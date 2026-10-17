Bộ GD-ĐT sẽ sáp nhập nhiều trường cao đẳng vào trường đại học trong quý 4

Ngày 16.10, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn đã ký Quyết định số 3013/QĐ-BGDĐT ban hành kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc bộ .

Tại danh mục nhiệm vụ triển khai kèm theo quyết định này, Bộ GD-ĐT ấn định thời hạn ngay trong quý 4/2026 phải hoàn thiện hồ sơ sáp nhập, tổ chức lại nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp (trường cao đẳng) và đơn vị sự nghiệp công lập vào 4 trường đại học trực thuộc bộ .



Sắp tới, Trường ĐH Xây dựng Hà Nội được giao tiếp nhận 2 đơn vị ẢNH: MAI LINH

Sáp nhập 6 đơn vị sự nghiệp vào 4 trường đại học

Cụ thể, ở khối các trường cao đẳng trực thuộc, Bộ GD-ĐT triển khai 4 phương án sáp nhập và tổ chức lại trong quý 4, gồm: sáp nhập Trường CĐ Sư phạm T.Ư vào Trường ĐH Sư phạm Hà Nội; sáp nhập Trường CĐ Sư phạm T.Ư Nha Trang vào Trường ĐH Nha Trang; sáp nhập Trường CĐ Sư phạm T.Ư TP.HCM vào Trường ĐH Sư phạm TP.HCM; thành lập Phân hiệu của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội tại Quảng Ninh trên cơ sở Trường CĐ Xây dựng và Công nghệ - Xã hội .

Cũng trong quý 4, ở nhóm các đơn vị sự nghiệp công lập khác, Bộ GD-ĐT triển khai sáp nhập và chuyển giao 2 đơn vị về các trường ĐH: sáp nhập Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP.HCM vào Trường ĐH Sư phạm TP.HCM; chuyển giao nguyên trạng Viện Nghiên cứu thiết kế trường học về trực thuộc Trường ĐH Xây dựng Hà Nội .

Theo phân công của Bộ GD-ĐT, các trường ĐH tiếp nhận sẽ là cơ quan chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan lập hồ sơ sáp nhập, chuyển giao nguyên trạng hoặc thành lập phân hiệu để trình Bộ GD-ĐT trong quý 4 .

Như vậy, trong đợt sắp xếp này, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM và Trường ĐH Xây dựng Hà Nội là 2 cơ sở giáo dục ĐH tiếp nhận đồng thời 2 đơn vị sáp nhập hoặc chuyển giao trực thuộc .

Chuyển giao 11 trường nghề cho địa phương và Bộ Công an

Bên cạnh các đơn vị thực hiện sáp nhập vào trường ĐH trong quý 4, phụ lục kèm theo Quyết định 3013 ghi nhận Bộ GD-ĐT đã hoàn thành chuyển giao 11 cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ . Trong đó, 8 trường chuyển về cho địa phương và 3 trường chuyển giao cho Bộ Công an .

8 trường được chuyển giao về địa phương quản lý, gồm: Trường CĐ Xây dựng số 1 , Trường CĐ Xây dựng Công trình đô thị, Trường CĐ Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội, Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng, Trường CĐ Cơ giới Xây dựng, Trường CĐ nghề Việt - Xô số 1, Trường CĐ Công nghệ Quốc tế Lilama 2 và Trường CĐ Xây dựng Nam Định .

3 trường được chuyển giao về Bộ Công an quản lý gồm: Trường CĐ nghề Kỹ thuật Công nghệ, Trường CĐ Kỹ nghệ Dung Quất và Trường CĐ Kỹ nghệ II .

Không sáp nhập cơ học làm suy giảm chất lượng

Bộ GD-ĐT khẳng định việc sắp xếp lại được gắn với nâng cao chất lượng, đẩy mạnh tự chủ và đổi mới quản trị, hướng tới quy mô hợp lý, đa ngành, có năng lực cạnh tranh, giảm đầu mối và nâng cao hiệu quả đầu tư công . Quan điểm xuyên suốt của Bộ GD-ĐT là "không sáp nhập cơ học làm suy giảm chất lượng" .

Quá trình sắp xếp, tổ chức lại phải đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người học, giảng viên và người lao động, không làm gián đoạn hoạt động đào tạo của cơ sở giáo dục, đồng thời bảo đảm chương trình, văn bằng, chứng chỉ của người học được chuyển tiếp liền mạch .

Đối với nhiệm vụ sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục ĐH, Bộ GD-ĐT chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan và các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ để xây dựng đề án trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1.4.2027 .

Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu các đơn vị chưa thuộc diện sắp xếp trong năm 2026 có trách nhiệm tự rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các tổ chức bên trong để đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả . Vụ Tổ chức cán bộ được giao tổ chức thẩm định hồ sơ và theo dõi, tổng hợp tiến độ thực hiện kế hoạch .