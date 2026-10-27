Bộ GD-ĐT tập huấn bắn đạn thật, phòng chống khủng bố năm 2026

Đại biểu gồm lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ GD-ĐT, Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và các sở GD-ĐT, trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh.

GS-TS Lê Quân, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, phát biểu khai mạc khóa tập huấn công tác quốc phòng, quân sự, phòng chống khủng bố và phòng thủ dân sự năm 2026 ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Khóa tập huấn diễn ra từ ngày 27 - 30.10. Các đại biểu được giới thiệu chuyên đề về tình hình biển đảo, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền; tư duy mới về quốc phòng, quân sự theo đường lối Đại hội XIV của Đảng; nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá. Nội dung phòng chống khủng bố tập trung vào bảo đảm an ninh trong ngành giáo dục, nhận diện nguy cơ và xử lý các tình huống phát sinh.

Về phòng thủ dân sự, chương trình chú trọng xây dựng trường học an toàn trước thiên tai, phổ biến pháp luật và trách nhiệm của ngành giáo dục trong phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả.

Các đại biểu còn thực hành bắn đạn thật súng tiểu liên AK, súng ngắn K54 tại Trung đoàn 739 và tham quan nghiên cứu học tập thực tế tại Trung đoàn Không quân 925.

GS-TS Lê Quân, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, nhấn mạnh công tác quốc phòng, quân sự và phòng chống khủng bố có vai trò quan trọng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Theo ông, những năm qua, các đơn vị từng bước đưa công tác quốc phòng, quân sự vào nền nếp; triển khai kế hoạch phòng chống khủng bố, tổ chức tập huấn, diễn tập, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, giảng viên và người học.

Đoàn công tác Trường ĐH Quy Nhơn đến Trường Quân sự Quân khu 5 tại Đà Nẵng thăm hỏi, động viên sinh viên đang tham gia khóa đào tạo sĩ quan dự bị năm 2026 ẢNH: HỒ PHƯƠNG TÂM

Tuy nhiên, một số cơ sở giáo dục chưa quan tâm đúng mức đến công tác quốc phòng, quân sự; năng lực tham mưu và trình độ cán bộ kiêm nhiệm còn hạn chế. Một số đơn vị chưa xây dựng kế hoạch phòng chống khủng bố hoặc báo cáo theo quy định; việc phối hợp với công an địa phương chưa chặt chẽ.

Năm 2026 là năm thứ ba Bộ GD-ĐT đưa nội dung phòng thủ dân sự vào chương trình tập huấn, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực phối hợp ứng phó các tình huống.

PGS-TS Đoàn Đức Tùng, Hiệu trưởng Trường ĐH Quy Nhơn, phát biểu tại lễ khai mạc ẢNH: HOÀNG TRỌNG

PGS-TS Đoàn Đức Tùng, Hiệu trưởng Trường ĐH Quy Nhơn, cho biết trường hiện có 53 ngành đại học, 24 chương trình thạc sĩ và 5 chương trình tiến sĩ, với gần 18.000 sinh viên chính quy, hơn 1.000 học viên cao học và sau đại học. Tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ đạt hơn 52%.

Ông Tùng khẳng định nhà trường luôn chú trọng xây dựng môi trường giáo dục an toàn, nâng cao nhận thức quốc phòng, an ninh và chủ động phòng ngừa, ứng phó các tình huống khẩn cấp.