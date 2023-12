Bộ GD-ĐT tuyên dương học sinh đoạt giải các kỳ thi quốc tế

Chiều nay 16.12, Bộ GD-ĐT tổ chức gặp mặt, tuyên dương học sinh đoạt giải các kỳ thi Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2023.

Năm 2023, 7 đoàn học sinh giỏi Việt Nam (36 lượt học sinh) tham gia các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế đã giành kết quả xuất sắc. Tất cả thí sinh các đoàn đi thi đều đoạt giải, gồm: 8 huy chương vàng, 12 huy chương bạc, 12 huy chương đồng và 4 bằng khen.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Ngô Thị Minh trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cho các học sinh MOET

Các đoàn học sinh Việt Nam dự thi liên tục nhiều năm qua và thường trong tốp 10 quốc gia đạt kết quả cao nhất. Nhiều học sinh Việt Nam đạt điểm số cao nhất.

Năm 2023, Hội thi REGENERON ISEF 2023 được tổ chức trực tiếp tại Dallas (Mỹ) từ 14 - 19.5, có 61 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự. Đoàn Việt Nam có 7 dự án tham dự REGENERON ISEF 2023; trong đó 1 dự án đoạt giải chính thức của hội thi và 1 dự án đoạt giải đặc biệt do tổ chức US Agency for International Development trao tặng với giá trị giải thưởng 2.000 USD.

Bộ GD-ĐT nhấn mạnh: "Kết quả Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2023 khẳng định sự nỗ lực, cố gắng của học sinh, dưới sự chỉ dẫn của thầy cô giáo; sự quan tâm, chăm lo và động viên, khích lệ kịp thời của phụ huynh và các tổ chức, đoàn thể đối với các học sinh trong suốt quá trình học tập.



Đây cũng là kết quả từ sự đổi mới của ngành giáo dục trong công tác tuyển chọn, bồi dưỡng các đội tuyển quốc gia tham gia các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế theo yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT".

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Ngô Thị Minh trao bằng khen của Bộ trưởng GD-ĐT cho các thầy giáo, cô giáo có thành tích cao trong bồi dưỡng học sinh giỏi MOET

Nhằm vinh danh, biểu dương những thành tích các học sinh đạt được trong các kỳ thi Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2023; ghi nhận những đóng góp, cống hiến của các thầy cô giáo, nhà trường trong việc bồi dưỡng các đội tuyển, tham gia tổ chức thi Olympic quốc tế năm 2023, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã ký các quyết định tặng bằng khen cho các cá nhân và tập thể.

Thay mặt các thầy cô tham gia bồi dưỡng, huấn luyện, dẫn các đội tuyển, PGS Đỗ Danh Bích, Trưởng đoàn Olympic vật lý, phát biểu: "Đây là năm đầu tiên mà tất cả các đội tuyển Olympic đều tham dự trực tiếp tại nước đăng cai. Chúng ta không chỉ tự hào về thành tích cá nhân của học sinh, mà còn tự hào về sự đại diện của các em cho quê hương Việt Nam trước bạn bè thế giới".

Theo PGS Bích, thành tích xuất sắc của các đội tuyển Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc gia là động lực để đào tạo các thế hệ học sinh xuất sắc có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển của đất nước, thế giới.

"Hy vọng thành công của các em là nguồn động viên cho các thế hệ sau, khuyến khích học sinh theo đuổi đam mê, khám phá kiến thức để góp phần xây dựng đất nước", PGS Bích bày tỏ.

Đại diện đoàn học sinh đạt giải phát biểu, em Nguyễn An Thịnh (học sinh đoạt huy chương vàng Olympic toán học quốc tế năm 2023) bày tỏ: thành tích các kỳ thi quốc tế năm nay là minh chứng cho nỗ lực, cố gắng của đoàn học sinh; sự động viên, hỗ trợ từ nhà trường, bạn bè, gia đình; sự chỉ bảo, dạy dỗ của thầy cô giáo tại các trường, đội tuyển quốc gia, đội tuyển châu Á và quốc tế.

"Em cùng các bạn xin hứa sẽ luôn giữ vững tinh thần và tâm huyết với việc học để có thể tiếp tục phát triển bản thân, đạt thêm những thành tích tốt hơn cũng như đóng góp phần công sức nhỏ bé của mình cho nước nhà trong tương lai", An Thịnh phát biểu.