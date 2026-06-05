Bộ GD-ĐT trao quyết định bổ nhiệm Ban giám hiệu Trường ĐH Nha Trang

Chiều 5.6, Bộ GD-ĐT tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định bổ nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp trực thuộc bộ. Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã trao quyết định bổ nhiệm lại TS Quách Hoài Nam, Phó bí thư Đảng ủy Trường ĐH Nha Trang, giữ chức Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đây là một trong những hội nghị quan trọng, triển khai công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22.8.2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, bảo đảm yêu cầu ổn định, kế thừa và phát triển của các cơ sở giáo dục trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo Bộ GD-ĐT trao quyết định kiện toàn Ban giám hiệu Trường ĐH Nha Trang ẢNH: T.B

TS Quách Hoài Nam (sinh năm 1974) là cựu sinh viên khóa 34 của Trường ĐH Nha Trang. Ông công tác tại trường từ năm 1999 và đã trải qua nhiều vị trí quản lý khác nhau. Từ một giảng viên, ông lần lượt giữ các chức vụ Phó trưởng phòng Đào tạo đại học và sau đại học, Trưởng khoa Sau đại học, Phó hiệu trưởng từ tháng 5.2012, Phó hiệu trưởng phụ trách từ tháng 1.2025 và được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng từ ngày 14.8.2025.

Với nhiều năm học tập và công tác tại Trường ĐH Nha Trang, TS Quách Hoài Nam có kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo, quản lý giáo dục đại học và tham gia xây dựng các định hướng phát triển của nhà trường.

Trên cương vị hiệu trưởng, TS Quách Hoài Nam cho biết sẽ cùng tập thể lãnh đạo nhà trường sẽ tiếp tục đẩy mạnh đổi mới quản trị đại học, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, triển khai hiệu quả chiến lược phát triển Trường ĐH Nha Trang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

TS Quách Hoài Nam tiếp tục giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Nha Trang nhiệm kỳ 2026 - 2031 ẢNH: ĐHNT

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ký quyết định số 1226/QĐ-BGDĐT bổ nhiệm TS Khổng Trung Thắng, Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng trường, giữ chức Phó hiệu trưởng, thời hạn 5 năm. Giáo sư Phạm Quốc Hùng và TS Trần Doãn Hùng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phó hiệu trưởng đến hết thời hạn 5 năm. Như vậy, sau kiện toàn, Trường ĐH Nha Trang có đầy đủ hiệu trưởng và 3 phó hiệu trưởng, sẵn sàng bước vào giai đoạn phát triển mới.

Trước đó, ngày 30.5, Đảng ủy UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành quyết định chỉ định bí thư và phó bí thư Đảng ủy Trường ĐH Nha Trang, thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy kiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học công lập theo Nghị quyết 71-NQ/TW.

Việc kiện toàn đồng bộ cả bộ máy Đảng lẫn chính quyền được kỳ vọng tạo nền tảng vững chắc để Trường ĐH Nha Trang thực hiện mục tiêu trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu có uy tín, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Khánh Hòa và khu vực Nam Trung bộ.