Bộ GD-ĐT 'tuýt còi' trường đại học áp tiêu chuẩn chiều cao với thí sinh

Chiều nay 6.6, Bộ GD-ĐT đã gửi công văn số 2720 cho ĐH Quốc gia Hà Nội yêu cầu đảm bảo các nguyên tắc cơ bản trong tuyển sinh, liên quan đến việc Trường Quản trị và Kinh doanh HSB (ĐH Quốc gia Hà Nội) đặt ra tiêu chuẩn chiều cao, thị lực với thí sinh.



Thí sinh đo chiều cao trong vòng sơ tuyển tại Trường Quản trị và Kinh doanh HSB năm 2024 HSB

Tại công văn, Bộ GD-ĐT cho biết, bộ đã nhận được kiến nghị của một số cá nhân và phản ánh trên một số phương tiện truyền thông về công tác xét tuyển ĐH năm 2024 của Trường Quản trị và Kinh doanh (ĐH Quốc gia Hà Nội), trong đó có một số tiêu chí và điều kiện xét tuyển liên quan đến đặc điểm cá nhân về chiều cao và thị lực.

Căn cứ quy định tại Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 6.6 ban hành quy chế tuyển sinh ĐH, tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non, Bộ GD-ĐT đề nghị ĐH Quốc gia Hà Nội khẩn trương chỉ đạo Trường Quản trị và Kinh doanh nghiêm túc rà soát các tiêu chí và điều kiện xét tuyển của nhà trường. Việc rà soát này nhằm bảo đảm công bằng đối với thí sinh về cơ hội dự tuyển.

Theo khoản b điều 4 Thông tư 08 về nguyên tắc cơ bản trong tuyển sinh thì "không thí sinh nào bị mất cơ hội dự tuyển do những quy định không liên quan tới trình độ, năng lực (trừ những quy định của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng mang tính đặc thù trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh); hoặc do quy trình tuyển sinh gây phiền hà, tốn kém". Bộ GD-ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo ĐH phải tuân thủ quy định này.

Được biết, nội dung trên của Thông tư 08 căn cứ vào quy định tại điều 13 luật Giáo dục: "Học tập là quyền và nghĩa vụ của công dân. Mọi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, đặc điểm cá nhân, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội, hoàn cảnh kinh tế đều bình đẳng về cơ hội học tập. Nhà nước thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục, tạo môi trường giáo dục an toàn, bảo đảm giáo dục hòa nhập, tạo điều kiện để người học phát huy tiềm năng, năng khiếu của mình".