hướng dẫn nhà giáo phát triển chuyên môn và năng lực trong thời AI, cũng như lưu ý những rủi ro, giới hạn và đề phòng những mặt trái khi sử dụng các công cụ AI. Tài liệu còn gợi mở và tạo không gian để các thầy cô vốn quen thuộc với công nghệ AI có thể linh động mở rộng cách ứng dụng.

Ông Thanh thông tin thêm, AI đang ngày càng tiến xa trong việc khắc phục những hạn chế mà nó từng gặp phải cách đây 2 - 3 năm. Ví dụ, công nghệ nhận dạng ký tự quang học (OCR) đang giúp AI "đọc" tài liệu scan mờ nhòe hay chữ viết tay của học trò với độ chính xác cao hơn, đẩy nhanh công tác nhập liệu hoặc tổng hợp văn bản.

AI cũng ngày càng xử lý những định dạng đa phương tiện tốt hơn như: video, ảnh, slide và thậm chí là một phần mềm hoàn chỉnh phục vụ cho việc học - còn gọi là "vibe coding". AI cũng hỗ trợ đắc lực khi có thể tự động hóa nhiều đầu việc hành chính mang tính lặp lại của nhà giáo, như: tự đặt lịch hẹn, gửi thư điện tử, nhắc nhở người học...

Điều này giúp người thầy có thêm thời gian và tài nguyên để phát triển những phương pháp dạy học trong thời AI, giúp người học thật sự nghiền ngẫm và phản tư những gì đã học chứ không hoàn toàn lệ thuộc vào công nghệ, ông Thanh nhấn mạnh.

Tiến sĩ Phạm Chí Thanh chia sẻ kinh nghiệm tại chương trình tập huấn sáng 14.11 ẢNH: NGỌC LONG



