Sáng 26.10, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; dự án luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ đồng tình với hướng cắt giảm các thủ tục hành chính khi cho ý kiến về dự luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, phát biểu thảo luận tại tổ ẢNH: GIA HÂN

Những nội dung đã được thực hiện theo nghị quyết của Chính phủ cần được đánh giá để hoàn thiện luật. Cải cách phải giảm phiền hà, nâng cao khả năng kiểm soát an toàn. Hai yếu tố này phải đi liền, không thể buông lỏng, coi nhẹ.

Trong đó, giảm thủ tục về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ phải đi cùng với khả năng kiểm soát đối tượng và quá trình lưu thông.

Bãi bỏ giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ phải gắn với việc kiểm tra các điều kiện còn phải tuân thủ. Đây là loại hàng hóa đặc biệt, đặc thù, sử dụng sai đối tượng, mục đích có thể gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: "Phải kiểm soát nguồn gốc, người được mua, số lượng mua - bán, xử lý doanh nghiệp khi chấm dứt hoạt động. Bỏ giấy phép nhưng không được bỏ trống trách nhiệm quản lý. Nếu bỏ giấy phép mà không biết nguồn gốc ở đâu, không biết quá trình vận hành thế nào và tự nhiên có vũ khí, phương tiện sẽ rất nguy hiểm".

Về cắt giảm giấy tờ trong hồ sơ trang bị vũ khí, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, phải đi cùng cơ chế xác minh. Không yêu cầu nộp các văn bản đồng ý của cấp có thẩm quyền thì phải đối chiếu được những thông tin đó.

Các cơ quan nhà nước chủ động khai thác dữ liệu đã có, không bắt các tổ chức cung cấp lại các thông tin và phải chịu trách nhiệm về kết quả xác minh.

Phải rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, thi công, giám sát trong xác nhận chất lượng

Trong chuyển sang hậu kiểm về phòng cháy, chữa cháy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, điều rất quan trọng là phải ngăn ngừa được nguy cơ nguy hiểm trước khi xảy ra cháy.

Bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu của cơ quan nhà nước không có nghĩa là bỏ trách nhiệm nghiệm thu của chủ đầu tư, chủ sở hữu trước khi đưa công trình, phương tiện vào sử dụng. Thiết kế được thẩm định đúng nhưng chưa bảo đảm công trình đã được thi công đúng và bảo đảm sự vận hành an toàn.

"Phải rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, tư vấn, thi công, giám sát trong xác nhận chất lượng thực tế, xử lý nghiêm việc xác nhận sai, làm giả hồ sơ để nghiệm thu. Những hành vi hoàn toàn có thể xảy ra và nếu có sẽ để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Cần quy định rõ, khi có vi phạm phải khắc phục nguy cơ, xác định trách nhiệm bồi thường theo pháp luật và giải quyết quyền lợi của người bị thiệt hại.

Báo cáo giải trình cho biết đã có quy định về cập nhật hoặc thông báo kết quả nghiệm thu trước khi đưa công trình, phương tiện vào sử dụng, song theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, cần rõ ai tiếp nhận, đánh giá nguy cơ và có quyết định kiểm tra.

Công trình có nguy cơ cao, đông người phải được giám sát kịp thời. Cơ sở chấp hành tốt cần giảm kiểm tra không cần thiết. Phải duy trì an toàn trong suốt quá trình sử dụng, nhất là khi cải tạo, thay đổi công năng hoặc sửa chữa, cơi nới...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh, việc bỏ giấy phép lưu thông phương tiện chữa cháy, cứu nạn phải đi cùng kiểm soát chất lượng, truy xuất và thu hồi những sản phẩm không an toàn.

Cạnh đó, tháo gỡ vướng mắc phải gắn với các giải pháp an toàn để thực hiện được. Với các cơ sở cũ chưa đáp ứng được yêu cầu phòng cháy, cần phân loại, hướng dẫn giải pháp kỹ thuật khả thi. Với cơ sở có thể khắc phục được phải chỉ rõ việc cần làm, thời hạn, căn cứ, có xác nhận kết quả.

Trường hợp nguy hiểm trực tiếp phải xử lý kịp thời, không để người dân, doanh nghiệp chờ đợi kéo dài, cũng không hợp thức hóa tình trạng không an toàn của các cơ sở, công trình...