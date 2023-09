'Bố già' Al Pacino thực sự chia tay bạn gái kém 53 tuổi?

Giữa tin đồn chia tay được lan truyền, đại diện của Al Pacino xác nhận tài tử kỳ cựu và bạn gái kém 53 tuổi vẫn bên nhau BACKGRID

Theo PageSix hôm 7.9 (giờ địa phương), nam diễn viên kỳ cựu Al Pacino và bạn gái - Noor Alfallah, vẫn có quan hệ tình cảm mặc dù người đẹp này đã nộp đơn xin toàn quyền nuôi con trai 3 tháng tuổi của họ. Đại diện của tài tử 83 tuổi chia sẻ với trang tin: "Al và Noor tìm được sự đồng thuận và cùng đạt được thỏa thuận liên quan đến con của họ - Roman. Họ vẫn ở bên nhau".



Trước đó, cặp đôi lệch nhau 53 tuổi làm dấy lên nghi vấn "đường ai nấy đi" sau khi Noor Alfallah bất ngờ đệ đơn yêu cầu toàn quyền nuôi con chung của họ. Trong hồ sơ gửi lên tòa được PageSix tiết lộ, Alfallah nêu rõ rằng cô sẵn sàng trao quyền "thăm nom hợp lý" cho Al Pacino và yêu cầu chia sẻ quyền giám hộ hợp pháp, điều này giúp nam diễn viên phim Bố già có tiếng nói riêng trong các quyết định quan trọng liên quan đến giáo dục, điều trị y tế... của con trai.

Ngoài ra, cô gửi kèm một bản sao xác nhận rằng Al Pacino là cha ruột của cậu bé. Tình trẻ cũng yêu cầu tài tử 83 tuổi thanh toán các khoản phí pháp lý và mọi chi phí khác liên quan đến tòa án.

Al Pacino - Noor Alfallah được cho là không quan tâm đến cách biệt tuổi tác giữa hai người và rất hợp nhau GC IMAGES

Al Pacino và Noor Alfallah âm thầm hẹn hò từ mùa dịch Covid-19 trước khi được phát hiện cùng nhau tại một buổi tụ họp thân mật ở California (Mỹ) hồi tháng 4.2022. Đến tháng 6 vừa qua, người đẹp 9X sinh con cho nam diễn viên kỳ cựu. Đây là con chung đầu tiên của cặp đôi và là con thứ tư của sao phim House of Gucci.

Nguồn tin của TMZ cho biết Al Pacino ban đầu không tin đây là con của mình vì ông đã cao tuổi lại gặp vấn đề về sức khỏe nên khó có con. Nghệ sĩ 83 tuổi đã yêu cầu xét nghiệm ADN và kết quả cho thấy ông đúng là cha của đứa bé.

Không lâu sau, Al Pacino nhắc đến chuyện có con ở tuổi ngoài 80 và gọi rằng đây là một điều đặc biệt. "Tôi có nhiều con nhưng điều này thực sự đặc biệt ở thời điểm hiện tại", ông chia sẻ.

Cùng với đó, bạn của cặp đôi lệch tuổi này cũng tiết lộ với Daily Mail rằng ban đầu Al Pacino và bạn gái rất ngạc nhiên trước tin có con nhưng rồi họ không thể hạnh phúc hơn khi đón nhận điều đó.

Nguồn tin này hé lộ: "Noor Alfallah muốn có con trong nhiều năm rồi và Al Pacino không thể hạnh phúc hơn khi biết mình làm cha. Anh ấy yêu Noor và họ dành nhiều tình cảm cho nhau".

Người này cũng khẳng định tình trẻ của nam diễn viên phim The Irishman không đến với ông vì tiền. "Noor không chỉ xuất thân từ một gia đình cực kỳ giàu có mà cô ấy còn chăm chỉ làm việc để tích lũy tài sản của riêng mình", nguồn tin nói thêm.

Cặp đôi khá kín tiếng trong chuyện tình cảm, hiếm khi tiết lộ cuộc sống cá nhân trước truyền thông INSTAGRAM NV

Al Pacino sinh năm 1940, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào cuối thập niên 1960 và sở hữu gia tài phim ảnh đồ sộ sau hơn nửa thế kỷ gắn bó với nghề. Ông được biết đến qua các bộ phim: Serpico, Dog Day Afternoon, And Justice for All, Scent of a Woman, The Irishman… Đặc biệt, thời hoàng kim của ngôi sao lừng danh này gắn liền với loạt phim The Godfather (1972 - 1990).

Trong suốt sự nghiệp, Al Pacino giành được 1 giải Oscar, 2 giải Emmy, 2 giải Tony, 4 giải Quả cầu vàng cùng nhiều sự công nhận đáng tự hào khác. Ông đã hẹn hò loạt người đẹp nổi tiếng: Beverly D'Angelo, Diane Keaton, Penelope Ann Miller, Kathleen Quinlan, Lucila Solá… nhưng chưa từng kết hôn.

Trong khi đó, Noor Alfallah sinh năm 1993, xuất thân từ gia đình gốc Kuwait giàu có và từng hẹn hò nhiều người đàn ông lớn tuổi trước khi gắn bó với Al Pacino. Người đẹp là một nhà sản xuất, đang làm việc cho công ty sản xuất phim thuộc hãng Sony.