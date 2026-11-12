Nữ sinh năm 2 'bội thu' 25 giải thưởng khởi nghiệp trong 8 tháng

Đinh Thụy Thùy Linh thuyết trình về dự án Senlution do cô sáng lập tại cuộc thi khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo ACL 2026 tổ chức hôm nay 12.11 ẢNH: NGỌC LONG

Ngày 12.11, Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM (UAH) phối hợp nhiều trường ĐH trên địa bàn TP.HCM tổ chức vòng bán kết cuộc thi khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo ACL 2026, thu hút 19 đội thi tham dự. Trong số này, Thùy Linh, sinh viên năm 2 Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM), gây chú ý vì liên tiếp đại diện một số dự án để thuyết trình trước ban giám khảo.

Những cú chuyển hướng

Trao đổi với Thanh Niên, Linh cho biết mới nên duyên với hành trình khởi nghiệp từ tháng 4 năm nay. Song tới hiện tại, nữ sinh đã sở hữu 25 giải thưởng lớn nhỏ tại các cuộc thi khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo khác nhau, từ cấp trường đến cấp quốc tế.

Đáng chú ý, cô từng đạt giải 3 thi Sáng kiến nông nghiệp xanh và ESG Việt Nam của Tổng hội Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, giải đặc biệt thi Ý tưởng khởi nghiệp sinh viên Việt Nam-Hàn Quốc InnoStar, giải khuyến khích thi Bách Khoa Innovation quy mô Đông Nam Á...

Hiện tại, nữ sinh đang tham gia 4 dự án khởi nghiệp khác nhau, gồm Senlution, A-eye, Sen Bảo và Mộc Sim. Trong đó, Senlution là ý tưởng chuyển hóa phế phẩm thân sen thành tấm phủ kính và giấy dán tường cách nhiệt công nghệ cao, còn A-eye là nền tảng kiểm soát chất lượng trái cây sau thu hoạch bằng cách ứng dụng công nghệ ảnh siêu phổ (HSI) kết hợp trí tuệ nhân tạo. Cả 2 dự án đều do Linh sáng lập hoặc đóng vai trò lãnh đạo.

Trong khi ở 2 dự án còn lại, Linh chủ yếu giữ nhiệm vụ vận hành và đối ngoại.

"Hiện, tôi chưa có nhiều kinh nghiệm va vấp thực tế nên cũng chưa dám bước ra khỏi vùng an toàn để đầu tư mạnh hơn. Do đó, tôi chọn tham dự các cuộc thi để được nghe thêm nhiều lời khuyên và hướng dẫn từ những chuyên gia trong ngành. Thực tế sau mỗi kỳ thi, tôi đều có thêm kinh nghiệm để xây dựng dự án ngày càng hoàn thiện và phát triển", Linh chia sẻ.

Nữ sinh thừa nhận, 2 thách thức lớn nhất cô đang đối mặt là câu chuyện pháp lý và kinh tế thị trường. Đây đều là những lĩnh vực trái với ngành ngôn ngữ Anh của nữ sinh, thế nên cô bộc bạch phải "tự tìm tòi thêm rất nhiều" để dần nắm rõ cách vận hành các dự án của mình, sớm tiến tới mục tiêu thương mại hóa.

Thùy Linh cùng công sự tại A-eye giới thiệu thiết bị dùng công nghệ ảnh siêu phổ cho ban giám khảo

ẢNH: NGỌC LONG

Kể thêm, Linh nói cô vốn là học sinh chuyên sinh ở phổ thông. Song vì yêu thích, cô quyết định chuyển hướng sang ngành ngôn ngữ Anh khi lên ĐH. Sau đó, cô vừa tranh tài ở các cuộc thi liên quan tới tiếng Anh như thuyết trình hoặc tranh biện, vừa thử sức tại những cuộc thi liên quan tới khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Và kinh nghiệm từ những gì đã học hỏi giúp cô ngày càng vững vàng trong các dự án - hầu hết đều liên quan tới lĩnh vực sinh-hóa.

"Tôi không dám đưa ra bất kỳ lời khuyên nào, chỉ muốn chia sẻ rằng những bạn đồng trang lứa nên thử. Tức là khi suy nghĩ gì, đừng ngần ngại bắt tay vào hành động. Vì nếu đã làm, chúng ta có đến 50% cơ hội thành công. Song nếu không bắt đầu, tỷ lệ sẽ mãi dừng ở 0%", Linh nói.

3 câu hỏi cần giải quyết khi khởi nghiệp

Phát biểu tại sự kiện, PGS-TS-KTS Phạm Trọng Thuật, Hiệu trưởng Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM, cho biết trong hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, những cuộc thi có quy mô liên trường như ACL tạo cơ hội cho các ý tưởng học thuật được công nhận trên giảng đường cọ xát trực tiếp với thị trường - thông qua ý kiến phản biện từ cả chuyên gia và đại diện doanh nghiệp.

Nhờ đó, dự án vừa có thể hiện thực hóa và phát triển, vừa đảm bảo yếu tố pháp lý cũng như quyền sở hữu trí tuệ khi vận hành chính thức.

Ông nói thêm trong bối cảnh hiện nay, các dự án không nên chỉ khu biệt ở một lĩnh vực mà cần cân nhắc tính liên ngành để giải quyết những thách thức chung của xã hội. Để làm được việc này, sinh viên cần biết cách phát triển dự án dựa trên thế mạnh ngành học của bản thân, cũng như kết nối với bạn bè đồng trang lứa từ các khoa khác thậm chí là trường khác.

Cũng theo PGS Phạm Trọng Thuật, mỗi sinh viên khi theo đuổi hành trình khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo cần chú trọng 3 câu hỏi chính. Thứ nhất, sản phẩm của mình sẽ mang đến những giá trị thực tiễn gì. Thứ hai, sản phẩm phục vụ đối tượng nào. Và cuối cùng, cần làm gì để hiện thực hóa được ý tưởng, dựa trên năng lực của đội ngũ hiện tại và sự hỗ trợ, tương tác với nhà trường, doanh nghiệp cùng các đối tác đồng hành.

"Khi 3 câu hỏi đó được giải quyết một cách thỏa đáng, tôi tin ý tưởng của các bạn sẽ không chỉ dừng lại ở một cuộc thi, mà còn có khả năng vươn xa hơn nữa", ông Thuật nhấn mạnh.