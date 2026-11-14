Phụ huynh Mỹ kiện trường ra tòa vì con bị điểm thấp

Trường tiểu học Walter Hays ở thành phố Palo Alto, California, nơi đang bị một phụ huynh kiện vì giáo viên nhận xét thiếu tích cực về con mình ẢNH: HOMES

Kiện tụng từ lỗi nhỏ

Sự việc mới nhất liên quan đến gia đình của bà Weiwei Luo, một phụ huynh tại Thung lũng Silicon. Chuyện xảy ra từ mùa thu năm ngoái, khi con trai học lớp 3 của bà Luo lè lưỡi trêu một bạn học khác sau khi bị bạn này đá vào người. Cậu trai sau đó bày tỏ thất vọng vì giáo viên cho rằng cú đá chỉ là hành động vô ý.

Trong bảng điểm, giáo viên không nhận xét tiêu cực, chỉ viết rằng con bà Luo "đang học cách phản ứng với bạn bè khi thấy thất vọng", và "đang phát triển năng lực lắng nghe quan điểm của người khác cũng như hợp tác với thái độ khiêm tốn". Song vị phụ huynh không hài lòng, quyết nâng tầm vụ việc thành tranh chấp pháp lý khi trường từ chối sửa lại theo yêu cầu.

Trong đơn kiện nộp tòa hồi tháng 10, bà Luo cho rằng nhận xét của giáo viên "không chính xác và thiếu căn cứ", đề nghị thẩm phán yêu cầu Học khu Thống nhất Palo Alto ở California - cơ quan quản lý các trường học ở thành phố này - tái xem xét vụ việc. Phản đối, hội đồng Trường tiểu học Walter Hays nơi con bà theo học đánh giá các nhận xét của giáo viên thuộc phạm vi chuyên môn, có căn cứ và không gây hiểu lầm.

Lynette White, người phát ngôn của Học khu Thống nhất Palo Alto, cho biết đơn vị có quy trình để phụ huynh khiếu nại điểm số. "Học khu tuân thủ quy trình và sẽ phản hồi đơn kiện tại tòa", bà White nói.

Trước đó, học khu này đã bị ông Takashi Kato, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành một công ty khởi nghiệp về trí tuệ nhân tạo (AI) tại Thung lũng Silicon, kiện ra tòa án liên bang sau khi phần mềm Turnitin phát hiện bài luận con trai ông có "76% nội dung do AI tạo ra".

Giáo viên sau đó cho phép con ông làm lại bài tập, nhưng bài làm lại chỉ đạt điểm D - khiến điểm tổng kết môn học của em học sinh lớp 10 này bị kéo xuống mức C thay vì A hay B như dự kiện.

Ông Kato phản đối quyết định và đã gửi cho học khu bộ hồ sơ dày 1.162 trang, ghi lại "quá trình soạn thảo và chỉnh sửa" bài luận của con trai, nhằm chứng minh nam sinh không làm gì sai. Đơn kiện của ông cũng cho rằng, các phần mềm phát hiện AI có thể mang định kiến với những người dùng tiếng Anh không phải tiếng mẹ đẻ.

Khi đó, ông Kato đề nghị trường cho con ông điểm B để giải quyết tranh chấp.

Tuy nhiên, học khu không đồng ý. Tới tháng 3, ông Kato thuê luật sư. Trong đơn kiện, ông lập luận việc con trai bị ghi nhận "gian lận học thuật" có thể ảnh hưởng tới cơ hội xét tuyển ĐH và nhiều khía cạnh khác trong tương lai.

Tuy nhiên, sau nhiều tháng tranh tụng, ông Kato rút đơn kiện vào tháng 9. Ông từ chối bình luận về vụ việc - và học khu khẳng định 2 bên không thống nhất bất kỳ thỏa thuận dàn xếp nào.

Xu hướng đối đầu giáo viên

Tờ Wall Street Journal bình luận, nếu như trước đây, phụ huynh thường trách phạt con khi các em mang điểm thấp về nhà thì ngày nay nhiều người có xu hướng đối đầu hơn, gây sức ép lên giáo viên và ban giám hiệu để yêu cầu thay đổi điểm số. Một số tranh chấp thậm chí còn dẫn đến kiện tụng, theo nhận định của các nhà giáo dục.

Phản hồi tờ The California Post, ông Jason Glass, Giám đốc Học khu Thống nhất Palo Alto, nói rằng học khu đang phải đối mặt với làn sóng khiếu nại điểm số chưa từng có tiền lệ. "Chúng tôi không có số liệu thống kê cụ thể trên toàn học khu, nhưng số vụ khiếu nại chúng tôi đang tiếp nhận hiện nay nhiều hơn bất kỳ thời điểm nào trong 8 năm tôi giữ cương vị này", ông nói.

Theo nhiều cuộc khảo sát, từ khi đại dịch Covid-19 khiến lớp học vào tận phòng khách mỗi gia đình, phụ huynh Mỹ ngày càng tham gia sâu hơn vào việc học của con nhưng đồng thời cũng ít hài lòng với nhà trường hơn. Điều này thể hiện qua việc phụ huynh ngày càng giám sát chặt chẽ cách giáo viên đánh giá con em mình.

Khảo sát của EdWeek với 1.500 nhà giáo dục đại diện cho đội ngũ giáo viên trên toàn nước Mỹ vào năm 2024 chỉ ra rằng, cứ 10 giáo viên thì 4 người cho biết từng chịu sức ép từ phụ huynh yêu cầu thay đổi điểm số. Đáng chú ý, phụ huynh có điều kiện kinh tế khá giả thường có xu hướng khiếu nại nhiều hơn.

Sức ép từ phụ huynh khiến một số thầy cô không thể chịu nổi. Tại thành phố Nashville của bang Tennessee, cô Samira Hardcastle - từng được vinh danh là giáo viên xuất sắc của năm - đã trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội trong năm nay sau khi quyết định nghỉ việc.

Trong thư từ chức, cô cáo buộc các quan chức học khu tự ý nâng điểm để "xoa dịu một phụ huynh đang nổi giận". Học sinh này trước đó đã nhiều lần không nộp bài tập môn mỹ thuật trong lớp của cô tại Trường THCS John F. Kennedy, nhưng được học khu tạo điều kiện để hoàn thành bài còn dang dở.

Bà Rowena Chiu, thành viên hội đồng trường tại Palo Alto và là mẹ của 4 con, cho rằng áp lực đòi sửa điểm của phụ huynh còn xuất phát từ tình hình cạnh tranh khốc liệt vào các ĐH hàng đầu Mỹ. "Đưa con vào một trường danh tiếng dường như ngày càng khó hơn bao giờ hết. Áp lực đó khiến phụ huynh phải lo lắng cho từng con điểm của con mình", bà chia sẻ.